Đàn bà đừng vì một người đàn ông không xứng đáng mà buông xuôi cuộc đời mình

Phụ nữ yêu 03/06/2019 10:42

Hãy lãng quên kẻ tệ bạc ấy đi và đối xử tốt với bản thân mình. Hơn ai hết, mình xứng đáng được trân trọng, được yêu thương. Nếu bản thân mình còn không làm được điều đó thì mong cầu gì ở người khác?

Yếu điểm lớn nhất của đàn bà là tình yêu. Một tình yêu đẹp có thể nâng người đàn bà lên nhưng một tình yêu đau khổ, trắc trở có thể nhấn chìm đàn bà xuống hố sâu tuyệt vọng, chán chường. Đàn bà sống bằng con tim nên muôn đời luôn khổ hơn đàn ông trong chuyện tình cảm. Và thực tế xung quanh ta, không hiếm những người phụ nữ đã tự làm đau, hành hạ bản thân thậm chí coi rẻ chính tính mạng của mình chỉ vì một người đàn ông tệ bạc.

Đàn bà đừng vì một người đàn ông không xứng đáng mà buông xuôi cuộc đời mình - Ảnh 1
Khi bị phản bội, nhiều người phụ nữ tự hành hạ bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi bị đàn ông quay lưng phản bội, tình yêu tan vỡ phụ nữ chắc chắn sẽ rất đau. Đau đớn đủ rồi, khóc đủ rồi thì phải mạnh mẽ đứng lên, gạt nước mắt mà yêu thương và trân trọng bản thân nhiều hơn nữa. Nhưng biết bao nhiêu người phụ nữ cứ trượt dài trong cảm xúc tiêu cực, họ không thôi đau buồn và không ngừng oán than số phận. Họ chìm trong nước mắt, rượu bia như để minh chứng cho thiên hạ thấy rằng mình đang đau khổ ra sao.

Nhiều người tự làm đau mình, cắt đứt tay, thậm chí uống thuốc ngủ. Để làm gì hả phụ nữ? Để mong người đàn ông tệ bạc kia hối hận vì đã lỡ gây tổn thương cho mình? Để cầu mong sự thương hại và người đàn ông kia sẽ quay đầu về bên mình? Không đâu, trong khi bản thân mình đang chịu đau đớn và tổn thương thì người đàn ông kia đang vui vẻ, đang ngập tràn hạnh phúc với người mới. Với đàn ông bội bạc, sự khổ đau của người đàn bà lại khiến họ hả hê, càng ảo tưởng về vị trí, tầm quan trọng của mình.

Đàn bà đừng vì một người đàn ông không xứng đáng mà buông xuôi cuộc đời mình - Ảnh 2
Hãy để kẻ tệ bạc thấy sự mạnh mẽ và kiên cường của ta - Ảnh minh họa: Internet

Một kẻ tệ bạc không xứng đáng để ta khóc thêm một lần nào nữa. Họ càng không xứng với nỗi đau trong tim và sự dằn vặt mỗi ngày. Hãy để cho anh ta thấy sự mạnh mẽ và kiên cường của ta. Cuộc đời người đàn bà không cần một người bạc bẽo như vôi. Yêu đến tận cùng nhưng lúc cần, phụ nữ cũng nhẫn tâm và tuyệt tình không kém.

Đàn ông ảo tưởng lắm nên cách trả thù tốt nhất với kẻ tệ bạc chính là sự vui vẻ và hạnh phúc của người phụ nữ. Hãy lãng quên kẻ tệ bạc ấy đi, hãy đối xử tốt với bản thân mình. Hơn ai hết, mình xứng đáng được trân trọng, được yêu thương. Nếu bản thân mình còn không làm được điều đó thì mong cầu gì ở người khác?

Ngoài kẻ tệ bạc ấy, chúng ta còn rất nhiều người để thương yêu, nhiều thứ để tìm niềm vui. Là cha mẹ luôn thương ta bằng tận cùng máu thịt, là bạn bè, là công việc, là những thú vui của mình… Hãy chăm sóc bản thân tốt hơn, gìn giữ nhan sắc và thanh xuân.

Đàn bà đừng vì một người đàn ông không xứng đáng mà buông xuôi cuộc đời mình - Ảnh 3
Hãy yêu thương và trân trọng bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, người ta yêu nhau cũng bởi chữ Duyên. Cứ suy nghĩ nhẹ nhàng rằng duyên hết thì người đi. Đừng vì một người không xứng đáng mà chúng ta thả trôi cuộc đời mình. Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn rồi chúng ta sẽ gặp được một người khác tốt hơn, trân trọng ta như ta đã từng làm điều đó với người khác.

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