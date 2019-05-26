Đàn ông cho phụ nữ điều gì sẽ nhận về thứ ấy

Đàn bà là vậy. Nếu cho họ những nguyên liệu nấu ăn, họ sẽ cho lại một bữa cơm ngon lành, ấm cúng. Nếu cho họ một ngôi nhà, họ sẽ biến nó thành mái ấm. Phụ nữ chính là người khơi nguồn và giữ lửa yêu thương trong mỗi căn nhà.

Tất cả mọi mối quan hệ trong cuộc đời này đều xoay quanh giữa cho và nhận. Tình yêu và hôn nhân cũng không nằm ngoài điều đó: Cho tình yêu sẽ nhận về tình yêu, cho thủy chung sẽ nhận về son sắt. Với phụ nữ, chỉ cần cảm nhận được một phần tình yêu từ người đàn ông họ sẽ cho lại gấp 10 lần như thế. Còn ngược lại, nếu đàn ông cho phụ nữ sự phản bội, vô tình thì đàn bà chẳng ngại ngần mà tàn nhẫn ra đi. Cho tình yêu sẽ nhận về tình yêu, cho thủy chung sẽ nhận về son sắt - Ảnh minh họa: Internet Trái tim của phụ nữ rất kì lạ. Họ có khả năng sắp xếp và tạo nên những điều kì diệu trong cuộc sống gia đình. Nếu bạn tinh ý sẽ nhận ra rằng, với những chàng trai lười biếng, ham chơi, sống luộm thuộm thì thường được khuyên rằng: Hãy lấy vợ đi. Vợ sẽ sắp xếp lại cuộc sống “vô tổ chức” của đàn ông. Đa phần đàn ông có vợ, sẽ có một cuộc sống nghiêm túc, gọn gàng và quy củ hơn trước.

Đàn bà là vậy. Nếu cho họ những nguyên liệu nấu ăn, họ sẽ cho lại một bữa cơm ngon lành, ấm cúng. Nếu cho họ một ngôi nhà, họ sẽ biến nó thành mái ấm. Phụ nữ chính là người khơi nguồn và giữ lửa yêu thương trong mỗi căn nhà. Căn nhà vô tri kia sẽ là nguồn vui, nguồn hạnh phúc, là nơi đong đầy yêu thương để mỗi thành viên dựa vào nó mà vượt qua những khó khăn trên đường đời. Phụ nữ chính là người nắm giữ hạnh phúc trong mỗi căn nhà - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khôn ngoan chính là người hiểu được đạo lí vô cùng đơn giản rằng cho đàn bà điều gì sẽ nhận lại điều đó. Nhưng không phải đàn ông nào cũng hiểu được. Đàn ông nhiều khi lầm tưởng về tình yêu và sự hy sinh của phụ nữ. Khi thấy phụ nữ dành tình yêu và sự hy sinh quá lớn cho mình thì đàn ông lại cho mình có quyền làm đau phụ nữ. Họ nghĩ rằng người đàn bà yêu mình sâu nặng, cho dù mình có làm điều gì đi chăng nữa thì đàn bà không dám rời xa. Bao nhiêu người đàn ông vô tâm, vô tình gây tổn thương cho người đàn bà hết lần này đến lần khác.

Phụ nữ giỏi chịu đựng, hy sinh đến quên mình. Nhưng chỉ hy sinh, chỉ chịu đựng khi còn cảm thấy được hơi ấm trong cuộc hôn nhân này. Trái tim đàn bà không phải là sỏi đá để không biết đau, biết buồn. Sức chịu đựng của đàn bà không phải là vô hạn để đàn ông tùy ý đối xử. Khi nhận được sự vô tâm, vô tình rồi đến một ngày đàn bà sẽ đáp trả lại bằng gấp 10 lần nhẫn tâm. Đó chính là lí do đàn bà buông bỏ tất cả để dứt áo ra đi. Nếu đàn ông sống vô tâm, vô tình thì đàn bà sẽ đáp lại bằng sự tàn nhẫn - Ảnh minh họa: Internet Cuộc hôn nhân nào cũng vậy. Không phải tự nhiên mà hạnh phúc, ấm êm. Không có điều gì trên đời này đến với ta mà chẳng phải trả giá. Bình yên của tuổi già chính là bao nhiêu giông bão đã trải qua cùng nhau thời tuổi trẻ. Một gia đình hạnh phúc chính là sự vun vén, góp công sức của cả vợ và chồng. Đàn ông hãy đối đãi với gia đình vợ con mình bằng cả chân tâm. Hạnh phúc chỉ dành cho những người biết trân trọng và biết cho đi.

Đàn ông nên nhớ: Sự xuất hiện của người đàn bà thứ 2 chỉ đem đến bất hạnh và sự thất bại Vợ mới chính là người góp công góp sức, đổ mồ hôi, tâm huyết cùng anh gây dựng sự nghiệp. Trong khi đó, anh lại móc hầu bao cung phụng một người đàn bà chưa từng đổ một giọt mồ hôi trong sự nghiệp của anh. Rồi anh sẽ có được gì?

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