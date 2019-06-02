Chồng có hay không cũng được nhưng phụ nữ nhất định phải có tiền và sự tự tin

Đàn bà có chồng chưa chắc hạnh phúc nhưng có tiền và sự tự tin thì cuộc đời chắc chắn sẽ vui. Đừng vội lấy chồng, đừng vội bước chân vào hôn nhân nếu ta chưa muốn. Cứ chăm chỉ kiếm tiền và yêu thương bản thân, khi đó ta sẽ có một cuộc sống vui vẻ và bình yên như mình mong muốn.

Với đa số người, có chồng chính là thước đo cho sự bình yên, ổn định và trưởng thành của một người phụ nữ. Thậm chí việc có chồng còn xếp lên trên công việc, sự nghiệp, con đường học vấn. Đàn bà nhiều người thành công rực rỡ, kiếm được nhiều tiền, có một chỗ đứng ngoài xã hội nhưng trong mắt người đời cô ấy vẫn chưa hoàn hảo nếu như vẫn không có chồng. Vậy phải chăng, đàn bà có chồng nghiễm nhiên được xem là ổn định, bình an như trong suy nghĩ của mọi người? Chồng không bao giờ là thước đo cho sự ổn định của đàn bà - Ảnh minh họa: Internet Thật không khó để nhận ra một điều rằng: Phụ nữ Việt Nam chán chồng và muốn sống độc thân ngày càng nhiều. Phụ nữ hăm hở, ngập tràn hy vọng bước vào hôn nhân. Nhưng cũng chính những người đàn bà ấy phải rơi nước mắt, cay đắng xót xa. Họ buồn chồng, chán chồng và khuyên những người phụ nữ khác đừng vội lấy chồng. Bởi lấy chồng càng sớm càng khổ đau nhiều chứ chẳng phải sung sướng, hạnh phúc như mình tưởng tượng.

Phụ nữ độc thân khi ngồi với những người đã có chồng thường nghe họ than vãn về cuộc sống hôn nhân, nuối tiếc về cuộc sống lúc chưa có chồng. Đàn bà lấy chồng hiếm có ai thực sự viên mãn, thực sự hạnh phúc mà lòng không phải bận tâm về bất cứ điều gì. Phụ nữ nhận thấy ai cũng có thể làm chồng nhưng rất ít người chồng tốt. Đàn ông không tật xấu này thì cũng mắc thói hư nọ: cờ bạc, vũ phu, ngoại tình, tệ bạc… Vậy lấy chồng làm gì nếu như chẳng được hạnh phúc? Đàn bà lấy chồng, mấy người được viên mãn như mình mong ước? - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ bây giờ hiện đại lắm. Tiền họ có thể tự kiếm, công danh sự nghiệp họ có được bằng việc đi trên chính đôi chân của mình. Khi độc thân họ cũng chẳng thiếu niềm vui khi có bạn bè, chăm chỉ làm đẹp và yêu thương bản thân nhiều hơn. Họ lựa chọn một cuộc sống độc thân hoặc lấy chồng muộn. Họ sống như những đóa hoa kiêu hãnh, chẳng vì ai mà rực rỡ, cũng chẳng phải vì ai mà lụi tàn.

Điều để phụ nữ hạnh phúc không phải là có một người chồng mà chính là có tiền và sự tự tin. Đàn bà dại muốn kết hôn với một người chồng và mong anh ta sẽ nuôi mình cả đời. Đàn bà khôn ngoan thì tự kiếm tiền và tự sống một cuộc đời như mình hằng mong ước. Tiền do chính mình làm ra có thể cho người đàn bà nhiều thứ. Đàn ông có thể thay lòng, có thể bội bạc nhưng tiền bạc do bản thân mình làm ra chính là sự che chở, là sự chung thủy tuyệt đối với đàn bà. Tiền đầy túi, ta chẳng sợ một cuộc sống độc thân, chẳng sợ buồn phiền. Đàn bà cần tự tin vào chính bản thân mình. Không phải đẹp sắc nước hương trời, vóc dáng mảnh mai, chiều cao lý tưởng mới thấy tự tin. Mà yêu thương và trân trọng bản thân ngay cả khi chưa hoàn hảo. Tự tin làm điều mình thích. Bỏ qua mọi lời khen chê, sân si của thiên hạ để sống cho bản thân mình nhiều hơn. Đàn bà có tiền và sự tự tin thì chắc chắn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà có chồng chưa chắc hạnh phúc nhưng có tiền và sự tự tin thì cuộc đời chắc chắn sẽ vui. Đừng vội lấy chồng, đừng vội bước chân vào hôn nhân nếu ta chưa muốn. Cứ chăm chỉ kiếm tiền và yêu thương bản thân, khi đó ta chắc chắn sẽ có một cuộc sống vui vẻ và bình yên như mình mong muốn.

Đàn ông rành chuyện thiên hạ, hiểu rộng biết sâu nhưng lại chẳng biết được vợ mình cần gì Cho dù chồng làm bác sĩ, kĩ sư, được người ta phong danh hiệu, được ca tụng này nọ nhưng khi bước về nhà, vợ chỉ mong anh là một người chồng bình thường. Một người chồng biết quan tâm và chia sẻ, biết yêu thương và dành trái tim cho tổ ấm của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-co-hay-khong-cung-duoc-nhung-phu-nu-nhat-dinh-phai-co-tien-va-su-tu-tin-326788.html