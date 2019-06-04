Làm một người đàn bà ‘hư’ để thấy cuộc sống dễ dàng và thảnh thơi hơn

Đàn bà ngoan không vì một lời khen đãi bôi mà bớt mệt mỏi. Còn một người phụ nữ hư không vì một lời chê bai mà khiến bản thân mình mất vui. Thế nhưng, phụ nữ chúng ta thường vì những lời khen chê ấy mà gồng mình lên để sống thật chu toàn, ngoan ngoãn.

Một người đàn bà quá ngoan, quá hy sinh và cầu toàn chưa chắc có được hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống. Nhưng làm một người đàn bà hư chắc chắn sẽ vui. Cuộc đời ngắn ngủi, thanh xuân trôi nhanh trong chớp mắt thì hà cớ gì cứ sống quá khép nép, quá cầu toàn? Cả đời ngoan ngoãn, vui chẳng dám vui, chơi chẳng dám chơi, cứ sợ miệng đời đánh giá thì có bình yên như đàn bà vẫn lầm tưởng? Đàn bà quá ngoan chưa chắc hạnh phúc nhưng đàn bà hư chắc chắn sẽ vui - Ảnh minh họa: Internet Chữ hư không có nghĩa là sống buông thả, bất cần, dính vào nhiều thói xấu. Mà hư ở đây có nghĩa là sống phóng khoáng, phớt lờ đi mọi khen chê, mọi lời nói sân si của thiên hạ về mình. Không sống quá nguyên tắc, ép mình vào một khuôn khổ do người khác đặt ra. Đàn bà khôn ngoan luôn làm điều mình thích, mình thấy đúng miễn là điều đó không đi ngược lại đạo đức và không gây ảnh hưởng đến bất kì ai.

Lẽ thường, một người đàn bà ngoan, quanh năm “cúc cung tận tụy” hy sinh cho chồng cho con sẽ được khen. Còn một người phụ nữ vụng về, hậu đậu, hay cà phê tán gẫu, chăm chỉ làm đẹp sẽ bị chê sau lưng và bóng gió nhiều lắm. Nhưng khen hay chê rồi cũng chỉ là một lời nói. Một người đàn bà ngoan không vì một lời khen đãi bôi mà bớt mệt mỏi. Còn một người phụ nữ hư không vì một lời chê bai mà khiến bản thân mình mất vui. Thế nhưng, phụ nữ chúng ta thường vì những lời khen chê ấy mà gồng mình lên để sống thật chu toàn, ngoan ngoãn. Đàn bà ngoan rồi cũng chỉ nhận được những lời khen đãi bôi của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà hiện đại chính là ngoan chừng mực và hư đúng cách. Nghĩa là trong gia đình, vẫn cố gắng chu toàn nhưng vừa đủ. Họ biết nhờ chồng con giúp đỡ, cho phép mình nghỉ ngơi. Họ có chồng, có con nhưng không hề “bỏ cuộc chơi”. Những cuộc vui của bạn bè, những lần hò hẹn cà phê với bạn vẫn xuất hiện. Họ làm ra tiền nhưng không dồn hết tiền bạc cho chồng con mà biết tự yêu, tự thưởng cho mình. Đàn bà ngoan mua cho chồng con những thứ tốt còn mình thì sao cũng được. Còn đàn bà hư, cho chồng con những thứ tốt thì bản thân mình cũng xứng đáng được dùng những thứ tốt nhất.

Đàn bà hư nhưng luôn biết giới hạn cho những cuộc vui của mình. Họ có thể say nhưng rồi buổi sáng vẫn thức dậy trên chiếc giường của mình. Khi yêu, họ có thể tỏ tình trước nhưng khi đàn ông rủ rê qua đêm họ luôn từ chối. Đàn bà hư tiêu tiền cho bản thân không tiếc nhưng họ cũng biết đổ mồ hôi để kiếm những đồng tiền chân chính. Đêm qua dù vui bất tận nhưng sáng ra phải thật đẹp đẽ để bước đến công sở. Ngoan hay hư cũng chỉ là cách đánh giá của thiên hạ mà thôi - Ảnh minh họa: Internet Hư hay ngoan chẳng qua cũng chỉ là cách đánh giá của thiên hạ. Phụ nữ hãy là chính mình, sống một cuộc đời như mình mong ước chứ chẳng phải vì sự khen chê của ai cả. Đàn bà ngoan quanh năm suốt tháng chôn mình trong 4 bức tường đầy dầu mỡ, còn đàn bà hư mặc váy đẹp, tô son và bước xuống phố.

Đàn bà đừng vì một người đàn ông không xứng đáng mà buông xuôi cuộc đời mình Hãy lãng quên kẻ tệ bạc ấy đi và đối xử tốt với bản thân mình. Hơn ai hết, mình xứng đáng được trân trọng, được yêu thương. Nếu bản thân mình còn không làm được điều đó thì mong cầu gì ở người khác?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-mot-nguoi-dan-ba-hu-de-thay-cuoc-song-de-dang-va-thanh-thoi-hon-327063.html