Vừa chạm tay vào hạnh phúc thì chồng đột quỵ, người vợ khóc cạn nước mắt trước lời nguyền "sát chồng" của miệng đời

Tâm sự gia đình 04/04/2026 22:49

Thời xưa ở quê tôi, một gia đình đẻ đông con lắm. Ngoại tôi cũng không là ngoại lệ, đẻ đến tận 16 người con. Cậu tư tôi lấy vợ đầu và sinh ra được ba đứa, cuộc sống ruộng đồng cũng chẳng khấm khá là bao, cậu lại có thói nhậu nhẹt, mặc dù vẫn thương yêu vợ con nhưng cậu vẫn không thể kiêng được rượu chè. Tiền làm ra chẳng nhiều, lại đổ hết vào thói đời của cậu.

Vợ vì thế cũng đâm buồn chán, quán xuyến chẳng nổi cả việc nhà và buôn bán nên quyết định ly hôn với cậu tôi để giải thoát cho cả hai. Nhà mẹ đẻ bên vợ cũng quay sang chỉ trích cậu chẳng được tích sự gì, cậu vì thế mà lại giác ngộ hẳn.

 

Sau khi ly hôn được một thời gian, cậu lên thành phố sinh sống và hành nghề bơm vá, sửa chữa xe. Mẹ tôi cũng thương em lắm, sẵn còn căn phòng trống cũng cho cậu ở tạm, có khó khăn gì cũng giúp đỡ, còn làm mai cho cậu vài mối nhưng cậu cũng chẳng ưng, phần vì còn vương vấn cuộc hôn nhân cũ.

Ấy thế mà tầm tháng sau, cậu lại ưng một cô tên Hải đã 40 tuổi, rất chịu khó làm ăn, lại chưa từng có chồng. Họ hàng kháu nhau rằng cô ấy có tướng “sát chồng”, số không nên lập gia đình, bởi thế nên đến 40 tuổi vẫn không ai chịu lấy. Bỏ ngoài tai lời ra tiếng vào, cậu tôi quyết định đi thêm bước nữa. Mẹ tôi là một trong số ít những người ủng hộ chuyện này. Cơ bản cậu vẫn cần một người phụ nữ để tạo nên mái ấm riêng, xây dựng lại cuộc đời.

Mợ Hải chăm làm lắm, từ trồng trọt cho đến chăn nuôi mợ đều quản được tuốt. Cậu tôi cũng vì thế mà chịu khó giúp vợ, hai vợ chồng cùng nhau làm ăn dần khấm khá hẳn lên. Nhưng mỗi lần về quê chồng thăm gia đình chồng, mợ đều bị hắt hủi, chẳng ai chịu nói chuyện, chỉ có tôi là thường hay ngồi với mợ nghe mợ nói về cách làm ăn, có vẻ như mợ chỉ thoải mái được với mẹ con tôi. 

Mợ bảo mợ muốn có con chứ già rồi mà vẫn chưa được mụn con nối dõi. Tầm 1 tháng trước, mợ có thai nhưng lại bị xảy, mợ lại thuộc dạng khó có chữa, mẹ tôi lấy đó làm an ủi bảo từ từ cũng chẳng vội làm chi, miễn sao 2 vợ chồng yêu thương nhau là được.

Thật không may mắn, lấy nhau được gần một năm, cậu tôi trong một cơn đột quỵ mà mất, để lại mợ đau buồn, vẫn chưa kịp có con. Họ hàng bên tôi lại lấy đó làm cớ để chỉ trích, trách mợ có tướng sát chồng, trách mợ làm khổ cậu. Mợ vì thế mà bị áp lực đến trầm cảm, chẳng còn tâm trí lo toan công việc, nhà cửa, ba mẹ già thấy thế cũng xót, cảm thương số con gái mình.

Tôi lâu lâu lại sang nhà mợ chơi, lúc nào cũng thấy mợ lau chùi cẩn thận di ảnh cậu, nhìn hoài vào tấm hình của cậu mà buồn rười rượi. Hàng xóm của mợ cũng chẳng khá hơn họ hàng nhà tôi, thủ thỉ với nhau rằng “con đó số sát chồng, đừng có dính vào”, nói là thủ thỉ cũng đủ lớn cho mợ tôi nghe. Mợ trông thì có vẻ không để ý nhưng tôi biết mợ đều dằn vặt vì những lời nói đó nhiều lắm. 

Tôi thì thấy xót cho mợ nhiều, lựa lời an ủi mợ ráng mà sống cho mình, không cần để tâm miệng lưỡi thiên hạ. Mợ chỉ cười buồn, mợ bảo bây giờ chỉ có thể sống vì ba mẹ mà thôi. Tôi lại liên tưởng đến mợ nghĩ quẩn.

Tôi thương mợ lắm, vì chẳng ai chịu đặt mình vào trường hợp mợ mà suy nghĩ, lấy chồng chẳng được bao lâu lại không thể có con lại còn nghe người đời dè bỉu. Phận đời phụ nữ vốn lênh đênh, tìm được bến đỗ an yên đã khó, giữ được lại càng khó hơn. Tôi chắc rằng nếu như mọi thứ bình thường, chẳng ai để tâm, mợ hoàn toàn có thể quay lại sống cuộc sống như trước kia chưa có cậu. Vậy mà, qua bao thăng trầm, thứ duy nhất giết chết tâm hồn lại là “miệng đời”.

Ngủ quên không nấu cơm cho nhà chồng, dâu mới "sốc nặng" khi bị mẹ chồng gói ghém đồ đạc đưa thẳng về nhà đẻ

Hôm đầu tiên về nhà chồng, em cũng ngủ vậy, mặc kệ mọi người dọn dẹp đám xá, vì một phần mệt do mấy ngày lo cưới, phần vì thói quen, hôm đó mẹ chồng em cũng không nói gì vì bà tưởng em mệt thật.

Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Đi kéo lưới, người đánh cá bắt gặp rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Bị quá tải, thang máy đột ngột rơi xuống đất, 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Người phụ nữ giả làm khách hàng để cướp đồ trang sức rồi rút súng đe dọa trước khi bỏ chạy

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Nhân tình của chồng qua đời ngay sau khi sinh, nhìn đứa trẻ đỏ hỏn bơ vơ, người vợ hiền đã làm một việc chấn động

Người quen tình cờ thấy tên chồng tôi trên giấy khai sinh của một đứa trẻ lạ, tôi rụng rời tay chân khi tìm đến tận nhà đối chất

Ly hôn 1 năm bỗng thấy vợ cũ sinh con giống mình như đúc, tôi tức tốc tìm đến nhìn mặt thì rụng rời trước sự thật

Thấy con dâu để bỉm bẩn lên bàn, mẹ chồng chửi bới không tiếc lời để rồi "chết lặng" khi biết sự thật

Vừa mắng con riêng của chồng vì làm vỡ kính, tôi "chết lặng" khi một nhân vật bí ẩn xuất hiện phanh phui bí mật

