10 điều vàng ngọc dành cho tất cả phụ nữ độc thân, kết hôn hay đã ly hôn đều nên đọc

Phụ nữ yêu 10/02/2020 05:24

Một người phụ nữ thông minh sẽ không sống thực dụng, nhưng sẽ thực tế hiểu rằng bản thân cần vật chất, cần tiền. Và một người đàn ông khổ cực kiếm tiền vì bạn thì chắc chắn yêu bạn thật lòng.

Đây là những điều vàng ngọc giúp phụ nữ khôn ngoan hơn, hạnh phúc hơn từng ngày.

1. Là phụ nữ, chọn đàn ông ưu tú tài giỏi thế nào cũng không bằng lấy người thật lòng yêu thương mình. Dù anh ta có tiền, thông tuệ vạn điều, tốt với bao người mà lại thương tổn bạn thì cũng không đáng tin.

2. Nếu đàn ông yêu bạn thật lòng, họ sẽ luôn là người chủ động trong mối quan hệ của cả hai. Nếu không thì bạn thà bỏ lỡ còn hơn, vì họ chưa chắc đã có tình cảm với bạn.

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 Là phụ nữ, chọn đàn ông ưu tú tài giỏi thế nào cũng không bằng lấy người thật lòng yêu thương mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Làm bạn với cô đơn là đẳng cấp của đàn bà bản lĩnh. Cô đơn không hẳn là bất hạnh. Bạn có thể thưởng ngoạn phong cảnh thế giới đẹp đẽ dù một mình ngao du. Bạn có thể về nhà và tận hưởng cuối ngày với những món ăn tự mình nấu. Đáng sợ nhất với phụ nữ không phải là một mình, mà là dù có bạn đời bên cạnh vẫn thấy cô đơn.

4. Sẽ có người yêu bạn, nhưng bạn lại không thích. Sẽ có người quý trọng bạn, nhưng bạn lại nói không hợp. Muốn biết đàn ông có thật tâm với bạn không thì đừng chỉ thích nghe, mà hãy nhìn anh ấy nỗ lực vì bạn nhiều hay ít.

5. Hãy chọn người đàn ông dám giới thiệu bạn với bất kì ai, dám để ảnh bạn trong ví, dám để lại bất kì dấu vết của bạn trên người… Người như thế đủ bản lĩnh để có trách nhiệm với bạn, không ngừng hoàn thiện bản thân vì bạn.

6. Nếu đàn ông thật lòng với bạn thì dù phải chịu đựng thế nào cũng không dễ dàng từ bỏ bạn. Còn người chỉ đợi có một lý do để rời xa bạn thì chắc chắn không đặt bạn trong lòng.

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 Làm bạn với cô đơn là đẳng cấp của đàn bà bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông chỉ vì chút khó khăn mà sợ, không dám nắm tay bạn đến cùng thì đó không phải là yêu để trọn đời, mà chỉ là yêu để trải nghiệm. Và bạn không dư dả thanh xuân chỉ để “phục vụ” cho một lần trải nghiệm của họ.

7. Có người đàn ông một khi yêu bạn sẽ muốn bên bạn cả đời. Nhưng cũng có những người dù yêu bạn nhưng chỉ muốn đi cùng bạn một đoạn ngắn.

Đàn ông yêu bạn cả đời không quá nồng nhiệt, là vì để dành nỗ lực cho cả một đời sau này. Đàn ông yêu bạn một thời mãnh liệt dữ dội, chỉ vì anh ta ham muốn bạn và sẽ rời đi khi đạt được mục tiêu.

Vì thế, chỉ có đàn ông muốn bên bạn cả đời mới xứng đáng để bạn dành những gì quý giá nhất cho anh ta.

8. Là phụ nữ, đừng lầm tưởng giữa tình yêu và lòng thương hại.

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Đau đớn nhất với phụ nữ không phải là chia ly hay bị lừa dối mà là chọn sai một người không yêu mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu bạn, có thể xót xa vì bạn. Nhưng đàn ông thương hại bạn chưa chắc sẽ yêu bạn. Vì nếu lầm tưởng giữa tình yêu và lòng thương hại của đàn ông, bạn sẽ dễ thất vọng và tổn thương. Đau đớn nhất với phụ nữ không phải là chia ly hay bị lừa dối mà là chọn sai một người không yêu mình.

9. Dù độc thân, kết hôn, hay từng ly hôn cũng không nói lên giá trị của bạn. Giá trị của phụ nữ do chính mình quyết định, do bản thân nâng cao và giữ gìn. Đừng tự hạ mình vì đàn ông, cũng từng để người khác áp đặt mình có “giá” hay không.

10. Là phụ nữ, thà chọn người đàn ông không có nhiều tiền mà có bao nhiêu cũng đưa bạn đầu tiên, còn hơn người lắm tiền mà một vài đồng cũng keo kiệt với bạn. Muốn biết tình yêu của đàn ông nhiều hay ít, cứ xem cách anh ta tiêu tiền vì bạn.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không sống thực dụng, nhưng sẽ thực tế hiểu rằng bản thân cần vật chất, cần tiền. Và một người đàn ông khổ cực kiếm tiền vì bạn thì chắc chắn yêu bạn thật lòng. Tình yêu có thể lãng mạn, nhưng một người đàn ông yêu chân thành ắt sẽ chứng minh bằng nỗ lực thực tế.

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