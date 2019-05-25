Vợ mới chính là người góp công góp sức, đổ mồ hôi, tâm huyết cùng anh gây dựng sự nghiệp. Trong khi đó, anh lại móc hầu bao cung phụng một người đàn bà chưa từng đổ một giọt mồ hôi trong sự nghiệp của anh. Rồi anh sẽ có được gì?

Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người đàn bà. Nhưng nếu có thêm một người đàn bà nữa xuất hiện thì chỉ mang đến cho đàn ông sự thất bại. Đàn ông không hiểu điều này, cứ muốn có nhiều thêm những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng, đến lúc thất bại mới nhận ra sai lầm thì đã muộn. Đàn ông khôn ngoan biết rằng cả cuộc đời chỉ cần duy nhất một người đàn bà là đủ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khôn ngoan hay nông cạn chỉ cần nhìn cách anh ta đối xử với người đàn bà bên cạnh là rõ. Kẻ khôn ngoan hiểu rằng cả cuộc đời mình chỉ cần một người đàn bà là đủ. Người ấy là hậu phương vững chãi cho đàn ông yên tâm, vẫy vùng để gây dựng sự nghiệp. Người phụ nữ ấy hy sinh cho gia đình, bên cạnh anh những lúc sóng gió và khó khăn nhất. Có được một người phụ nữ giàu sang không rời bỏ, hoạn nạn chẳng rời xa như thế là có một tài sản vô giá trong cuộc đời.

Đàn bà là vậy. Một khi đàn ông có tâm thì đàn bà sẽ đối đãi lại bằng cả tấm chân tình. Hơn ai hết, chính người vợ sẽ hiểu được rằng trong cuộc hôn nhân này mình có hạnh phúc, có được trân trọng hay không. Khi được chồng yêu thương, đàn bà lại càng dốc tâm dốc sức vun vén, làm hậu phương vững chắc cho chồng. Cho phụ nữ một ngôi nhà sẽ nhận lại được một mái ấm. Cho phụ nữ tình yêu sẽ nhận lại cả đời son sắt. Đàn ông khôn ngoan chính là người thấu hiểu được đạo lí rất đỗi giản đơn ấy. Nếu đàn ông cho phụ nữ tình yêu sẽ nhận lại cả đời son sắt - Ảnh minh họa: Internet Nhưng đàn ông nông cạn lại suy nghĩ khác. Anh ta dẫu đã có vợ nhưng chưa bao giờ hài lòng với việc chỉ có duy nhất một người đàn bà bên mình. Lòng dạ anh ta tham lam chỉ muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt. Có vợ lại muốn có thêm nhân tình, có nhân tình rồi lại muốn có thêm những người khác nữa. Nhưng những bóng hồng này sẽ chính là nguyên nhân khiến đàn ông mất mát nhiều hơn là được lợi.

Không điều gì trên đời này có được mà chẳng phải trả giá. Muốn nuôi dưỡng mối tình ngoài luồng đàn ông ngoài việc tốn thời gian, công sức còn tốn rất nhiều tiền bạc. Những cô nhân tình cũng khôn ngoan lắm. Họ không phải là những cô nàng hiền lành như mèo, chỉ đến với anh vì tình yêu đích thực. Họ cần anh chiều chuộng, cung phụng, cần anh bù đắp bằng những món quà sang trọng đắt tiền. Đàn ông nông cạn hay ngu ngốc khi đi ngoại tình? Bởi vợ mới chính là người góp công góp sức, đổ mồ hôi, tâm huyết cùng anh gây dựng sự nghiệp. Trong khi đó, anh lại móc hầu bao cung phụng một người đàn bà chưa từng đổ một giọt mồ hôi trong sự nghiệp của anh. Rồi anh sẽ có được gì? Người vợ tào khang khi nhận ra chồng bạc bẽo rồi cũng sẽ rời xa. Đàn ông nên nhớ sự tham lam nào rồi cũng phải trả giá - Ảnh minh họa: Internet Khi chuyện ngoại tình bị phanh phui, anh mất danh dự, mất gia đình, mất sự tôn trọng của các con. Đàn ông khôn ngoan là người biết đủ, cả cuộc đời chỉ cần duy nhất một người đàn bà. Còn đàn ông nông cạn thì bao nhiêu người đàn bà cũng thấy chưa đủ. Nhưng như người đời đã nói: Tham thì thâm! Sự tham lam nào rồi cũng phải bị trả giá.

Có những người đàn bà cô đơn ngay cả khi có chồng bên cạnh Nhiều người đàn ông có gia đình nhưng xem ngôi nhà chẳng khác nào quán trọ. Họ có vợ con nhưng lại trọng những cuộc chơi, những phù phiếm bên ngoài hơn gia đình. Họ sống vô tâm, thờ ơ, không trách nhiệm.

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