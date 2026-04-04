Ngủ quên không nấu cơm cho nhà chồng, dâu mới "sốc nặng" khi bị mẹ chồng gói ghém đồ đạc đưa thẳng về nhà đẻ

Tâm sự gia đình 04/04/2026 22:46

Hôm đầu tiên về nhà chồng, em cũng ngủ vậy, mặc kệ mọi người dọn dẹp đám xá, vì một phần mệt do mấy ngày lo cưới, phần vì thói quen, hôm đó mẹ chồng em cũng không nói gì vì bà tưởng em mệt thật.

Mới đây trong một hội nhóm, cô gái mới về nhà chồng chia sẻ tình huống dở khóc dở cười của mình khiến nhiều chị em phì cười. Chả là cô gái rất đáng yêu, ngoan ngoãn nhưng bị mỗi tật 'ham ngủ', chỉ vì tật này mà cô bị mẹ chồng 'trả' về mẹ đẻ kèm lời nhắn "bao giờ mà dậy sớm được, thì về".

Nguyên văn lời chia sẻ như sau:

"Có ai ham ngủ giống em không ạ, đêm thì thức đến 1-2h sáng, ngày thì ngủ đến 10h mới dậy. Lấy chồng cũng không sửa được tính. 

Hôm đầu tiên về nhà chồng, em cũng ngủ vậy, mặc kệ mọi người dọn dẹp đám xá, vì một phần mệt do mấy ngày lo cưới, phần vì thói quen, hôm đó mẹ chồng em cũng không nói gì vì bà tưởng em mệt thật. 

Hôm thứ 2 em đã cài báo thức rồi mà vẫn không dậy được, 8h mẹ chồng em gọi ăn sáng và bảo từ ngày mai con dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà, mai mẹ phải đi khám bệnh sớm nên không nấu được, em vâng vâng dạ dạ, nhưng đến mai em lại ngủ quên mất, mẹ chồng em đi khám về thì thái độ ra mặt và nói chồng em.

Ngủ quên không nấu cơm cho nhà chồng, dâu mới 'sốc nặng' khi bị mẹ chồng gói ghém đồ đạc đưa thẳng về nhà đẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm thứ 3 thì chồng em gọi em dậy nấu ăn để anh đi làm, em vâng vâng rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 

Đến hôm thứ 4 thì mẹ chồng em bảo mai dậy sớm đi chợ, mẹ đi ăn đám giỗ trên thành phố. 

Hôm thứ 5, mẹ chồng em đi ăn giỗ về nhưng em vẫn còn ngủ quên, mẹ gọi em dậy và chở sang nhà mẹ đẻ em để trả, mẹ chồng em bảo cưới con dâu chứ k phải con lợn mà chỉ ăn với ngủ cả ngày. 

Mẹ chồng em dặn: Con cứ ở đây, bao giờ mà dậy sớm được, thì về.

Huhu, em phải làm gì để dậy sớm đc đây các chị, em dậy lúc 7h thì dù có làm gì mắt cũng díu lại không mở ra được, có thể vừa ngủ vừa đứng nấu ăn được luôn".

Hiện tình huống dở khóc dở cười của cô dâu mới vẫn thu hút nhiều bình luận quan tâm của cộng đồng mạng, nhất là những chị em mới về nhà chồng.

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