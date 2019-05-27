Gia đình tôi bề ngoài vẫn rất yên ấm, chồng tôi vẫn đi làm mang tiền về nuôi các con, tôi vun vén gia đình bằng những bữa cơm ngon lành. Tôi đau khổ trong chính cuộc hôn nhân của mình nhưng điều đó sẽ chẳng là gì nếu hai đứa con của tôi được yên bình, hạnh phúc.

Giác quan của phụ nữ mạnh lắm, chồng làm những việc khuất tất sau lưng đều biết hết. Đàn ông nhiều khi lầm tưởng những dối gian, lừa gạt của mình “ma không biết, quỷ chẳng hay”. Nhưng khi đã làm vợ, đã chung sống với nhau bao nhiêu năm thì một thay đổi nhỏ nhặt ở chồng cũng khiến đàn bà nhận ra được huống hồ gì chuyện phản bội, thay lòng. Giác quan đàn bà cho tôi biết được rằng chồng mình phản bội - Ảnh minh họa: Internet Tôi nay năm 40 tuổi, là một người đàn bà rất đỗi bình thường với mong ước giản dị chỉ là gia đình đấm ấm, con cái chăm ngoan. Tôi có hai đứa con trai đều đang học trung học. Bao nhiêu năm nay tôi chỉ ở nhà nội trợ, cơm nước, vun vén nhà cửa. Chồng tôi thì rất giỏi làm ăn, buôn bán nên kinh tế gia đình một mình chồng lo liệu. Có lẽ chính sự an phận đã khiến tôi dần mất đi giá trị của mình trong mắt chồng.

Năm 35 tuổi, giác quan đàn bà cho tôi biết chồng mình có nhân tình bên ngoài. Những lần đi sớm về khuya bất thường. Một lần giặt áo, tôi đã thấy vết son môi đỏ chót trên cổ áo chồng. Với một người đàn bà lấy chồng con làm lẽ sống thì có điều gì đau đớn hơn việc chồng phản bội? Tôi như người mất hồn, mọi thứ như sụp đổ dưới chân. Cảm tưởng như mình bị ngàn mũi kim đâm vào tim nhức buốt. Biết chồng phản bội, mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi - Ảnh minh họa: Internet Tôi nghĩ, khi bị vợ phát giác chồng tôi sẽ tỏ ra hối lỗi, sẽ cầu xin tôi tha thứ. Nhưng không, những lời anh ta nói khiến tôi nhớ đến suốt đời: “Cô việc gì phải làm ầm lên như thế? Đàn ông 'ăn bánh trả tiền' bên ngoài là chuyện bình thường thôi mà. Rồi tôi cũng về nhà, cũng nuôi mẹ con cô. Cô còn muốn gì hơn nữa?”.

Đàn bà có chồng ngoại tình đã đau, khi chồng không hề hối lỗi thì nỗi đau ấy còn nhân lên nhiều lần. Tôi hiểu rằng, chồng mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Ngay sau khi nghe chồng nói những lời tàn nhẫn ấy, tôi đã muốn ly hôn nhưng bây giờ tôi mới chợt nhận ra mình đang ở thế yếu. Bao nhiêu năm ở nhà an phận, vun vén cho chồng bây giờ tôi chẳng có gì trong tay cả. Kinh tế chồng tôi nắm giữ. Tôi đã ngỡ mình là người đàn bà yên ấm nhưng rồi khi bão giông, sóng gió mới hiểu lòng chồng. Tôi thương hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn của mình. Trong mắt các con, ba là thần tượng, luôn là hình mẫu lý tưởng để noi theo. Chỉ còn 1 năm nữa con trai lớn sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông. Tôi sợ việc cha mẹ ly hôn sẽ khiến hai con bị sốc và ảnh hưởng học hành. Rồi tương lai sẽ ra sao khi gia đình đổ vỡ, cha mẹ chia lìa? Liệu con có vượt qua được cú sốc này hay tương lai sẽ sa ngã như những đứa trẻ hư hỏng ngoài kia. Hơn nữa, tôi không làm ra tiền. Bản thân tôi không thể cho các con một cuộc sống đầy đủ nếu dứt áo ra đi. Tôi cam chịu để 2 con được bình yên, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet 5 năm qua, tôi gạt nước mắt mà sống. Tôi giả mù, giả điếc trước sự phản bội của chồng. Gia đình tôi bề ngoài vẫn rất yên ấm, chồng tôi vẫn đi làm mang tiền về nuôi các con, tôi vẫn vun vén gia đình bằng những bữa cơm ngon lành. Tôi đau khổ trong chính cuộc hôn nhân của mình nhưng điều đó sẽ chẳng là gì nếu hai đứa con của tôi được yên bình, hạnh phúc. Là mẹ, tôi chấp nhận hy sinh, nhẫn nhịn vì con.

Đàn ông cho phụ nữ điều gì sẽ nhận về thứ ấy Đàn bà là vậy. Nếu cho họ những nguyên liệu nấu ăn, họ sẽ cho lại một bữa cơm ngon lành, ấm cúng. Nếu cho họ một ngôi nhà, họ sẽ biến nó thành mái ấm. Phụ nữ chính là người khơi nguồn và giữ lửa yêu thương trong mỗi căn nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-dan-ba-co-chong-ngoai-tinh-gia-mu-gia-diec-de-doi-lai-binh-yen-cho-cac-con-326132.html