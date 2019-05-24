Đàn bà khôn ngoan: Đừng yêu quá sâu, đừng hy sinh quá nhiều

Phụ nữ yêu 24/05/2019 14:12

Đàn ông biết sống ích kỉ, biết nghĩ cho bản thân mình thì hà cớ gì đàn bà chúng ta cứ hy sinh đến héo úa, tàn tạ. Suy nghĩ tích cực, sống cho bản thân mình một chút sẽ khiến phụ nữ chúng ta tìm được hạnh phúc và bình yên thực sự.

Người đời thường hay nói rằng sinh ra là phận đàn bà đã khổ và thiệt thòi hơn đàn ông rất nhiều. Đàn bà yếu đuối, sống bằng trái tim, bằng xúc cảm nên đường đời cũng lắm truân chuyên. Nhưng phụ nữ hiện đại và khôn ngoan chính là người biết tạo dựng hạnh phúc cho chính mình. Đàn bà muốn hạnh phúc thì đừng yêu quá sâu, đừng hy sinh quá nhiều.

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Yêu quá sâu nặng là đàn bà tự đặt mình vào thế yếu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông trọng sự nghiệp, đàn bà ngàn đời luôn trọng tình cảm. Phụ nữ một khi đã yêu thì dốc cạn tâm can của mình cho mối tình ấy. Đàn bà yêu thật lòng thì cả thế giới, cả nguồn sống, thậm chí cả tương lai chính là bên cạnh người mình yêu. Nhưng yêu quá sâu nặng, dành hết tình cảm cũng chính là đàn bà tự đặt mình vào thế yếu. Bởi cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng diễn ra như ý nguyện của chúng ta. Yêu hết mình, cho hết mọi thứ đâu phải lúc nào cũng nhận về những điều tương tự.

Đau lòng nhất với phụ nữ chính là yêu sai người và lấy nhầm chồng. Nỗi đau khổ ấy còn nhân lên gấp vạn lần khi biết mình yêu sai, biết lấy nhầm người mà bản thân mình chẳng thể dứt bỏ được. Gặp người đàn ông lăng nhăng, vũ phu, ngoại tình… vẫn cố chấp ôm lấy. Bởi trót yêu sâu nặng bằng cả con tim và lí trí, đã trót cho đi tất cả nên buông bỏ chẳng đành. Đàn bà tự đặt mình vào thế yếu, tự chặn mọi đường rút lui của mình.

Bởi thế, đàn bà muốn hạnh phúc đừng nên yêu quá sâu nặng. Yêu bằng trái tim nhưng sống bằng lí trí. Dẫu đang hạnh phúc nhưng lúc nào cũng đề phòng, cũng luôn tự hỏi: “Nếu tình yêu hay cuộc hôn nhân này tan vỡ mình sẽ sống như thế nào?”.

Đàn bà khôn ngoan: Đừng yêu quá sâu, đừng hy sinh quá nhiều - Ảnh 2
Yêu bằng con tim nhưng sống phải bằng lí trí - Ảnh minh họa: Internet

Một cái sai khiến phụ nữ khó tìm được hạnh phúc chính là hy sinh quá nhiều. Đàn bà có chồng, có con dường như quên mất bản thân mình, chỉ sống cho người khác. Thuở đôi mươi rực rỡ đã qua, đàn bà gác lại mọi sở thích, mọi thú vui của bản thân để vun vén và chu toàn. Mua một thỏi son cũng phân vân, một chiếc váy đẹp cầm lên rồi đặt xuống rồi quyết định không mua: “Thôi thì để tiền ấy mua sữa cho con hay mua cái gì ngon cho cả nhà cùng ăn".

Thanh xuân của đàn bà ngắn ngủi lắm. Chớp mắt đã thấy tuổi trẻ ở phía sau lưng mình. Nhưng nhiều người đàn bà cả đời sống mà chưa từng biết yêu thương và sống cho bản thân mình. Để rồi, khi những nếp nhăn trên gò má xuất hiện, những dấu vết thời gian tàn phá gương mặt họ nhận ra chưa từng một ngày sống cho riêng mình. Nhưng có hối tiếc thì cũng đã muộn màng!

Đàn bà khôn ngoan: Đừng yêu quá sâu, đừng hy sinh quá nhiều - Ảnh 3
Yêu thương bản thân, suy nghĩ tích cực sẽ giúp đàn bà có được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à, đừng yêu quá sâu, đừng hy sinh quá nhiều! Để lỡ đàn ông có bội bạc, quay lưng thì chúng ta mạnh mẽ đi trên một con đường khác. Đàn ông biết sống ích kỉ, biết nghĩ cho bản thân mình thì hà cớ gì đàn bà chúng ta cứ hy sinh đến héo úa, tàn tạ. Suy nghĩ tích cực, sống cho bản thân mình một chút sẽ khiến phụ nữ chúng ta tìm được hạnh phúc và bình yên thực sự.

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