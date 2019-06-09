Nhiều người con bộc lộ sự khổ đau ra bên ngoài nhưng cũng có những đứa trẻ âm thầm chịu đựng một mình. Sự tổn thương và đau khổ ấy, liệu những người cha tham lam kia có bao giờ thấy xót xa, đau lòng?

Đàn ông ngoại tình thường ngụy biện rằng đó là sinh lý, là cuộc chơi, chỉ là những phút sa ngã yếu lòng. Còn nhân tình thì viện lí do tình yêu đích thực để cướp chồng người khác. Nhưng nếu ngoại tình chỉ là chuyện của hai người, chẳng có ai phải đau phải khóc thì đã chẳng bị xã hội khinh khi, coi thường đến như thế. Khi một người đàn bà lẳng lơ đi kèm một người đàn ông tham lam thì có biết bao nỗi đau tan cửa nát nhà. Không chỉ là sự tổn thương suốt đời của vợ mà còn có những đứa trẻ còn cha nhưng chẳng khác gì trẻ mồ côi. Đàn ông ngoại tình, vui sướng một mình nhưng kéo theo nỗi đau của biết bao người - Ảnh minh họa: Internet Có nhiều người đàn ông chạy theo nhân tình rồi ruồng rẫy vợ con. Tâm trí họ chỉ xoay quanh tình nhân mà chẳng đoái hoài gì đến vợ con ở nhà. Khi có nhân tình, đàn ông dành hết thời gian, tiền bạc để cung phụng cho mối tình sai trái đó. Con ở nhà nhiều khi thiếu sữa, không có được miếng ăn ngon nhưng đàn ông lại chẳng tiếc tiền mà mua sắm cho nhân tình. Đàn ông có thể dành cả ngày bên nhân tình nhưng lại chẳng thể dành vài ba phút để quan tâm con mình.

Thông thường, người ta cho rằng con trẻ dễ giận thì cũng mau quên. Nhưng với nỗi đau khi biết cha mình ngoại tình thì sẽ theo đến trọn đời. Hình tượng người cha tốt đẹp vỡ nát. Đứa trẻ sống trong những ngày u uất, đau khổ khi thấy cha mẹ không hạnh phúc, ly hôn. Người đời còn khoét sâu thêm nỗi đau của con trẻ bằng những lời nói bóng gió, khinh khi. Đến trường bạn bè trêu chọc, cười cợt. Tất cả những điều đó đều quá sức với một đứa trẻ. Vì sự tham lam của đàn ông, bao nhiêu đứa trẻ bị mất gia đình, mất tương lai, mất hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình dẫn đến gia đình đổ nát. Trong khoảng thời gian nhạy cảm này, đàn ông chỉ lo cho bản thân mình. Người vợ vì quá tổn thương cũng không quan tâm con một cách thấu đáo. Lúc này, đứa trẻ mất đi chỗ dựa, cảm giác bơ vơ lạc lõng và vô cùng đau khổ. Nếu người lớn không quan tâm thấu đáo thì con trẻ dễ có những hành động nông nổi, bộc phát.

Người cha mình hằng thương yêu, kính trọng lại biến thành kẻ phản bội, tệ bạc. Con không còn kính trọng và nghĩ về cha như trước. Nhiều đứa trẻ đau buồn, oán giận cha và mang nỗi đau này cho đến suốt cuộc đời. Con khó có hạnh phúc, hoài nghi hôn nhân, thường gây tổn thương cho chính mình và những người bên cạnh. Vì sự tham lam, ích kỉ của những người cha mà bao nhiêu đứa trẻ mất tương lai, mất gia đình, mất đi cả niềm hạnh phúc. Người cha tệ bạc kia có bao giờ thấy xót xa đau lòng cho con mình? - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người con đã xem như mình không có cha khi biết cha mình ngoại tình. Nhiều người con bộc lộ sự khổ đau ra bên ngoài nhưng cũng có những đứa trẻ âm thầm chịu đựng một mình. Sự tổn thương và đau khổ ấy, liệu những người cha tham lam kia có bao giờ thấy xót xa, đau lòng? Đàn ông ngoại tình, thỏa mãn thú vui vài giờ mà làm cho người khác phải mang theo nỗi đau đến suốt cuộc đời.

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Đàn ông không quan trọng như tôi từng nghĩ Không cần một người đàn ông nào che chở, tôi vẫn sống rất tốt, rất vui vẻ. Tôi đã từng gặp lại chồng cũ, tôi chỉ nhếch mép rồi coi như người dưng. Sự trả thù tốt nhất cho kẻ bội bạc chính là vẻ đẹp, sự rạng rỡ của chính tôi bây giờ.

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