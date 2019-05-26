Đàn ông cho phụ nữ điều gì sẽ nhận về thứ ấy

Phụ nữ yêu 26/05/2019 13:30

Đàn bà là vậy. Nếu cho họ những nguyên liệu nấu ăn, họ sẽ cho lại một bữa cơm ngon lành, ấm cúng. Nếu cho họ một ngôi nhà, họ sẽ biến nó thành mái ấm. Phụ nữ chính là người khơi nguồn và giữ lửa yêu thương trong mỗi căn nhà.

Tất cả mọi mối quan hệ trong cuộc đời này đều xoay quanh giữa cho và nhận. Tình yêu và hôn nhân cũng không nằm ngoài điều đó: Cho tình yêu sẽ nhận về tình yêu, cho thủy chung sẽ nhận về son sắt. Với phụ nữ, chỉ cần cảm nhận được một phần tình yêu từ người đàn ông họ sẽ cho lại gấp 10 lần như thế. Còn ngược lại, nếu đàn ông cho phụ nữ sự phản bội, vô tình thì đàn bà chẳng ngại ngần mà tàn nhẫn ra đi.

Đàn ông cho phụ nữ điều gì sẽ nhận về thứ ấy - Ảnh 1
Cho tình yêu sẽ nhận về tình yêu, cho thủy chung sẽ nhận về son sắt - Ảnh minh họa: Internet

Trái tim của phụ nữ rất kì lạ. Họ có khả năng sắp xếp và tạo nên những điều kì diệu trong cuộc sống gia đình. Nếu bạn tinh ý sẽ nhận ra rằng, với những chàng trai lười biếng, ham chơi, sống luộm thuộm thì thường được khuyên rằng: Hãy lấy vợ đi. Vợ sẽ sắp xếp lại cuộc sống “vô tổ chức” của đàn ông. Đa phần đàn ông có vợ, sẽ có một cuộc sống nghiêm túc, gọn gàng và quy củ hơn trước.

Đàn bà là vậy. Nếu cho họ những nguyên liệu nấu ăn, họ sẽ cho lại một bữa cơm ngon lành, ấm cúng. Nếu cho họ một ngôi nhà, họ sẽ biến nó thành mái ấm. Phụ nữ chính là người khơi nguồn và giữ lửa yêu thương trong mỗi căn nhà. Căn nhà vô tri kia sẽ là nguồn vui, nguồn hạnh phúc, là nơi đong đầy yêu thương để mỗi thành viên dựa vào nó mà vượt qua những khó khăn trên đường đời.

Đàn ông cho phụ nữ điều gì sẽ nhận về thứ ấy - Ảnh 2
Phụ nữ chính là người nắm giữ hạnh phúc trong mỗi căn nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khôn ngoan chính là người hiểu được đạo lí vô cùng đơn giản rằng cho đàn bà điều gì sẽ nhận lại điều đó. Nhưng không phải đàn ông nào cũng hiểu được. Đàn ông nhiều khi lầm tưởng về tình yêu và sự hy sinh của phụ nữ. Khi thấy phụ nữ dành tình yêu và sự hy sinh quá lớn cho mình thì đàn ông lại cho mình có quyền làm đau phụ nữ. Họ nghĩ rằng người đàn bà yêu mình sâu nặng, cho dù mình có làm điều gì đi chăng nữa thì đàn bà không dám rời xa. Bao nhiêu người đàn ông vô tâm, vô tình gây tổn thương cho người đàn bà hết lần này đến lần khác.

Phụ nữ giỏi chịu đựng, hy sinh đến quên mình. Nhưng chỉ hy sinh, chỉ chịu đựng khi còn cảm thấy được hơi ấm trong cuộc hôn nhân này. Trái tim đàn bà không phải là sỏi đá để không biết đau, biết buồn. Sức chịu đựng của đàn bà không phải là vô hạn để đàn ông tùy ý đối xử. Khi nhận được sự vô tâm, vô tình rồi đến một ngày đàn bà sẽ đáp trả lại bằng gấp 10 lần nhẫn tâm. Đó chính là lí do đàn bà buông bỏ tất cả để dứt áo ra đi.

Đàn ông cho phụ nữ điều gì sẽ nhận về thứ ấy - Ảnh 3
Nếu đàn ông sống vô tâm, vô tình thì đàn bà sẽ đáp lại bằng sự tàn nhẫn - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc hôn nhân nào cũng vậy. Không phải tự nhiên mà hạnh phúc, ấm êm. Không có điều gì trên đời này đến với ta mà chẳng phải trả giá. Bình yên của tuổi già chính là bao nhiêu giông bão đã trải qua cùng nhau thời tuổi trẻ. Một gia đình hạnh phúc chính là sự vun vén, góp công sức của cả vợ và chồng. Đàn ông hãy đối đãi với gia đình vợ con mình bằng cả chân tâm. Hạnh phúc chỉ dành cho những người biết trân trọng và biết cho đi.

Đàn ông nên nhớ: Sự xuất hiện của người đàn bà thứ 2 chỉ đem đến bất hạnh và sự thất bại

Đàn ông nên nhớ: Sự xuất hiện của người đàn bà thứ 2 chỉ đem đến bất hạnh và sự thất bại

Vợ mới chính là người góp công góp sức, đổ mồ hôi, tâm huyết cùng anh gây dựng sự nghiệp. Trong khi đó, anh lại móc hầu bao cung phụng một người đàn bà chưa từng đổ một giọt mồ hôi trong sự nghiệp của anh. Rồi anh sẽ có được gì?

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết hôn nhân hạnh phúc Tình yêu và hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 35 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này