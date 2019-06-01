Chúng ta nói những lời khó nghe, những tưởng chẳng bao giờ có thể tha thứ cho chồng nhưng rồi chỉ cần anh ta xuống nước, ngọt nhạt vài câu là phụ nữ gạt nước mắt tha thứ. Đàn bà chúng ta muôn đời khổ hơn đàn ông bởi họ dùng lí trí còn chúng ta dùng con tim để hành động.

“Ớt nào mà ớt chẳng cay – Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”, người đời nói rằng máu của đàn bà là máu Hoạn Thư. Đàn bà chúng ta, đau đớn và khủng hoảng nhất chính là lúc chồng phản bội. Phát hiện chồng ngoại tình, “ngứa ghẻ hờn ghen” chúng ta chỉ muốn làm lớn chuyện, đánh ghen một trận long trời lở đất. Đánh để cho ả nhân tình biết hậu quả của cướp chồng người khác, để cho thiên hạ biết mình không phải là người đàn bà chỉ biết khóc và cam chịu. Nhưng đàn bà đánh ghen, rốt cuộc sẽ nhận được gì? Khi phát hiện chồng phản bội, đàn bà chỉ muốn đánh một trận long trời lở đất - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông và đàn bà khác nhau ở chỗ: Khi vợ ngoại tình đàn ông đánh vợ, khi chồng ngoại tình thì đàn bà lại đánh nhân tình. Người chồng coi như vô can, vô trách nhiệm trong chuyện này. Rốt cuộc thì lỗi lầm ở ai thì người chịu thiệt thòi và đau đớn sẽ luôn luôn là đàn bà. Kẻ cướp chồng người khác đáng đánh nhưng kẻ đã có vợ con mà còn tham lam phản trắc liệu có đáng bị đánh hơn không? Đàn ông thường ngụy biện cho tội lỗi của mình nhưng anh ta không phải là con bò ngu ngơ mà người đàn bà nào xỏ mũi dắt đi cũng được.

Ngay cả việc đánh ghen cũng minh chứng một điều rằng đàn ông thường lí trí hơn phụ nữ. Nếu vợ ngoại tình, họ đánh vợ hoặc không thèm đánh. Họ chẳng thèm quan tâm nhân tình vợ là ai, nguyên nhân nào đẩy đưa vợ ngã vào vòng tay kẻ khác. Đa phần đàn ông đều chọn bỏ vợ, kí ngay vào đơn ly hôn nếu phát hiện vợ ngoại tình. Còn phụ nữ chúng ta thì khác, đánh ghen nhân tình, đau khổ dằn vặt, làm mọi chuyện rối tinh rối mù. Nếu đánh hãy đánh gã đàn ông tham lam đã có vợ con còn ham của lạ - Ảnh minh họa: Internet Chúng ta nói những lời khó nghe, những tưởng chẳng bao giờ có thể tha thứ cho chồng nhưng rồi chỉ cần anh ta xuống nước, ngọt nhạt vài câu là phụ nữ gạt nước mắt tha thứ. Đàn bà chúng ta muôn đời khổ hơn đàn ông bởi họ dùng lí trí còn chúng ta dùng con tim để hành động.

Đánh ghen chẳng giải quyết được gì cả. Nếu muốn dằn mặt nhân tình, muốn chồng quay về thì đánh ghen chỉ càng đẩy người chồng ra xa. Bởi từ chuyện của ba người, bây giờ là chuyện được cả thiên hạ ngoài kia dị nghị, xầm xì. Đàn ông đôi khi muốn đổi gió, tìm sự mới lạ nhưng khi bị vợ làm cho mất mặt, đi đâu cũng bị cười chê lại khiến họ xấu hổ không còn đường quay về. Còn đánh một trận cho bõ ghét rồi ly hôn thì chẳng đáng. Chúng ta có học, có nhân cách, cao hơn kẻ cướp chồng người khác một bậc, đánh chỉ bẩn tay mà thôi. Đàn ông đã ngoại tình thì lòng dạ đã bạc bẽo như vôi. Đàn bà đau nhưng kiêu hãnh từ bỏ, chẳng thèm đụng tay chân. Hãy nói với nhân tình rằng mình nhường một chiếc áo cũ cho cô ta mặc lại. Hãy nói với chồng rằng một kẻ đã bội bạc thì chẳng đáng để đi bên cạnh mình. Khi chồng ngọt nhạt vài câu, đàn bà chúng ta lại gạt nước mắt tha thứ - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ dùng cách đánh ghen để giải quyết chuyện chồng ngoại tình. Bởi có giành giật, có xâu xé thì cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng chồng mình là kẻ phản trắc. Có chăng chúng ta hãy học cách nhẫn tâm và tuyệt tình của đàn ông: Buông tay chẳng thương tiếc kẻ phản bội mình.

Gửi chồng vô tâm: Anh có biết rằng vợ mình rất cô đơn trong cuộc hôn nhân này? Anh sống vô tư, vô lo như một gã độc thân. Anh còn huênh hoang với bạn rằng mình đem lại cho vợ con một cuộc sống tốt. Anh có tự hỏi từ khi con sinh ra đến bây giờ anh bế con được bao nhiêu lần, tắm con và thậm chí chơi với con được mấy lần?

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