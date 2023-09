Tâm sự đàn bà ly hôn: Bước qua đổ vỡ sẽ thấy mình chẳng hề yếu đuối

Nhưng tôi không để mình quay lại, một lần cũng không. Đàn bà đã chọn ly hôn thì chỉ ngẩng cao đầu mà bước tiếp. Tôi đã nghĩ cứ sống thôi, cố qua từng ngày gian nan, cố tìm hy vọng và niềm vui cho chính mình. Vậy rồi cũng qua những năm tháng đầu khó khăn đó.

Với phụ nữ ly hôn, sức mạnh lớn nhất có được là con cái và tự do của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Sau này khi nhìn lại, tôi cũng không nhớ làm sao mình có thể vượt qua hết những cảm giác mệt mỏi, cô đơn, thậm chí có lúc tuyệt vọng ấy. Đó là những gì khi còn có chồng tôi luôn nghĩ mình sẽ không làm được. Một mình vừa làm cha vừa làm mẹ để dạy con. Một mình vất vả nuôi cả hai con vào đại học. Một mình, luôn một mình, vậy mà tôi vẫn đi đến được ngày hôm nay, trong đôi mắt ngưỡng mộ của nhiều người.

Họ nói tôi thật mạnh mẽ. Tôi trả lời rằng, phụ nữ chúng ta ai cũng có thể kiên cường như thế, chỉ là chúng ta chưa từng biết. Để khi phải một mình đối mặt với cuộc đời bão giông này, đơn độc mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất. Nếu bạn không vững vàng, kiên cường, thì làm sao là chỗ dựa cho người thân?

Với phụ nữ ly hôn, sức mạnh lớn nhất có được là con cái và tự do của bản thân. Bạn không thể để con sống thiếu thốn, vậy thì đành phải cố gắng thật nhiều. Có được tự do, bạn sẽ tập trung vào bản thân, biết mình muốn gì, khao khát gì. Con giúp bạn tiến lên, tự do giúp bạn sống ý nghĩa và can trường. Ai nói gì cũng mặc, bạn chỉ cần nhìn thấy mình và con hạnh phúc.

Đàn bà khi bước qua đổ vỡ mới thấu hiểu bình yên chẳng dễ kiếm tìm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khi bước qua hôn nhân đổ vỡ mới thấu hiểu bình yên chẳng dễ kiếm tìm. Nhưng khi bước qua được những gì đau lòng, tuyệt vọng, vỡ đổ nhất, bạn sẽ thấy mình xứng đáng với bình yên. Lòng không còn bão tố, ung dung bình thản bước một mình. Tổn thương đã qua lớn đến mấy cũng có ngày như một thước phim cũ nhẹ tênh.

Bởi thế, phụ nữ ly hôn rồi mới biết bản thân chẳng hề yếu đuối. Điều quý giá nhất là sau bão tố lòng yên ả như mặt hồ không gợn sóng. Bao dung với mọi chuyện, mọi người, với cả bản thân mình. Cuộc đời đàn bà, không cần hơn ai điều gì, chỉ cần hơn cái tâm yên không bão tố. Lúc đó sẽ hiểu rằng cần gì phải cố giữ một người đàn ông tệ bạc với mình, trong khi bản thân vẫn có thể hạnh phúc êm ả cho riêng mình.