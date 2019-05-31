Đàn bà càng quá đảm đang càng mệt mỏi nhiều

Khi thấy những người phụ nữ hậu đậu, suốt ngày chăm chỉ làm đẹp, son phấn mà bỏ bê việc nhà, ta thường chê bai. Nhưng dù có chê bai, cười cợt thì không thể phủ nhận một điều rằng họ thảnh thơi, sung sướng hơn chúng ta rất nhiều.

Chúng ta luôn luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ đảm đang nội trợ, giỏi vun vén nhà cửa. Họ nấu những bữa cơm tươm tất cho chồng con. Lo cho gia đình từ miếng ăn đến giấc ngủ. Chồng con ra đường, thơm tho từ đầu đến chân. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, nhà bếp lúc nào cũng gọn gàng. Mọi việc vào tay họ tự khắc sẽ đâu ra đấy. Đàn bà quá đảm đang và chu toàn liệu có được thảnh thơi và hạnh phúc? - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà đảm đang thường có tính cầu toàn. Nghĩa là, có việc bận nhưng lỡ để chồng ăn một bữa mì tôm đã thấy mình có lỗi. Một hôm mệt mỏi, sức khỏe không tốt nhưng nhìn nhà cửa bề bộn, cơm nước chưa nấu lại gồng mình lên làm hết mới thấy yên lòng. Đàn bà càng đảm đang thì càng nhiều việc qua tay.

Tôi có một người chị rất giỏi chuyện nhà. Chị nấu ăn ngon. Mỗi bữa ăn của chị rất nhiều món cầu kì, lại bày biện rất đẹp mắt. Công việc bận nhưng mỗi ngày chị đều dậy thật sớm để đi chợ. Chị bảo phải đi chợ sớm mỗi ngày mới mua được những thứ tươi ngon nhất cho bữa cơm. Bước đến nhà chị, ai cũng trầm trồ về sự ngăn nắp, sạch sẽ. Chị ôm mọi việc vào người. Bởi phải chính tay chị làm việc nhà chị mới thấy yên tâm. Chồng chị giặt đồ chị chê là không sạch. Con chị học lớp 12, muốn nấu nướng chị cũng không cho vì con nêm nếm không ngon. Chị đi làm về trễ, chồng muốn ra ngoài ăn chị lại bảo không hợp vệ sinh. Chưa kịp thay quần áo, chị lại lao đầu vào nấu nấu nướng nướng để cho chồng con có bữa cơm tươm tất.

Phụ nữ đảm đang, bao nhiêu công việc và gánh nặng đều qua tay họ - Ảnh minh họa: Internet Chị cũng hiếm khi tham gia tiệc tùng, ăn uống sau giờ tan ca với đồng nghiệp vì sợ chồng con ở nhà đói. Cứ như thế, chị như con thiêu thân chị cuốn vào hàng đống công việc không tên. Và chồng con chị dần dần ỷ lại. Họ không đụng tay bất kì vào việc gì vì đã có chị lo. Những khi chị đi làm chưa về, chồng cũng chỉ nằm ườn bấm điện thoại. Chỉ cần chị không dọn dẹp 1 bữa, từ nhà khách đến nhà bếp hỗn độn như bãi chiến trường. Lâu nay, mọi người trong gia đình quen được hầu hạ, coi đó là việc hiển nhiên và chẳng bao giờ quan tâm đến sự mỏi mệt của chọ. Phụ nữ chúng ta là vậy, thường thấy tự hào về sự đảm đang và hy sinh của mình cho gia đình. Khi thấy những người phụ nữ hậu đậu, suốt ngày chăm chỉ làm đẹp, son phấn mà bỏ bê việc nhà, ta thường chê bai. Nhưng dù có chê bai, cười cợt thì không thể phủ nhận một điều rằng họ thảnh thơi, sung sướng hơn chúng ta rất nhiều. Hãy cho mình được phép nghỉ ngơi và được quyền lười biếng - Ảnh minh họa: Internet Có chồng, có con người đàn bà nào cũng muốn vun vén, chu toàn cho mái ấm của mình. Nhưng không phải là ôm mọi việc vào người, gánh mọi thứ trên vai. Hãy nhờ chồng con chia sẻ. Hãy cho bản thân mình được phép nghỉ ngơi, được phép lười biếng một vài lần. Nhà không cần quá gọn gàng đến từng milimet, cơm nước không cần ngày nào cũng cầu kì. Bớt đảm đang, bớt cầu toàn thì đàn bà mới có thể thảnh thơi và hạnh phúc được.

Bờ vai người đàn ông không bao giờ là nơi an toàn nhất với phụ nữ Đàn bà đừng bao giờ tự ru ngủ mình bằng cảm giác bình yên và an phận. Đừng bao giờ dại dột cho rằng chỉ cần ngã vào vòng tay một người chồng giàu có là bản thân mình sung sướng suốt cuộc đời.

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