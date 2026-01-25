Thấy mẹ chồng giặt đồ lúc mờ sáng, con dâu tức giận thu hồi lại quà cáp, lý do đằng sau khiến ai cũng ngã ngửa

Tâm sự gia đình 25/01/2026 21:10

Sau thời gian nghỉ sinh con, tôi phải đi làm lại. Mẹ của tôi thương cháu ngoại còn nhỏ nên thường xuyên nhà tôi ở để giúp đỡ vợ chồng tôi. Dù sao nhà bố mẹ ruột cũng gần nhà chúng tôi, tôi thấy may mắn vì điều đó.

Tôi lấy chồng đã 4 năm, sinh được một con gái đã 2 tuổi. Chồng tôi là con một trong nhà nên được bố mẹ cưng chiều. Ban đầu tôi không quá để ý chuyện này nhưng từ khi lấy anh tôi mới thấy mệt mỏi. Chồng tôi đã 32 tuổi, có gia đình rồi nhưng bố mẹ chồng tôi vẫn xem anh như một đứa trẻ.

Từ ngày lấy nhau, tôi thường xuyên phải nghe mẹ chồng ở quê dặn dò phải chăm sóc chồng, nấu món anh thích, làm việc nhà để chồng không đụng tay. Ngoài những việc đó ra, ông bà chưa từng hỏi thăm tôi sống thế nào, có tốt hay không.

 

 

Ngày tôi mang thai, bố mẹ chồng lên thăm vài lần, nhưng lần nào cũng dò hỏi xem có siêu âm được sinh con trai hay con gái không. Tôi biết ông bà mong có cháu trai để nối dõi. Đến khi biết tôi sinh con gái, tôi thấy rõ ông bà thất vọng lắm.

Đến khi con gái tôi một năm tuổi, bố mẹ chồng tôi mới đến thăm đúng một lần. Tôi tủi thân và giận ông bà lắm nhưng vẫn im lặng nín nhịn. Tôi sinh con gái thì sao, con tôi lớn lên khỏe mạnh là tôi đã thấy mừng rồi. Con nào chẳng là con, tôi không quan tâm bố mẹ chồng cư xử thế nào nữa. Huống hồ, nếu tôi làm lớn chuyện thì vợ chồng tôi cũng chẳng thế yên vui được.

Sau thời gian nghỉ sinh con, tôi phải đi làm lại. Mẹ của tôi thương cháu ngoại còn nhỏ nên thường xuyên nhà tôi ở để giúp đỡ vợ chồng tôi. Dù sao nhà bố mẹ ruột cũng gần nhà chúng tôi, tôi thấy may mắn vì điều đó.

Thấy mẹ chồng giặt đồ lúc mờ sáng, con dâu tức giận thu hồi lại quà cáp, lý do đằng sau khiến ai cũng ngã ngửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bỗng sau đó mẹ chồng tôi bất ngờ lên ở chơi cùng vợ chồng tôi. Sáng hôm sau khi bà đến, tôi cố dậy sớm để nấu bữa sáng cho cả nhà, nào ngờ phải nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ xót xa.

Tôi thấy mẹ chồng đang giặt đồ ở sau nhà. Lúc đó, tôi định bụng đi đến nói bà để tôi làm, tôi không muốn mẹ chồng làm thế này. Nhưng khi tôi đi gần tôi thì chết sững khi thấy bà chỉ bỏ đồ của chồng tôi vào máy giặt, còn đồ của tôi và con gái thì bà vứt ra đất. Tôi tức giận run cả người. Cũng chỉ là việc bỏ đồ vào máy giặt, rồi đợi đem phơi mà bà cũng chỉ nghĩ đến con trai của mình thôi sao? Chẳng lẽ con dâu và cháu nội không phải người một nhà với bà?

Quả thật, lần này nghe tin mẹ chồng lên chơi, tôi định biếu bà ít tiền tiêu xài. Nhưng giờ thấy cảnh tượng đau lòng này, tôi quyết định cất đi. Khi mẹ chồng xem tôi và con gái là người ngoài, thì vì sao tôi phải xem bà là người thân?

Không chỉ vậy, mẹ chồng lên thăm chúng tôi hai tuần nhưng chưa bao giờ chịu bế cháu nội. Bà không quan tâm cháu nội thích ăn gì, chỉ nấu món chồng tôi thích. Quà bà cho cháu nội chỉ duy nhất một hộp bánh nhỏ bằng lòng bàn tay. Đến khi bà chuẩn bị ra khỏi nhà, còn không quên nói tôi mau chóng sinh con trai.

Tôi đau lòng và uất hận vô cùng. Tôi thương bản thân một thì thương con gái mười. Con gái tôi chẳng có tội tình gì, vừa sinh ra đã bị ông bà nội ghẻ lạnh. Giờ nếu tôi sinh con thứ hai là con trai thì con gái còn chịu đựng hắt hủi đến mức nào nữa? Giờ tôi có nên sinh thêm con không? Vì mẹ chồng tôi cứ gọi điện thúc giục liên tục, tôi thật sự rất mệt mỏi.

Hăng hái cùng con dâu đi bắt gian, mẹ chồng vừa thấy mặt "tiểu tam" liền tái mét, kéo tay con dâu bỏ chạy

Hăng hái cùng con dâu đi bắt gian, mẹ chồng vừa thấy mặt "tiểu tam" liền tái mét, kéo tay con dâu bỏ chạy

Mẹ chồng tôi kéo tôi đi đến khách sạn mà Quân và nhân tình đang ở. Đi cùng chúng tôi còn có thêm vài người bạn của mẹ chồng. Mẹ chồng tôi rất hung dữ, vừa gào chửi vừa đập cửa xông vào.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vừa nằm lên bàn đẻ đã thấy bảng tên vị bác sĩ ấy, tôi hoảng loạn muốn bỏ chạy nhưng cơn đau đã khóa chặt mọi lối thoát

Vừa nằm lên bàn đẻ đã thấy bảng tên vị bác sĩ ấy, tôi hoảng loạn muốn bỏ chạy nhưng cơn đau đã khóa chặt mọi lối thoát

Tâm sự gia đình 13 phút trước
Trong các ngày 26, 27, 28 tháng 1/2026, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, tài khoản nhảy lên 9 số, làm gì cũng dư dả, hái tiền đầy tay, tương lai tươi sáng

Trong các ngày 26, 27, 28 tháng 1/2026, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, tài khoản nhảy lên 9 số, làm gì cũng dư dả, hái tiền đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 27/1/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Trúng số độc đắc đúng ngày 27/1/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
3 năm trước tôi bỏ rơi cô ấy vì nghèo để cưới tiểu thư giàu có, ngày gặp lại tôi quỳ xuống khi biết danh tính thật của "người cũ

3 năm trước tôi bỏ rơi cô ấy vì nghèo để cưới tiểu thư giàu có, ngày gặp lại tôi quỳ xuống khi biết danh tính thật của "người cũ

Tâm sự 21 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền 'chảy' vào túi rủng rỉnh, không lo thiếu của ăn của để

Sau đêm nay, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền 'chảy' vào túi rủng rỉnh, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Vợ luôn lấy khăn che kín mặt mỗi khi cho con bú, lén lút kéo ra tôi "ngã ngửa" khi thấy thứ cô ấy đang giấu giếm

Vợ luôn lấy khăn che kín mặt mỗi khi cho con bú, lén lút kéo ra tôi "ngã ngửa" khi thấy thứ cô ấy đang giấu giếm

Tâm sự 25 phút trước
Đêm tân hôn, tôi bước ra từ nhà tắm, đang cầm điện thoại kiểm tra công việc thì nhận được một cái ôm phía sau

Đêm tân hôn, tôi bước ra từ nhà tắm, đang cầm điện thoại kiểm tra công việc thì nhận được một cái ôm phía sau

Tâm sự 29 phút trước
Đi công tác lạ chỗ không ngủ được, tiếng gõ cửa lúc 2 giờ sáng bóc trần màn kịch của chồng khiến tôi muốn ký đơn ly hôn ngay lập tức

Đi công tác lạ chỗ không ngủ được, tiếng gõ cửa lúc 2 giờ sáng bóc trần màn kịch của chồng khiến tôi muốn ký đơn ly hôn ngay lập tức

Tâm sự 30 phút trước
Giận chồng bỏ sang khách sạn ngủ, tôi "rụng rời tay chân" khi vừa mở mắt đã thấy một người lạ nằm ngay bên cạnh

Giận chồng bỏ sang khách sạn ngủ, tôi "rụng rời tay chân" khi vừa mở mắt đã thấy một người lạ nằm ngay bên cạnh

Tâm sự 33 phút trước
2 ngày đầu tuần (26-27 tháng 1), 3 con giáp rũ sạch tai ương, tích lũy được nhiều của cải đáng giá, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tình tiền đỏ rực

2 ngày đầu tuần (26-27 tháng 1), 3 con giáp rũ sạch tai ương, tích lũy được nhiều của cải đáng giá, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tình tiền đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ở cùng mẹ ruột sau ly hôn, tôi bàng hoàng mang thai dù chẳng yêu ai vì một âm mưu động trời

Ở cùng mẹ ruột sau ly hôn, tôi bàng hoàng mang thai dù chẳng yêu ai vì một âm mưu động trời

Chồng ở lì trong nhà tắm 2 tiếng không ra, tôi lén nhìn qua khe cửa thì rụng rời tay chân trước hành động của anh

Chồng ở lì trong nhà tắm 2 tiếng không ra, tôi lén nhìn qua khe cửa thì rụng rời tay chân trước hành động của anh

Chồng cũ đến thăm sau 4 năm ly hôn, nghe con gái gọi một tiếng "bố" với người đàn ông khác mà anh chết lặng

Chồng cũ đến thăm sau 4 năm ly hôn, nghe con gái gọi một tiếng "bố" với người đàn ông khác mà anh chết lặng

Hăng hái cùng con dâu đi bắt gian, mẹ chồng vừa thấy mặt "tiểu tam" liền tái mét, kéo tay con dâu bỏ chạy

Hăng hái cùng con dâu đi bắt gian, mẹ chồng vừa thấy mặt "tiểu tam" liền tái mét, kéo tay con dâu bỏ chạy

Gặp lại người cũ sau bao năm xa cách, câu nói của anh như "vết dao" khiến tôi nằm cạnh chồng mà lòng đau thắt

Gặp lại người cũ sau bao năm xa cách, câu nói của anh như "vết dao" khiến tôi nằm cạnh chồng mà lòng đau thắt

Chồng thản nhiên ngủ lại nhà vợ cũ sau khi đưa con về, tôi định làm loạn thì anh nói một câu khiến tôi chết đứng

Chồng thản nhiên ngủ lại nhà vợ cũ sau khi đưa con về, tôi định làm loạn thì anh nói một câu khiến tôi chết đứng