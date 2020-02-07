5 bước sống còn trước khi phụ nữ quyết định ly hôn

Phụ nữ yêu 07/02/2020 05:15

Dù rằng ly hôn là điều chẳng ai muốn. Nhưng cũng có phụ nữ ly hôn "thành công" và "thất bại". Để có một cuộc ly hôn suôn sẻ, bạn đã chuẩn bị những bước này chưa?

Có những cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến nửa đời còn lại của phụ nữ về sau chông chênh, bất an. Nhưng cũng có những cuộc ly hôn cho phụ nữ một khởi đầu mới dù khó khăn nhưng bình yên về sau. Cực chẳng đã phụ nữ mới chọn ly hôn, vì thế hãy là một người phụ nữ ly hôn khôn ngoan với những bước đi "sống còn" trước quyết định quan trọng.

Bạn muốn gì nhất?

Ly hôn không phải để “trả thù” bạn đời vì hôn nhân thất bại. Ly hôn cũng không phải để “hăm he” bất kì ai. Lý do chính đáng nhất để ly hôn là vì sống cùng nhau không còn là mong muốn của bạn. Bạn cần một cuộc sống một mình hơn là cùng chồng. Bạn đã hết tình cảm và muốn dứt khoát…

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Lý do chính đáng nhất để ly hôn là vì sống cùng nhau không còn là mong muốn của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, trước khi có quyết định ly hôn, hãy nghĩ về điều bạn mong muốn cho riêng bản thân mình nhất. Đừng dùng ly hôn như một công cụ để phản ứng lại bất kì ai hay chuyện gì. Vì kết quả của việc ly hôn chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến bạn và con cái.

Đâu là nỗi sợ lớn nhất của bạn?

Hãy xác định ba nỗi sợ lớn nhất của bạn sau khi ly hôn. Chẳng hạn như, nếu bạn sợ gánh nặng tài chính, thì bạn đã nghĩ đến phương án giải quyết? Và nỗi sợ này đã khiến bạn trì hoãn việc ly hôn thế nào?

Nếu biết rõ nỗi sợ của mình, bạn sẽ nhận định việc phải làm ở hiện tại, và chắc chắn hơn cho cuộc sống sau ly hôn.

Thực tế hóa mong muốn của bạn

Phụ nữ thường sống theo cảm xúc, nhưng cảm xúc lại thường che đi lý trí và nhận định khách quan. Nếu có ý định ly hôn, bạn buộc phải loại bỏ những cảm xúc quá đà hay tiêu cực, và tập trung và hiện tại trước mắt. Hãy hình dung thực tế về quyết định của mình. Liệu rằng quyết định này thật sự cần thiết, hay chỉ là vì bạn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc chủ quan?

Chuẩn bị tâm lý và kiến thức nhiều nhất có thể

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Bạn phải tìm hiểu về những mất mát sau quá trình ly hôn trên mặt pháp lý, tài chính và cả cảm xúc của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Bạn phải tìm hiểu về những mất mát sau quá trình ly hôn trên mặt pháp lý, tài chính và cả cảm xúc của bản thân. Ly hôn không đơn giản như việc chia tay khi yêu đương. Một khi ly hôn, bạn phải là người đủ kiến thức để bảo vệ bản thân và con cái về mọi mặt trước bạn đời. Và hãy xem xét những điều được và mất sau khi ly hôn, bạn được nhiều hơn hay mất nhiều hơn?

Hãy nghĩ đến kết quả ly hôn sau một tháng hay 10 năm nữa

Hãy thử tượng tưởng những gì sẽ diễn ra trước mặt sau khi bạn hoàn thành quá trình ly hôn với chồng. Sẽ có những thay đổi thế nào với bạn, gia đình hay con cái khi ấy? Hãy xem xét từ những thay đổi nhỏ, đến những tác động lớn. Liệu những điều này có làm bạn thống khổ, hoặc nó sẽ tồn tại trong bao lâu? Hay những người bạn yêu quý có chấp nhận dễ dàng, và họ sẽ mất bao lâu để làm quen?

Khi đã đi đến bước cuối này, hãy tự hỏi bản thân lúc bấy giờ:

Bạn cảm thấy mình chưa sẵn sàng? Vậy thì bước nào khiến bạn cảm thấy mắc kẹt? Đâu là hướng giải quyết  hay ai có thể giúp bạn? Nếu có hãy tìm ra nguyên do, tìm người trợ giúp.

Có quá nhiều việc để bạn phải giải quyết trước khi ly hôn, và bạn cảm thấy kiệt sức? Nhưng dù bạn thấy mình phải một mình chịu đựng thế nào cũng đừng hành động vội vàng. Ly hôn không đơn giản chỉ là một chữ ký trước tòa, hay chia tay với bạn đời, đó là một sự chuẩn bị cho bản thân và gia đình trước một cột mốc nhiều rủi ro. Đừng thiếu suy nghĩ mà khiến bản thân chênh vênh sau ly hôn.

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Dù rằng ly hôn đồng nghĩa với tổn thất, nhưng một cuộc ly hôn “tốt đẹp” sẽ cho bạn một khởi đầu nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Và bạn đã thấy an tâm chưa? Khi qua những bước xem xét và nhận định tình hình hiện tại, bạn đã thật sự rõ về những gì mình muốn và những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu đã biết mình phải làm gì, để từ tốn đưa ra quyết định. Nếu vẫn chưa thấy an tâm, hãy tìm cách giải quyết triệt để.

Khi phụ nữ ly hôn là một quá trình với nhiều quyết định, hành động, kèm theo những kết quả phải xảy ra. Dù rằng ly hôn đồng nghĩa với tổn thất, nhưng một cuộc ly hôn “tốt đẹp” sẽ cho bạn một khởi đầu nhẹ nhàng.

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