Bờ vai người đàn ông không bao giờ là nơi an toàn nhất với phụ nữ

Đàn bà đừng bao giờ tự ru ngủ mình bằng cảm giác bình yên và an phận. Đừng bao giờ dại dột cho rằng chỉ cần ngã vào vòng tay một người chồng giàu có là bản thân mình sung sướng suốt cuộc đời.

Khi nương dựa vào một người đàn ông, phụ nữ lầm tưởng rằng đó là nơi bình yên, an toàn nhất cho mình. Chỉ cần người đàn ông dang tay che chở, cả cuộc đời người phụ nữ chẳng cần lo gì nữa cả. Nhưng khi nương dựa vào người khác cũng chính là lúc đàn bà yếu thế nhất. Bởi nếu có một ngày, vòng tay ấy ôm lấy một người khác thì chẳng phải đàn bà mất tất cả hay sao? Khi nương dựa vào đàn ông cũng chính là lúc đàn bà yếu thế nhất - Ảnh minh họa: Internet Bản tính của đàn ông là sự mạnh mẽ. Họ cảm thấy mình bản lĩnh, nam tính khi dang tay che chở cho người đàn bà mà mình yêu thương. Dĩ nhiên, trong hôn nhân và trong tình yêu, người phụ nữ có quyền yếu đuối, có quyền được dựa dẫm vào người đàn ông của mình. Nhưng dựa dẫm mãi, yếu đuối mãi sẽ biến thành lệ thuộc. Khi không được đàn ông che chở, bảo bọc nữa người đàn bà chẳng thể tự mình làm nổi điều gì. Đàn bà chỉ nên nương dựa đàn ông về mặt tình cảm, còn về mặt khác thì hãy đi trên chính đôi chân của mình.

Xã hội hiện đại, sự hấp dẫn của một người đàn bà không chỉ là hình thể đẹp, biết nắm bắt tâm lý và chiều chuộng đàn ông mà còn là người có cá tính, có bản lĩnh, biết tạo dựng sự nghiệp riêng. Ở trong vòng tay của người đàn ông, đàn bà có thể dịu dàng, nũng nịu như mèo. Nhưng bước ra ngoài xã hội lại rất độc lập và tự tin. Đàn bà khôn ngoan chính là người như vậy. Họ hiểu rằng, có thể làm đàn ông thèm khát bằng vóc dáng cơ thể nhưng để đàn ông nể nang, trân trọng thì phải đứng trên đôi chân của chính mình. Đàn ông chỉ nể những người đàn bà tự đi trên đôi chân của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà chúng ta nhiều khi lầm tưởng rằng tình yêu và lòng chung thủy của đàn ông là vĩnh viễn. Chỉ cần anh ta yêu mình, thì dựa vào bờ vai đó là cả đời mình chẳng cần lo nghĩ gì nữa. Nhưng sao trên trời còn có thể đổi ngôi huống hồ lòng dạ con người. Ngày hôm nay, người đàn ông yêu bạn anh ta có thể cho bạn mọi thứ, chẳng tiếc vật chất dành cho bạn. Nhưng chẳng có gì đảm bảo lòng thủy chung ấy sẽ không thay đổi. Lạt lẽo nhất chính là lúc đàn ông thay lòng, anh ta sẽ coi bạn chẳng khác gì người dưng nước lã. Nếu chẳng có gì cho riêng mình thì bạn sẽ sống ra sao?

Đàn bà khôn ngoan chính là người dẫu đang hạnh phúc, dẫu cưới chồng giàu vẫn luôn có công việc cho riêng mình. Bởi cuộc đời chẳng ai nói trước được ngày mai. Nếu công việc chồng trục trặc và chẳng may anh ta rơi vào cảnh tay trắng thì chính bạn sẽ là người nuôi sống con cái, gia đình. Có tiền, có công việc riêng đàn bà mới có thể sống một cuộc đời như mình mơ ước, có thể từ bỏ người làm mình đau khổ. Đàn bà độc lập mới là người hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà đừng bao giờ tự ru ngủ mình bằng cảm giác bình yên và an phận. Đừng bao giờ dại dột cho rằng chỉ cần ngã vào vòng tay một người chồng giàu có là bản thân mình sung sướng suốt cuộc đời. Hãy đi trên đôi chân của mình, tự tạo dựng cuộc sống của mình. Chính điều đó sẽ khiến đàn bà có được hạnh phúc.

Ly hôn không bao giờ là bước đường cùng trong cuộc đời người phụ nữ Bao nhiêu người đàn bà đã nghĩ rằng ly hôn là dấu chấm hết cho cuộc đời mình, cả quãng đời dài dằng dặc sau này mình chẳng còn có thể tìm thấy bình yên nữa. Nhưng cũng chính những người đàn bà ấy lại trở nên tự do, xinh đẹp và tự tin gấp vạn lần so với quãng thời gian sống với người chồng tệ bạc.

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