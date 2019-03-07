Phụ nữ hiện đại: Đừng đòi quà 8/3, hãy đề nghị chồng rửa bát, lau nhà!

Tôi đề nghị anh làm việc nhà vào ngày 8/3. Anh không cần đắn đo suy nghĩ phải mua gì tặng vợ. Anh chỉ cần giúp tôi rửa bát, lau nhà và chăm con... Như vậy là đủ, tôi không cần đến những món quà đắt tiền từ anh nữa.

Là phụ nữ, có lẽ ai cũng muốn được chồng tặng quà, hoa vào ngày 8/3. Nhưng từ lâu lắm rồi, tôi không nhận bất cứ cành hoa nào từ chồng. Thay vào đó tôi đề nghị anh phải có trách nhiệm với việc nhà cửa, nấu nướng, dọn dẹp, rửa bát. Anh đồng ý và việc này đã diễn ra đều đặn hơn 3 năm nay. Đàn bà đâu cần quà tặng đắt tiền... Anh đỡ phải lãng phí tiền bạc, tôi cũng có một ngày thoải mái cà phê tán gẫu với bạn bè. Tôi nghĩ đây là món quà thiết thực hơn những cành hoa mau nở chóng tàn. Hơn những món quà bề ngoài đẹp đẽ nhưng sau đó lại cất vào một góc tủ chẳng thèm đoái hoài. Trên thực tế, phụ nữ đâu cần những món quà đắt tiền. Họ chỉ cần người đàn ông san sẻ bớt gánh nặng trong nhà.

Vợ chồng tôi cưới nhau tính đến nay đã hơn 5 năm. Một năm đầu, anh vẫn nhớ đến những ngày lễ lạt rồi quà cáp, hoa hòe các kiểu. Tôi cũng thấy vui và hạnh phúc vì chồng vẫn còn xem trọng và yêu thương mình. Vì những chị đồng nghiệp trong công ty tôi thường than thở chồng vô tâm, ngày 8/3 cũng không được chồng tặng 1 cành hoa. ... họ chỉ cần người đàn ông san sẻ công việc trong nhà - Ảnh minh họa: Internet Thế nên tôi cảm thấy bản thân vẫn còn hạnh phúc lắm. Nhưng rồi đến năm thứ hai, mọi niềm vui bắt đầu tan biến. Tôi ngóng hoài, chờ hoài cũng không thấy một tin nhắn hay cành hoa vào từ chồng. Hỏi thì anh nói bận nên không nhớ, lương tháng anh đưa đủ rồi tôi lấy đó mà tự mua. Thậm chí còn nói quà cáp làm gì cho tốn kém, phụ nữ cứ thích làm quá mọi chuyện.

Kể từ đó, tôi không đòi hỏi bất cứ quà tặng nào từ anh. Tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tôi đề nghị anh làm việc nhà vào ngày 8/3. Anh không cần đắn đo suy nghĩ phải mua gì tặng vợ. Anh chỉ cần giúp tôi rửa bát, lau nhà và chăm con... Như vậy là đủ. Phụ nữ hiện đại có thể tự mua quà cho bản thân, vì vậy đừng đòi hỏi - Ảnh minh họa: Internet Vậy là từ đó, tôi thoải mái đi ăn uống, cà phê, tán gẫu cùng bạn bè vào ngày 8/3. Tuy hạnh phúc ngắn ngủi nhưng cũng khiến tôi cảm thấy yêu bản thân mình nhiều hơn. Mặc dù chồng vụng về trong việc nấu ăn, dọn nhà, nhưng khi thấy anh trong chiếc tạp dề đứng trong bếp, lòng tôi thấy hạnh phúc hơn. Phụ nữ hiện đại, đừng đòi hoa, đòi quà. Bởi những thứ đó chính bản thân bạn có thể tự mua được. Hãy để anh ấy làm việc nhà, dọn dẹp, rửa bát, nấu nướng... để chồng nếm trải nỗi vất vả của vợ bấy lâu nay. Chồng làm việc nhà giúp một ngày, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet Những món quà tặng chỉ để đẹp mắt rồi cũng cất vào xó. Còn việc chồng xắn tay vào làm việc nhà sẽ để lại những ký ức đẹp trong lòng của mỗi người. Chồng sẽ cảm nhận được sự vất vả của vợ, còn tôi thì được một ngày rảnh tay. Với tôi, đây là món quà quý giá nhất mà tôi nhận được vào mỗi dịp lễ 8/3.

Lạ thật, đàn ông trên đời không thiếu, sao cứ phải đi yêu chồng của thiên hạ? Phụ nữ nên nhớ, ăn có thể ăn chung, ngủ cũng có thể ngủ chung, nhưng đàn ông thì dù có bất cứ lý do gì cũng không được dùng chung.

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