Phúc cho những người đàn bà lấy được người chồng đối đãi với mình bằng cả chân tâm

Phụ nữ yêu 18/05/2019 09:24

Cái cảm giác được chồng quan tâm, vỗ về, hiểu vợ cần được nương dựa như vậy hình như đã biến mất trong cuộc hôn nhân của mình nhiều năm rồi. Ngày xưa cũng yêu nhau, cũng hứa hẹn nhưng về sống với nhau tình yêu đã chết dần theo năm tháng.

Đi suốt năm dài tháng rộng của cuộc đời, rốt cuộc đàn bà chỉ cần một người thương yêu mình thật sự. Bất chấp ngoài kia có lọc lừa xảo trá, bất chấp cuộc đời có khó khăn đến cỡ nào luôn có một người bên cạnh sẻ chia. Phúc của đàn bà không phải lấy được người chồng vinh hiển, thành công hơn người, kiếm tiền nhiều. Mà phúc thay cho nhưng người lấy được một người chồng có Tâm.

Phúc cho những người đàn bà lấy được người chồng đối đãi với mình bằng cả chân tâm - Ảnh 1
Cuộc đời người đàn bà chỉ cần một người chồng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Đợt vừa rồi tôi có nằm viện vài ngày do sốt xuất huyết. Chồng tôi vì bận bịu công việc nên cũng chẳng chăm tôi được. Mỗi ngày anh chỉ tạt qua một lát lúc chiều rồi về nhà vì nghĩ tôi chỉ bị nhẹ, vả lại đã có mẹ tôi tới lui rồi. Giường bên cạnh của một chị bị bệnh cũng giống tôi. Nhưng tôi rơi nước mắt khi chứng kiến sự quan tâm, yêu thương mà người chồng dành cho chị.

Vợ mệt mỏi không muốn ăn, anh chồng năn nỉ từng muỗng cháo, ép từng ngụm nước cam. Có bữa còn chạy đi xa cả chục cây số mua món mà vợ thích với hy vọng cô ấy sẽ ăn nhiều. Chiều tối, anh tranh thủ về nhà nấu nướng rồi mang lại bệnh viện cho vợ. Anh bảo rằng ăn uống ngoài căn tin chẳng ngon lành gì, người khỏe còn chẳng muốn ăn chứ nói gì người bệnh. Vợ bảo anh đi làm đi, cô ấy tự lo được. Anh chồng bảo đi làm lúc nào chẳng được, xin nghỉ vài ngày tự tay chăm vợ ốm mới yên tâm được.

Phúc cho những người đàn bà lấy được người chồng đối đãi với mình bằng cả chân tâm - Ảnh 2
Tình yêu của đàn ông đã chết dần theo năm tháng - Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn bà khác cũng bệnh, cũng nằm một mình như tôi chợt thấy chạnh lòng quá. Cái cảm giác được chồng quan tâm, vỗ về, biết mình cần được nương dựa như vậy hình như đã biến mất trong cuộc hôn nhân của mình nhiều năm rồi. Ngày xưa cũng yêu nhau, cũng hứa hẹn nhưng về sống với nhau tình yêu đã chết dần theo năm tháng. Người chồng của mình nhiều năm nay chẳng hé răng nói được lời nào yêu thương, cử chỉ nào âu yếm chứ nói gì đến chuyện quan tâm, săn sóc như thế.

Một chị bảo cô vợ cứ làm như mình trẻ con, cứ õng ẹo chồng. Nhưng người phụ nữ khi gặp đúng người đàn ông của đời mình thì chẳng cần trưởng thành, chẳng cần tỏ ra gai góc mạnh mẽ làm gì. Dù không nói ra, nhưng thâm tâm người đàn bà nào cũng khao khát được nhỏ bé, được bao bọc trong chính cuộc hôn nhân của mình. Đàn bà càng kiên cường, càng mạnh mẽ thì chỉ chứng tỏ một điều rằng người đàn ông bên cạnh chẳng đủ yêu thương.

Phúc cho những người đàn bà lấy được người chồng đối đãi với mình bằng cả chân tâm - Ảnh 3
Chỉ cần chồng thương yêu thì mọi khó khăn sẽ rất nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà lấy chồng, từng ao ước ở chồng nhiều thứ lắm. Nhưng sống với nhau, trải qua năm tháng cùng nhau mới nhận ra điều cần nhất trong cuộc hôn nhân này chính là chữ Tâm. Chỉ cần chồng thương yêu, chồng tử tế thì mọi khó khăn, gian khổ khác sẽ trở nên nhẹ nhàng, tầm thường đi. Cái phúc của người đàn bà đơn giản lắm: Chính là có được một người chồng có Tâm như vậy thôi!

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