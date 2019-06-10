Tâm sự con trai có cha ngoại tình: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã làm đau mẹ

Tâm sự gia đình 10/06/2019 11:30

Làm sao tôi có thể kính trọng một người cha dắt người đàn bà khác về nhà và đẩy mẹ con tôi ra đường? Những đau đớn và tủi hổ ba đã gây ra cho mẹ, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể xóa nhòa được.

Trong cuộc đời mỗi người, có những nỗi đau khắc cốt ghi tâm chẳng thể nào quên được. Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều của 10 năm về trước khi ba tôi dắt về nhà người đàn bà khác. Mẹ tôi gần như ngã quỵ, còn người đàn bà đó dửng dưng coi như mình là chủ nhà. Mẹ tôi đau đớn, tôi nhìn ba và người đàn bà đó bằng ánh mắt căm hờn. Khi đó tôi 15 tuổi, đủ hiểu họ đang dồn mẹ tôi vào đường cùng. Để mẹ khổ sở, đau đớn rồi tự khắc sẽ rời đi.

Tâm sự con trai có cha ngoại tình: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã làm đau mẹ - Ảnh 1
Có những nỗi đau khắc cốt ghi tâm chẳng thể nào quên được - Ảnh minh họa: Internet

Hôm sau, mẹ tôi viết đơn ly hôn. Tôi vẫn nhớ hoàn cảnh khốn cùng của mình lúc đó. Mẹ tôi chẳng biết đi đâu đành về nhà ông bà ngoại xin ở nhờ. Ông ngoại tôi khó tính lại rất cổ hủ, ông bảo con gái đã gả chồng thì sướng khổ gì cũng phải cam chịu. Bà ngoại tôi khóc lóc van xin nên ông mới đồng ý cho mẹ con tôi ở lại.

Chính ba đã đẩy mẹ con tôi vào hoàn cảnh khốn cùng như vậy. Mẹ tôi là người phụ nữ hiền lành, quanh năm chỉ biết chăm chỉ với vườn rau để kiếm tiền nuôi con. Ba tôi có công việc tốt hơn, lúc nào cũng bảnh bao và tỏ ra mình tử tế. Ba nhậu nhẹt bên ngoài, tiền chẳng kiếm được bao nhiêu nhưng luôn tỏ ra mình lắm của. Kinh tế chính vẫn là mẹ tôi lo toan. Mẹ làm vườn, chăm từng gốc rau để kiếm tiền cho tôi ăn học.

Tâm sự con trai có cha ngoại tình: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã làm đau mẹ - Ảnh 2
Làm sao tôi có thể tha thứ cho người cha đã đẩy mẹ con tôi ra đường? - Ảnh minh họa: Internet

Ba tôi đi ngoại tình. Người ngoài bóng gió nhưng mẹ tôi gạt đi. Cho đến khi ba dắt ả đàn bà đó về nhà. So với mẹ tôi, ả đẹp và trẻ trung lắm. Còn mẹ tôi quanh năm mưa nắng đã già đi trước tuổi. Có lẽ vì chê bai mẹ già nua mà ba chạy theo người khác. Cuộc đời tôi từ đó đến nay coi như không có sự tồn tại của ba trên đời.

Mẹ tôi còng lưng nuôi tôi ăn học. Mẹ đi làm thuê, làm mướn, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Biết hoàn cảnh gia đình nên tôi cũng cố gắng học hành và may sao cũng kiếm được một công việc tốt. Tôi muốn bù đắp cho mẹ mình những gian khó, cực nhọc mà mẹ đã trải qua. Giờ đây, mẹ tôi đã có nhà để ở. Dù không khang trang, lộng lẫy nhưng đó là mồ hôi, nước mắt tôi.

10 năm qua, chỗ nào có mặt ba là tôi tránh mặt. Nếu có vô tình chạm mặt ba tôi cũng cố tình kiếm cớ tránh đi. Ngày tôi tốt nghiệp 12, thi đậu đại học, tốt nghiệp đại học… tôi đều không thông báo cho ba biết. 10 năm trước, tôi đã coi mình là đứa không cha.

Tâm sự con trai có cha ngoại tình: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã làm đau mẹ - Ảnh 3
Mẹ tôi đã đau đớn và khổ sở tận cùng vì những hành động của ba - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi bảo rằng, đó là chuyện của ba và mẹ, còn con hãy kính trọng ba như xưa. Nhưng làm sao tôi có thể kính trọng một người cha dắt người đàn bà khác về nhà và đẩy mẹ con tôi ra đường? Những đau đớn và tủi hổ ba đã gây ra cho mẹ, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể xóa nhòa được. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã làm mẹ tôi phải đau đớn và khổ sở tận cùng như thế.

Đàn bà từng trải: Cần sự tử tế của chồng hơn cả tình yêu

Đàn bà từng trải: Cần sự tử tế của chồng hơn cả tình yêu

Đàn ông đủ tử tế để cho vợ con một gia đình ấm êm trọn vẹn. Đàn ông tử tế sẽ biết giới hạn cho những cuộc chơi của mình. Dẫu lòng dạ nguội lạnh, tình cảm vợ chồng có nhạt nhẽo đi ít nhiều thì họ vẫn biết điều gì là quan trọng với mình. Đàn ông tử tế sẽ không vì một cuộc chơi mà đánh đổi hạnh phúc gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình chồng ngoại tình tâm sự ngoại tình bố ngoại tình ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 37 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động