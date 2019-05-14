Chỉ có đàn bà dại mới tìm mọi cách để giữ chân chồng

Vợ xinh đẹp, lộng lẫy, son phấn mĩ miều nhưng đàn ông lại lấy lí do thích những cô gái chân quê, mộc mạc để ngoại tình. Vợ hiền lành, thùy mị, ngoan ngoãn đàn ông lại lấy lí do nhàm chán, tẻ nhạt để qua lại với một cô gái cá tính hơn.

Đàn ông đã muốn đi thì không một người đàn bà nào giữ nổi. Đàn ông đã muốn ở lại thì dù đàn bà tìm cách đuổi, anh ta vẫn nguyện ở bên. Thủy chung không phải là điều cần có điều kiện để ràng buộc. Mà thủy chung là một dạng của ý thức, của sự tự nguyện. Vì thế, đàn bà tìm mọi cách để giữ một người chồng đã có ý định rời đi thì vô nghĩa mà thôi. Thủy chung là sự tự nguyện - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà đẹp, ngoài kia sẽ luôn có những người phụ nữ xinh đẹp, lộng lẫy hơn mình rất nhiều lần. Phụ nữ nấu ăn ngon thì ngoài kia sẽ có những người đàn bà giỏi chuyện bếp núc hơn mình cả vạn lần. Đàn bà ngọt ngào bao nhiêu, biết chiều chuộng, am hiểu tâm lý đàn ông bao nhiêu thì ngoài kia cũng sẽ có những người đàn bà giỏi hơn mình những việc đó. Bởi thế, sẽ luôn có những cám dỗ ngoài kia cho đàn ông. Hơn thua chính là ở bản lĩnh, khả năng kiềm chế bản thân.

Mà sự phản bội, ngoại tình của đàn ông là điều không hề có tính logic. Lẽ thường chúng ta sẽ nghĩ đàn ông sẽ ngoại tình với những cô gái trẻ hơn vợ, đẹp hơn vợ, giỏi chiều chuộng hơn vợ. Nhưng thực tế cho thấy, có những người đàn ông lại đi ngoại tình với những người đàn bà thua kém vợ mình rất xa. Vợ ở nhà giỏi giang, kiếm được nhiều tiền, đàn ông lại thấy bản thân mình thấp kém. Nên họ ngoại tình với những người đàn bà bình thường để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình. Đàn ông một khi đã ngoại tình sẽ bất chấp người vợ tào khang ở nhà - Ảnh minh họa: Internet Vợ xinh đẹp, lộng lẫy, son phấn mĩ miều nhưng đàn ông lại lấy lí do thích những cô gái chân quê, mộc mạc để ngoại tình. Vợ hiền lành, thùy mị, ngoan ngoãn đàn ông lại lấy lí do nhàm chán, tẻ nhạt để qua lại với một cô gái cá tính hơn. Vợ giỏi chuyện giường chiếu, đôi khi đàn ông lại không thích lại muốn lên giường với một cô gái khép nép e lệ.

Một vài ví dụ ở trên để cho thấy rằng, sự ngoại tình của đàn ông chẳng có quy luật nào cả. Miễn là họ thấy thích, thấy muốn, thấy cần là bất chấp người vợ tào khang ở nhà. Nhiều người phụ nữ không hiểu điều này. Nên khi bị chồng phản bội vẫn cứ ngây ngô tự hỏi: “Mình có điều gì chưa tốt?”, “mình hy sinh chưa đủ, vun vén chưa đủ hay sao?’’, “người đàn bà kia có gì hơn mình cơ chứ?”... Người đàn bà kia chẳng có gì hơn người vợ ở nhà cả. Chỉ là, đó là nơi người đàn ông thỏa mãn sở thích chinh phục, muốn tìm cảm giác mới lạ mà thôi. Là phụ nữ, nếu không được là duy nhất thì hãy chọn làm người dưng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà hãy cứ làm đẹp, hãy cứ nấu ăn ngon nhưng mục đích là vì mình, vì cuộc sống của mình chứ chẳng vì để giữ chân chồng. Trái tim là của họ, làm sao ta có thể đi theo mà giữ chặt cả đời. Thủy chung là sự tự nguyện. Nếu đàn ông có thói trăng hoa, thích của lạ thì tốt nhất cho anh ta rời khỏi cuộc đời mình. Là phụ nữ, nếu không được là duy nhất thì hãy chọn làm người dưng.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Cả vợ và nhân tình đều bị tôi lừa dối Cả hai người đàn bà đều tin rằng họ là duy nhất, là quan trọng, là số 1 trong lòng tôi. Tôi có một gia đình yên ấm để trở về. Có một cô nhân tình bé nhỏ yêu mình hết lòng hết dạ.

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