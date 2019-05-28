Đàn ông chỉ thực sự trưởng thành khi biết trân trọng người đàn bà bên cạnh mình

Đàn ông trưởng thành, nghĩ sâu và hiểu rộng. Họ biết rằng của cải rồi sẽ mất đi, lòng dạ thiên hạ nông sâu khó đoán, những cuộc vui rồi cũng chóng tàn, chỉ có gia đình và vợ con mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.

Đàn bà trưởng thành là khi thôi khóc vì một người đàn ông. Còn ngược lại, đàn ông thực sự trưởng thành là khi biết khóc vì một người đàn bà. Sự trưởng thành không đo lường bằng tuổi tác, bằng ria mép, bằng sự những năm tháng vùng vẫy ngoài đời. Càng trưởng thành, đàn ông càng trân trọng gia đình, càng thấy bản thân nhỏ bé và một điều quan trọng: Biết trân quý người đàn bà đã trải qua năm cùng tháng hạn cùng mình. Càng trưởng thành con người ta càng trân trọng gia đình - Ảnh minh họa: Internet Những chàng trai trẻ, chân ướt chân ráo bước vào đời thường chứng tỏ mình trưởng thành bằng thuốc lá, bằng rượu bia. Họ minh chứng cho thiên hạ thấy rằng mình có thể làm những việc đại sự, đao to búa lớn. Nhưng họ vẫn chỉ mãi là đứa trẻ to xác khi không hề biết yêu thương gia đình và quý trọng người mẹ đã sinh ra mình. Bao nhiêu gã đàn ông dẫu lớn tuổi vẫn luôn làm đau lòng mẹ già, khổ tâm cha mẹ. Và dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa – họ vẫn chưa thực sự trưởng thành.

Bước vào hôn nhân, người đàn ông trở thành chồng, thành cha. Gánh nặng cơm áo, gia đình trên vai nặng nề lắm. Đàn ông ra sức kiếm tiền, xây nhà, mua xe để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Nhưng đàn ông thật lạ bởi ai cũng có thể làm chồng nhưng lại ít người biết được vợ và con mình thật sự cần gì. Họ có thể làm những gì lớn lao ngoài xã hội nhưng với gia đình họ lại chẳng thể bớt cái tôi để làm vài điều nhỏ bé. Đàn ông từng trải đặt vợ con trên tất thảy mọi thứ trên đời - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng những cuộc nhậu triền miên. Chứng tỏ sự từng trải của mình bằng những mối quan hệ ngoài xã hội. Chứng tỏ sự hiểu biết bằng những cuộc chơi, những thú vui phù phiếm. Và tệ thay, đàn ông nhiều người tự huyễn hoặc sự phong độ của mình bằng việc có nhiều người đàn bà bên ngoài. Càng nhiều đàn bà qua tay càng minh chứng bản lĩnh nam nhi. Đàn ông càng nghĩ càng có nhiều những điều đó thì mình càng trưởng thành. Nhưng đàn ông đã sai rồi!

Bao nhiêu người đàn ông vì thiên hạ, vì cuộc chơi ngoài kia mà khiến vợ mình phải khổ tâm và rơi nước mắt. Đàn ông thành công, vinh hiển để làm gì khi chẳng mang lại hạnh phúc, ấm êm cho người đàn bà của mình? Khi nào đàn ông còn chạy theo những phù phiếm ngoài kia mà quên mất gia đình thì khi đó anh ta vẫn chưa thực sự trưởng thành. Đàn ông trưởng thành biết trân trọng và thương yêu người đàn bà đã hy sinh thanh xuân vì mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông trưởng thành, nghĩ sâu và hiểu rộng. Họ biết rằng của cải rồi sẽ mất đi, lòng dạ thiên hạ nông sâu khó đoán, những cuộc vui rồi cũng chóng tàn chỉ có gia đình, vợ con mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Đàn ông trưởng thành biết trân trọng và thương yêu người đàn bà vì mình mà hy sinh, vì mình mà cố gắng. Biết xót xa trước những nỗi khổ tâm, biết thương những dấu chân chim, những vết hằn trên gò má của người bạn đời. Khi và chỉ khi người đàn ông biết đặt người đàn bà của mình lên trên hết mọi thứ thì khi đó anh ta mới thực sự bản lĩnh và trưởng thành.

Gửi người thứ ba: Lấy chồng thiên hạ có thấy hạnh phúc không? Phụ nữ à, lựa chọn làm người thứ ba là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Hãy tìm một người đàn ông tốt, hãy ở trong một mối quan hệ mà bản thân mình thật sự được trân trọng. Đừng nhân danh tình yêu để giành giật hạnh phúc của người đàn bà khác.

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