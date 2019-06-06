Gửi người thứ ba: Cha mẹ xem là vàng ngọc, sao em lại tự rẻ rúng chính mình?

Lựa chọn làm người thứ ba không những tội lỗi với gia đình người khác mà còn mang tội bất hiếu với cha mẹ mình. Trước khi ngã vào vòng tay của kẻ có vợ, hãy nghĩ đến cha mẹ già, nghĩ đến những nỗi khổ tâm mà họ phải chịu đựng.

Giàu hay nghèo, sang hay hèn thì đứa con gái luôn được cha mẹ xem là vàng ngọc. Cha mẹ nuôi con bằng tình yêu, chăm chút bằng tất cả lòng mình. Điều mà bậc cha mẹ nào cũng mong muốn chính là con mình sau này được hạnh phúc, có một cuộc hôn nhân trọn vẹn với một người chồng tử tế và thương yêu hết mực. Điều mà bậc làm cha mẹ nào cũng mong muốn chính là con gái mình được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Nhưng có những người đàn bà đi ngược lại với mong ước của mẹ cha. Họ chen chân vào hạnh phúc, cướp chồng, cướp cha của người khác. Họ tự rẻ rúng chính bản thân mình khi chấp nhận làm kiếp nhân tình, làm nơi mua vui cho đàn ông thèm của lạ. Làm người thứ ba cũng là một sự bất hiếu.

Nhiều người thứ ba tự ngụy biện cho hành động của mình rằng họ sống cho tình yêu, cho cảm xúc thật lòng của mình. Nhưng có bao giờ họ nghĩ đến những nỗi đau của người khác chỉ vì sự ích kỉ, tham lam của mình mà ra? Một mái ấm bị đạp đổ, một gia đình tan nát. Một người vợ suốt đời bị nỗi đau phản bội ám ảnh và dằn vặt. Những đứa con mất đi người cha mà chúng hằng tôn trọng. Nếu những người thứ ba biết tôn trọng, biết liêm sỉ một chút thì những chuyện đau lòng như vậy đã không xảy ra rồi. Người thứ ba có bao giờ nghĩ đến những nỗi đau mà mình gây ra cho người khác? - Ảnh minh họa: Internet Đau lòng không kém trong chuyện này chính là cha mẹ của kẻ thứ ba. Chuyện cướp chồng người vỡ lở, thiên hạ xầm xì, người người bàn tán sau lưng. Thử hỏi cha mẹ làm sao có thể thảnh thơi khi người ta dùng những từ mạt hạng để khinh khi, dè bỉu con gái mình? Họ bị gán vào người những từ như “không biết dạy con”, “có đứa con gái mất nết, hư hỏng”… Làm sao họ có thể ăn ngon, ngủ yên khi con gái mình làm điều tội lỗi với gia đình người khác?

Bậc làm cha làm mẹ nào cũng chỉ mong con mình được bình yên, hạnh phúc. Nhìn con lận đận, lỡ dở tình duyên còn gì đau lòng hơn? Hạnh phúc với người già giản đơn lắm. Con cái hạnh phúc họ đã xem đó là ân huệ lớn nhất cuộc đời. Nhưng rồi, cha mẹ làm sao có thể yên lòng khi nghĩ về tương lai của con. Cả cuộc đời rất dài phía trước con sẽ bị mang tiếng, bị khinh khi. Cái bóng quá khứ ám ảnh, liệu tương lai có người đàn ông nào đủ bao dung, đủ rộng lượng mà đến với con mình. Cuộc đời của con cái, cha mẹ đặt vào đó bao nhiêu hy vọng. Chẳng mong con vinh hiển, làm những việc lớn lao nhưng trước tiên phải có lòng tự trọng, sống đạo đức. Người thứ ba lại đi rẻ rúng chính cơ thể, chính cuộc đời mình. Đàn ông đến với họ, chẳng phải vì thương yêu mà chỉ để thỏa mãn những xúc cảm bình thường. Làm người thứ ba, chính là tự biến mình thành trò chơi, là thú tiêu khiển cho những kẻ đốn mạt, tầm thường. Làm người thứ ba là mang tội bất hiếu với cha mẹ mình - Ảnh minh họa: Internet Lựa chọn làm người thứ ba không những tội lỗi với gia đình người khác mà còn mang tội bất hiếu với cha mẹ mình. Trước khi ngã vào vòng tay của kẻ có vợ, hãy nghĩ đến cha mẹ già, nghĩ đến những nỗi khổ tâm mà họ phải chịu đựng. Đừng vì sai lầm của mình mà khiến cha mẹ phải đau lòng đến suốt cuộc đời.

Làm một người đàn bà ‘hư’ để thấy cuộc sống dễ dàng và thảnh thơi hơn Đàn bà ngoan không vì một lời khen đãi bôi mà bớt mệt mỏi. Còn một người phụ nữ hư không vì một lời chê bai mà khiến bản thân mình mất vui. Thế nhưng, phụ nữ chúng ta thường vì những lời khen chê ấy mà gồng mình lên để sống thật chu toàn, ngoan ngoãn.

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