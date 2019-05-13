Tâm sự đàn ông ngoại tình: Cả vợ và nhân tình đều bị tôi lừa dối

Tâm sự gia đình 13/05/2019 18:21

Cả hai người đàn bà đều tin rằng họ là duy nhất, là quan trọng, là số 1 trong lòng tôi. Tôi có một gia đình yên ấm để trở về. Có một cô nhân tình bé nhỏ yêu mình hết lòng hết dạ.

Đàn ông nào mà chẳng phong lưu, đa tình, có một vài bóng hồng bên ngoài. Người đời chẳng có câu: “Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ lá toan cùng người” là gì. Tôi đã có vợ, có hai đứa con cũng đã lớn. Công việc tôi hay đi nhiều, tiếp xúc với nhiều người nên tôi cũng có những mối tình bên ngoài. Tôi nghĩ điều đó cũng chẳng có gì nghiêm trọng nếu như mình biết đâu là cuộc chơi, đâu là cuộc đời. Ăn chơi bên ngoài nhưng tôi về nhà hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của mình là được.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Cả vợ và nhân tình đều bị tôi lừa dối - Ảnh 1
Tôi có một người vợ thủy chung, tin tưởng tôi hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Trước mặt vợ con, tôi luôn tỏ ra mình là người chồng, người cha tốt. Lương tôi khá cao, tôi trích một nửa để đưa vợ nuôi con. Cuối tuần tôi cũng hay dắt cả nhà đi ăn, đưa con đi chơi. Tôi cũng hay hỏi han, quan tâm đến việc học của các con. Vợ tôi là một người phụ nữ nhu mì, ngoan hiền nên chỉ cần tôi như vậy cô ấy đã cảm thấy hạnh phúc.

Vợ tôi chưa bao giờ hoài nghi về lòng chung thủy của chồng. Những lần tôi viện lí do công việc để đi với nhân tình, thậm chí qua đêm vợ tôi cũng rất tin tưởng. Tôi hiểu, phụ nữ rất thích nghe những lời mật ngọt nên tôi luôn thủ thỉ vào tai vợ những điều ngọt ngào. Những dịp sinh nhật, lễ tết một vài cành hồng, một thỏi son hay chiếc túi xách cũng đủ khiến vợ vui lòng.

Thời điểm này, tôi có một cô nhân tình bên ngoài. Tôi hiểu tâm lí phụ nữ, một khi yêu thật lòng mới có thể sống hết lòng hết dạ vì mình nên tôi khiến cho cô ấy yêu tôi. Tôi thú nhận rằng mình đã có vợ con nhưng cuộc hôn nhân của tôi bất hạnh vô cùng. Tôi bảo rằng tôi và vợ đã ly thân. Một thời gian nữa sẽ chính thức ly hôn.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Cả vợ và nhân tình đều bị tôi lừa dối - Ảnh 2
Nhân tình cũng hết lòng hết dạ với tôi - Ảnh minh họa: Internet

Tôi bảo với cô ấy rằng thâm tâm tôi chỉ muốn một cuộc sống gia đình yên ấm và bình yên mà sao quá khó. Tôi chỉ muốn vợ chồng, con cái mỗi ngày sum vầy bên mâm cơm giản dị. Tôi buồn vì cưới nhầm một người vợ hời hợt, vô tâm. Tôi đau lòng vì hôn nhân không hạnh phúc.

Nhân tình của tôi là một cô gái mới lớn. Cô ấy tin tất cả những gì tôi nói. Biết tôi trắc trở hôn nhân, cô ấy càng ra sức bù đắp và chiều chuộng tôi. Mỗi lần tôi ghé, cô ấy đều có những mâm cơm tinh tươm chẳng khác gì vợ ở nhà. Cô ấy tin rằng chỉ cần chờ đợi một thời gian nữa là tôi và vợ sẽ ra tòa, chúng tôi sẽ được ở bên nhau viên mãn.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Cả vợ và nhân tình đều bị tôi lừa dối - Ảnh 3
Tôi muốn có cả hai người đàn bà bên đời - Ảnh minh họa: Internet

Cả hai người đàn bà đều tin rằng họ là duy nhất, là quan trọng, là số 1 trong lòng tôi. Tôi có một gia đình yên ấm để trở về. Có một cô nhân tình bé nhỏ yêu mình hết lòng hết dạ. Ai đó sẽ chê trách tôi tham lam, sống ích kỉ. Nhưng tôi mặc kệ, tôi muốn có cả hai người đàn bà này bên mình và tôi không muốn rời xa ai cả.

Tại sao đàn ông khi giàu sang thường dễ phản bội người vợ từng trải qua gian nan cùng mình?

Tại sao đàn ông khi giàu sang thường dễ phản bội người vợ từng trải qua gian nan cùng mình?

Đàn ông nghèo không có cơ hội để “hư” và rất ít cám dỗ xung quanh. Khi anh không có tiền, những nơi chốn vui chơi của đàn ông cũng hiếm có dịp nào được biết đến. Và những người đàn bà khác, chẳng dại dột gì mà nhìn ngắm một kẻ đã có vợ lại còn chẳng có tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình Tâm sự đàn ông ngoại tình chuyện ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 31 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động