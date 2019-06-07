Đàn bà muốn hạnh phúc phải biết sống ích kỷ

Phụ nữ yêu 07/06/2019 14:14

Trong khi đàn bà chúng ta đang gồng mình lên vì con cái, vì gia đình thì chồng lại ung dung đủng đỉnh ở một nơi nào đó uống cà phê, nhậu nhẹt và nói những chuyện vô thưởng vô phạt. Đàn ông có thể ích kỷ, có thể sống vì mình thì tại sao phụ nữ lại không thể làm như thế?

Phụ nữ Việt Nam xưa nay vẫn được ca ngợi bởi đức hy sinh, nhẫn nhịn, sống hết lòng vì chồng vì con. Nhưng rất ít những người phụ nữ sống với sự hy sinh ấy cảm thấy được viên mãn, được sung sướng với cuộc sống hôn nhân của mình. Người chồng lẽ ra khi thấy vợ mình hy sinh cho gia đình thì phải càng biết ơn và trân trọng. Nhưng ngược lại, bao nhiêu người đàn ông chỉ xem sự hy sinh của đàn bà là bổn phận và trách nhiệm.

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Đàn bà càng sống hy sinh càng khổ sở nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ, bao nhiêu công sức, mồ hôi đã đổ ra cho gia đình sẽ rất nhẹ nhàng nếu như có một người chồng biết trân trọng. Là đàn bà, không ngại cực khổ, chẳng sợ nghèo hèn, chỉ sợ sống trong một cuộc hôn nhân mà bản thân mình lại thấy cô độc. Phụ nữ sẽ chẳng kêu ca, sẽ không phàn nàn nếu như một ngày chồng nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán, nhìn thấy đôi bàn tay chai sần của vợ vì làm việc nhà quá nhiều.

Phụ nữ hy sinh là để nhận về một cuộc sống tốt hơn, bình yên hơn. Còn ngược lại, hy sinh mà thấy cô đơn, mà thấy chồng không hề trân trọng thì sự hy sinh ấy đã trở thành vô nghĩa rồi. Đàn bà cứ cố gắng rộc người, nhận biết bao nhiêu thiệt thòi nhưng sẽ chẳng bao giờ được ghi nhận. Không phải vì đàn bà cố gắng chưa đủ mà bản thân người chồng sẽ không bao giờ có cái tâm để nhìn thấy.

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Với một người chồng không tốt, đàn bà hy sinh bao nhiêu cũng thấy không đủ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ muốn hạnh phúc phải quên hai từ hy sinh đi. Bởi càng hy sinh lắm càng khổ sở nhiều! Ăn chẳng dám ăn ngon, mặc chẳng dám mặc đẹp. Những ngày trong tuần chẳng có hôm nào được ngủ đủ giấc. Cứ gồng mình lên nấu những bữa cơm ngon, vun vén nhà cửa. Chẳng có thời gian ngồi uống một ly cà phê, ăn một bữa ngon với bạn bè. Trong khi chúng ta đang gồng mình lên vì con cái, vì gia đình thì chồng lại ung dung đủng đỉnh ở một nơi nào đó uống cà phê, nhậu nhẹt và nói những chuyện vô thưởng vô phạt. Đàn ông có thể ích kỷ, có thể sống vì mình thì tại sao phụ nữ lại không thể làm như thế?

Cái đức của đàn bà là sự hy sinh nhưng đừng đánh mất cuộc sống của bản thân mình. Hy sinh một nửa, còn một nửa phải biết sống vì mình. Cho bản thân được phép ăn ngon, được quyền mặc đẹp, được nghỉ ngơi khi cảm thấy mệt mỏi. Suy cho cùng, chẳng có người đàn ông nào hoàn hảo đến mức lo toan và đem đến cho phụ nữ tất cả mọi thứ. Điều quan trọng nhất chính là chúng ta phải biết tự tạo hạnh phúc và niềm vui cho mình.

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Đàn bà sống ích kỷ một chút sẽ dễ có hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông tốt không cần chúng ta phải sống quá cầu toàn và hy sinh đến như thế. Còn chồng chưa tốt, thì hy sinh bao nhiêu cho đủ? Bởi thế đàn bà nên nhớ, sự hy sinh không mang đến cho chúng ta sự yên bình và sự thảnh thơi. Đôi khi biết sống ích kỷ một chút, vì mình một chút sẽ tốt hơn.

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