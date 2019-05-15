Đàn bà muốn hạnh phúc nhất định phải có một trái tim mạnh mẽ

Đàn bà cần mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con, để dắt con qua những giông bão cuộc đời. Nếu cuộc đời đã không cho mình được làm một người đàn bà yếu đuối thì hãy trở thành một người phụ nữ thật kiên cường.

Phụ nữ luôn được xem là phái yếu. Đặc quyền của phụ nữ là sự yếu đuối, mỏng manh, dịu dàng. Nước mắt của phụ nữ có thể làm tan chảy cả những trái tim sắt đá nhất. Có những người đàn bà, chỉ cần sự dùng sự mỏng manh, yếu đuối đó để trói buộc trái tim một người đàn ông cả đời. Thế nhưng, cuộc đời này gai góc và tàn nhẫn lắm. Hạnh phúc, bình yên, ấm êm không phải lúc nào cũng chia đều cho tất cả đàn bà. Vì thế, muốn giành lấy hạnh phúc, đàn bà nhất định phải mạnh mẽ. Niềm vui và hạnh phúc không phải lúc nào cũng chia đều cho tất cả phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Mạnh mẽ không hiểu đơn giản là cơ bắp lực lưỡng như đàn ông, xông pha vào những chốn hiểm nguy và làm được mọi thứ. Một người đàn bà mạnh mẽ chỉ cần hiểu bản thân mình cần gì và muốn gì. Điều gì quan trọng thì phải ra sức và nỗ lực để đạt được, điều gì không cần hoặc gây cho mình thương tổn thì chẳng ngại ngần buông tay. Đàn bà mạnh mẽ là cầm được thì buông được dẫu đó là những điều từng quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Không có một người đàn bà mạnh mẽ nào lại có một cuộc sống dễ dàng cả. Đằng sau sự gai góc ấy là những ngày tháng nếm trải bao nhiêu đắng cay, bị cuộc đời vùi dập biết bao nhiêu lần, gặp biết bao dối trá bạc bẽo của lòng người. Đàn bà cũng đã từng khóc, từng oán trách cuộc đời sao cứ nhằm tên mình mà gọi. Đàn bà cũng đã từng yếu đuối, từng dò dẫm để tìm con đường đi cho mình. Bao nhiêu người đàn bà có phước phần lấy được một người chồng tốt - Ảnh minh họa: Internet Nếu được lựa chọn, hẳn người đàn bà nào cũng sẽ chọn cho mình một cuộc sống giản đơn, bình dị. Một cuộc sống mà mình được phép yếu đuối, được phép khóc, được phép gục ngã. Người đàn bà khi gặp đúng người đàn ông biết thương yêu, lo lắng thì cả đời cô ấy chẳng cần trưởng thành. Mưa nắng cuộc đời ngoài kia đã có đàn ông gánh vác, những biến cố lớn lao trong cuộc đời đều có thể dựa vào chồng. Thế nhưng, trên đời này đếm thử có bao nhiêu người đàn bà có phước phần gặp được người đàn ông tốt như thế? Hiếm lắm, ít lắm. Thế nên bao nhiêu người đàn bà đã phải ngậm đắng nuốt cay, khổ ải tận cùng khi lấy nhầm phải một người chồng tệ bạc.

Đàn bà ở trong hoàn cảnh ấy, muốn cuộc đời mình bình yên nhất định phải mạnh mẽ. Vì nước mắt và sự yếu đuối sẽ không đổi được cơm ăn áo mặc cho con cái của mình. Nước mắt không khiến cho người chồng vô tâm động lòng chỉ càng khiến cho anh ta thấy vợ mình càng bạc nhược, vô tích sự. Hôn nhân không hạnh phúc thì đàn bà mạnh dạn buông tay. Đau lòng, khổ sở đến mấy rồi cũng sẽ qua. Giông bão qua đi rồi nắng ấm sẽ đến. Nếu cuộc đời không cho ta làm một người phụ nữ yếu đuối thì hãy trở thành người đàn bà kiên cường - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà cần mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con, để dắt con qua những giông bão cuộc đời. Nếu cuộc đời đã không cho mình được làm một người đàn bà yếu đuối thì hãy trở thành một người phụ nữ thật kiên cường. Đàn bà hơn nhau không phải ở tấm chồng, càng không phải nhan sắc mà hơn nhau chính là ở bản lĩnh. Trái tim nào mạnh mẽ hơn, người đó sẽ tìm thấy được bình yên cho mình.

Gửi người thứ ba: Đàn bà dại dột nhất chính là trở thành sự lựa chọn của đàn ông Đàn ông ngoại tình là sai nhưng đàn bà chấp nhận làm kẻ thứ 3 là vô cùng dại dột. Bản thân mình có bản lĩnh, có lòng tự trọng sẽ tự đứng trên đôi chân của mình, tự tìm kiếm hạnh phúc chứ không phải chen chân phá nát gia đình người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-muon-hanh-phuc-nhat-dinh-phai-co-mot-trai-tim-manh-me-324961.html