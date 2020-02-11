Vì sao sau khi ly hôn phụ nữ thường hạnh phúc hơn đàn ông?

Kỳ thực, phụ nữ lại có xu hướng hạnh phúc hơn đàn ông sau khi ly hôn. Nếu đã có con, đàn bà ly hôn sẽ xem con là động lực lớn nhất. Họ có thể từ con mà tìm niềm vui sống, quên đi những đổ gãy trong quá khứ, nỗ lực hết mình vì con. Với phụ nữ, con là ưu tiên hàng đầu, nếu không còn chồng thì cũng còn có con. Vì thế, sau ly hôn, đa số phụ nữ không quá cô đơn hay tự buồn tủi.

Phụ nữ sau ly hôn không tha hóa như đàn ông, họ không tìm đến rượu chè. Sau khoảng thời gian sụp đổ tinh thần, họ sẽ có kế hoạch cho tương lai rõ ràng. Họ vẫn sẽ nghĩ về tình yêu hôn nhân , nên càng muốn bản thân xinh đẹp, sành điệu và sang trọng hơn.

Phụ nữ đã ly hôn mà chưa có con dù cần thời gian, thậm chí lâm vào căng thẳng khi phải nghe lời ra tiếng vào, nhưng vẫn sẽ tìm lại được tâm lý cân bằng. Vì bản chất của phụ nữ luôn khao khát tình yêu, họ sẵn sàng mở lòng nếu có một người đàn ông chân tình quan tâm, chăm sóc họ. Có cả gia đình và người đàn ông thật lòng quý trọng mình ở bên, phụ nữ sẽ dần quên đi vết tích hôn nhân đổ vỡ.

Sau khoảng thời gian sụp đổ tinh thần, họ sẽ có kế hoạch cho tương lai rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi đã ly hôn thường bê bối và dễ vướng vào những thói xấu. Không có vợ chăm sóc, họ sẽ tìm đến bia rượu, thức khuya, hút thuốc, không để ý đến sức khỏe. Và với đàn ông ly hôn, họ cũng không dễ dàng tìm một người vợ mới. Vì dù đàn ông hay phụ nữ thì khi ly hôn cũng đều để lại ấn tượng bất an với người khác.

Sau ly hôn, phụ nữ đau khổ nhưng sẽ thường trong thời gian ngắn hơn đàn ông. Vì có lẽ nỗi khổ tâm của họ đã dồn nén suốt trong hôn nhân. Ngược lại, đàn ông khi ly hôn đều nghĩ sẽ chẳng có việc gì. Nhưng khi thật sự không còn gia đình, họ mới thấm thía sự mất mát. Không còn một gia đình để về, không còn nhà cửa gọn gàng, vợ nấu những bữa ăn ngon… Chỉ khi thật sự bước qua tháng ngày sau ly hôn một mình, đàn ông mới hiểu rõ cảm giác thất vọng và chán nản. Phụ nữ quen với cô đơn sẽ thấy ly hôn cũng chỉ là một cách kết thúc mệt mỏi. Nhưng đàn ông sau ly hôn mới hiểu cô đơn quả thật không dễ dàng.

Và khi đã bắt đầu cuộc sống độc thân lần nữa, phụ nữ thường đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Và khi đã bắt đầu cuộc sống độc thân lần nữa, phụ nữ thường đẹp hơn. Vì họ muốn làm mới bản thân, cảm thấy mình đã sống vì chồng cũ quá nhiều. Hầu như phụ nữ ly hôn nào cũng trông đẹp và quyến rũ hơn. Thậm chí, đàn bà từng đổ vỡ còn có sức hút lớn với đàn ông chưa vợ.

Bởi thế, đàn ông đừng nghĩ sau ly hôn chỉ có phụ nữ là khổ. Người ta có câu, ngày xưa phụ nữ bỏ chồng thì sợ khổ, chứ ngày nay phụ nữ bỏ chồng như đổi đời. Vì thời nay, phụ nữ mạnh mẽ, hiểu biết, và có trách nhiệm với cuộc đời của mình hơn. Họ sẽ không để một cuộc hôn nhân thất bại phá hủy hết phần đời còn lại của mình. Ly hôn là một cột mốc chẳng dễ dàng gì, nhưng đã bước qua được rồi thì phụ nữ luôn xinh đẹp, bản lĩnh và hạnh phúc hơn.