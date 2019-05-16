Tâm sự đàn bà ly hôn: Tôi không thể sống cả đời với người đàn ông tệ bạc đó

Tâm sự gia đình 16/05/2019 10:41

Đàn bà thà sống một mình mà bình yên còn hơn cả đời sống khổ sở bên chồng. Tôi thà mang tiếng bỏ chồng, mang tiếng đàn bà ly hôn còn hơn là ở lại trong cuộc hôn nhân đổ nát này.

Tôi là một người đàn bà từng cam chịu trong hôn nhân. Cuộc hôn nhân của tôi nhiều nước mắt hơn nụ cười, nhiều đau khổ hơn hạnh phúc. Nhưng tôi cũng như bao nhiêu người đàn bà ngoài kia, thấy rằng việc ly hôn hay bỏ chồng là điều mình chẳng thể làm được. Tôi sợ 2 đứa con mình đau lòng, sợ niềm vui tuổi già của cha mẹ bị phá hỏng. Nhẫn nhịn 5 năm, nhưng càng nhẫn nhịn chồng tôi càng đối xử tệ bạc và không xem tôi ra gì.

Tâm sự đàn bà ly hôn: Tôi không thể sống cả đời với người đàn ông tệ bạc đó - Ảnh 1
Cuộc hôn nhân của tôi nhiều nước mắt hơn nụ cười, nhiều đau khổ hơn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, mắc một vài thói xấu như vô tâm, vũ phu thì người vợ đã thấy khổ sở. Còn chồng tôi có đủ hết những thói xấu đó. Hơn nữa, anh ta còn có thói trăng hoa bên ngoài. Đôi lúc, tôi tự hỏi sao người chồng của mình bên ngoài xã hội lại khác xa so với trong gia đình. Bên ngoài, anh ngọt ngào, hay giúp đỡ phụ nữ. Còn ở nhà anh gắt gỏng, càu nhàu, lười biếng vô cùng.

Ví dụ trong bãi gửi xe, thấy cô em nào xinh đẹp loay hoay không dắt được anh ta lập tức lại cười nói giúp đỡ. Còn với tôi, chưa bao giờ anh ta giúp đỡ việc gì dù nhỏ nhặt như đổ rác, tắm con. Tôi có nói thì ngay lập tức sẽ bị đáp trả: “Tôi là thằng đàn ông không phải đi làm những việc của đàn bà như thế!”.

Chồng tôi đi làm có tiền nhưng hiếm khi đưa cho vợ. Khi bị tôi yêu cầu đưa tiền nuôi con anh chỉ đưa vài đồng rồi bảo: “Tôi còn tính chuyện làm ăn lâu dài. Ba cái vặt vãnh trong nhà cô tự xoay xở đi”. Chuyện làm ăn mà chồng tôi nói là nhậu nhẹt, là gái gú, là móc hầu bao cung phụng cho thiên hạ. Chồng tôi sĩ diện lắm, lúc nào cũng tỏ ra mình lắm tiền nhiều bạc.

Tâm sự đàn bà ly hôn: Tôi không thể sống cả đời với người đàn ông tệ bạc đó - Ảnh 2
Tôi không thể sống cả đời với một cuộc hôn nhân đổ nát - Ảnh minh họa: Internet

Anh rộng rãi với thiên hạ nhưng keo kiệt với vợ con mình. Anh ngọt ngào với đàn bà ngoài kia nhưng với vợ anh lại xem chẳng khác nào gánh nặng của cuộc đời. Có tiền, anh mặc kệ con thiếu ăn thiếu mặc đem mời mọc thiên hạ no say. Anh làm chồng, làm cha nhưng chưa một ngày đem lại cho vợ con sự hạnh phúc, ấm êm.

Kể làm sao hết những nỗi khổ tâm khi có một người chồng tệ bạc. Tôi cũng nín nhịn, cũng cam chịu chỉ mong con cái, gia đình bình yên. Nhưng 5 năm qua đi, chồng tôi càng ngày càng tệ. Tôi biết rằng, cả đời này anh ta vẫn chỉ sống như thế và không bao giờ có chuyện thay đổi. Rồi cuối cùng, cả cuộc đời tôi ngoài những nỗi chua cay, đau xót sẽ có được gì?

Tâm sự đàn bà ly hôn: Tôi không thể sống cả đời với người đàn ông tệ bạc đó - Ảnh 3
Tôi sẽ tìm lại được bình yên cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Rồi tôi chọn ly hôn. Ai cũng sốc, cũng không tin được một người đàn bà luôn coi trọng gia đình như tôi lại chủ động viết đơn. Tôi nói với mọi người rằng: “Đàn bà thà sống một mình mà bình yên còn hơn cả đời sống khổ sở bên chồng. Tôi thà mang tiếng bỏ chồng, mang tiếng đàn bà ly hôn còn hơn là ở lại trong cuộc hôn nhân đổ nát này!”.

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