Khi yêu, phụ nữ sợ nhất những gã đàn ông tồi tệ trong vỏ bọc một người tử tế

Yêu - Hôn nhân 08/06/2019 09:25

Không sợ một người đàn ông xấu xa, tồi tệ thể hiện rõ bản chất ra bên ngoài. Chỉ sợ những gã đàn ông trong vai lịch lãm, tử tế, rao giảng đạo đức, nói những lời hoa mỹ mà kì thực lòng dạ đen tối vô cùng.

Cuộc sống sẽ dễ dàng và tốt đẹp biết bao nhiêu nếu nội tâm con người đồng nhất với những gì họ thể hiện bên ngoài. Với phụ nữ, trong tình yêu và hôn nhân sợ nhất là khi đã yêu, đã cưới mới nhận ra người đàn ông tồi tệ. Sự lầm tưởng này khiến đàn bà đau khổ và nhận lấy bao nhiêu đắng chát.

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Rất nhiều gã đàn ông vẻ bề ngoài lịch lãm, tử tế, rao giảng đạo đức mà lòng dạ lại rất đen tối - Ảnh minh họa: Internet

Không sợ một người đàn ông xấu xa, tồi tệ thể hiện rõ bản chất ra bên ngoài: Vũ phu, gia trưởng, trăng hoa… Thật ra những người như vậy lại rất nông cạn và bản thân họ ít suy tính sâu xa. Chỉ sợ những gã đàn ông trong vai lịch lãm, tử tế, rao giảng đạo đức, nói những lời hoa mỹ mà kì thực lòng dạ đen tối vô cùng.

Những gã đàn ông tồi trong vỏ bọc tử tế như vậy lại rất nhiều trong cuộc đời này. Họ có thể là bất kì ai. Một người giáo viên luôn chỉnh chu hết mực. Một anh kĩ sư trong mắt người khác là hiền lành, tử tế. Thậm chí là những người có những địa vị cao trong xã hội. Họ nói những điều hay ho, tỏ ra chuẩn mực hết mức có thể. Với những kẻ như thế, phụ nữ chẳng biết thế nào mà phòng bị và né tránh.

Khi yêu, phụ nữ sợ nhất những gã đàn ông tồi tệ trong vỏ bọc một người tử tế - Ảnh 2
Phụ nữ cưới rồi mới nhận ra chồng mình tồi tệ thì chẳng có nỗi khổ tâm nào bằng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường bị vẻ bề ngoài đánh lừa, bị sự tử tế chinh phục. Chúng ta nghĩ rằng một người đàn ông luôn lịch thiệp, ăn nói ngon ngọt, rao giảng những điều tốt đẹp thì chắc hẳn phải là một người đàn ông tốt. Đàn ông lại tiếp tục làm họ tin tưởng bằng những lời thề hẹn, rót những lời mật ngọt vào tai. Khiến đàn bà tin mà trao cho họ tất cả những gì mình có.

Yêu một người đàn ông, khi nhận ra anh ta tồi tệ thì có thể buông tay. Nhưng khổ tâm nhất vẫn chính là những người phụ nữ khi đã cưới nhau rồi, sống chung dưới một mái nhà mới nhận ra đằng sau vẻ lịch lãm của chồng là một con người xấu xa như thế nào. Cưới nhầm chồng, đau khổ và xót xa nhưng chia tay lại là điều chẳng dễ. Nhất là khi phụ nữ bị ràng buộc bởi con cái.

Khi yêu, phụ nữ sợ nhất những gã đàn ông tồi tệ trong vỏ bọc một người tử tế - Ảnh 3
Phụ nữ đừng bị vẻ bề ngoài của đàn ông đánh lừa, hãy tỉnh táo khi yêu - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, người đời thường khuyên phụ nữ hãy tỉnh táo trong tình yêu và hôn nhân là vì vậy. Lựa chọn một người đàn ông để lấy làm chồng là một việc hệ trọng, không được vội vàng, hấp tấp. Phải cân nhắc kĩ lưỡng, tường tận nhân cách chứ đừng vì vẻ bề ngoài đánh lừa. Một người đàn ông có thể giàu có, nhiều tiền, nói những lời hoa mỹ, luôn tử tế lịch thiệp không có nghĩa trong tình yêu họ không phải một gã tồi. Chân tướng thực sự của một người đàn ông, lòng dạ nông sâu thế nào thời gian sẽ cho ta câu trả lời chính xác nhất.

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