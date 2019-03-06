Vợ như tách trà càng uống càng đậm hương. Nhân tình như nước hoa, đậm mùi ban đầu nhưng không thể giữ được lâu, dần dần phai nhạt.
Đàn ông tốt thật sự sẽ nhận ra được giá trị của vợ. Chỉ người đàn ông nông cạn mới trân trọng nhân tình hơn là người đầu ấp tay gối bao năm. Có người ví vợ giống một tách trà, chỉ người biết thưởng thức mới nhận ra giá trị.
Còn nhân tình như những loại nước hoa rẻ tiền, ban đầu có thể đậm hương nhưng càng về sau càng nhạt nhẽo. Trà có thể gây nghiện còn nước hoa thì có cũng được không có cũng chẳng sao. Mùi hương của trà là tự nhiên, còn mùi nước hoa là do pha tạp. Đàn ông có thể say đắm nhân tình ngay từ cái nhìn đầu tiên vì mùi hương nồng nàn. Nhưng rồi họ cũng sẽ từ bỏ vì nhận ra vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt hơn vợ.
Thế nên đàn ông khôn ngoan sẽ biết chọn cho mình tách trà thơm tự nhiên thay vì một chai nước hoa đậm mùi hóa chất. Người thông minh sẽ không bỏ vợ để chạy theo những phù phiếm bên ngoài.
Khi chán chê mùi hương lạ, đàn ông sẽ quay về thưởng thức tách trà nóng bình đạm. Hương vị đó sẽ theo họ mãi, dù lầm đường lạc bước cũng không thể nào quên được. Thế nên những kẻ thứ ba hãy bớt mơ mộng về danh phận hay địa vị trong lòng đàn ông. Họ chỉ mãi đứng bên lề hạnh phúc của người khác mà thôi.
Đàn ông khôn ngoan luôn xem vợ là nhất. Dù ở ngoài vui chơi nhưng rồi họ cũng sẽ quay về với vợ. Không ai lại bỏ mái nhà ấm áp để đến với túp lều chật chội. Không ai bỏ vợ hiền, con ngoan để đến với nhân tình có thể vụt mất bất cứ lúc nào.
Cuộc đời này vốn chẳng có gì công bằng đối với kẻ thứ ba đâu, vì vậy đừng mơ tưởng. Kẻ phá hoại gia đình người khác sẽ phải trả cái giá vô cùng chát đắng. Đừng ngông cuồng, ngu ngốc trong cuộc tình của người khác, kẻ thứ ba ơi!