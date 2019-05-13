Cả hai người đàn bà đều tin rằng họ là duy nhất, là quan trọng, là số 1 trong lòng tôi. Tôi có một gia đình yên ấm để trở về. Có một cô nhân tình bé nhỏ yêu mình hết lòng hết dạ.

Đàn ông nào mà chẳng phong lưu, đa tình, có một vài bóng hồng bên ngoài. Người đời chẳng có câu: “Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ lá toan cùng người” là gì. Tôi đã có vợ, có hai đứa con cũng đã lớn. Công việc tôi hay đi nhiều, tiếp xúc với nhiều người nên tôi cũng có những mối tình bên ngoài. Tôi nghĩ điều đó cũng chẳng có gì nghiêm trọng nếu như mình biết đâu là cuộc chơi, đâu là cuộc đời. Ăn chơi bên ngoài nhưng tôi về nhà hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của mình là được. Tôi có một người vợ thủy chung, tin tưởng tôi hết mực - Ảnh minh họa: Internet Trước mặt vợ con, tôi luôn tỏ ra mình là người chồng, người cha tốt. Lương tôi khá cao, tôi trích một nửa để đưa vợ nuôi con. Cuối tuần tôi cũng hay dắt cả nhà đi ăn, đưa con đi chơi. Tôi cũng hay hỏi han, quan tâm đến việc học của các con. Vợ tôi là một người phụ nữ nhu mì, ngoan hiền nên chỉ cần tôi như vậy cô ấy đã cảm thấy hạnh phúc.

Vợ tôi chưa bao giờ hoài nghi về lòng chung thủy của chồng. Những lần tôi viện lí do công việc để đi với nhân tình, thậm chí qua đêm vợ tôi cũng rất tin tưởng. Tôi hiểu, phụ nữ rất thích nghe những lời mật ngọt nên tôi luôn thủ thỉ vào tai vợ những điều ngọt ngào. Những dịp sinh nhật, lễ tết một vài cành hồng, một thỏi son hay chiếc túi xách cũng đủ khiến vợ vui lòng. Thời điểm này, tôi có một cô nhân tình bên ngoài. Tôi hiểu tâm lí phụ nữ, một khi yêu thật lòng mới có thể sống hết lòng hết dạ vì mình nên tôi khiến cho cô ấy yêu tôi. Tôi thú nhận rằng mình đã có vợ con nhưng cuộc hôn nhân của tôi bất hạnh vô cùng. Tôi bảo rằng tôi và vợ đã ly thân. Một thời gian nữa sẽ chính thức ly hôn.

Nhân tình cũng hết lòng hết dạ với tôi - Ảnh minh họa: Internet Tôi bảo với cô ấy rằng thâm tâm tôi chỉ muốn một cuộc sống gia đình yên ấm và bình yên mà sao quá khó. Tôi chỉ muốn vợ chồng, con cái mỗi ngày sum vầy bên mâm cơm giản dị. Tôi buồn vì cưới nhầm một người vợ hời hợt, vô tâm. Tôi đau lòng vì hôn nhân không hạnh phúc. Nhân tình của tôi là một cô gái mới lớn. Cô ấy tin tất cả những gì tôi nói. Biết tôi trắc trở hôn nhân, cô ấy càng ra sức bù đắp và chiều chuộng tôi. Mỗi lần tôi ghé, cô ấy đều có những mâm cơm tinh tươm chẳng khác gì vợ ở nhà. Cô ấy tin rằng chỉ cần chờ đợi một thời gian nữa là tôi và vợ sẽ ra tòa, chúng tôi sẽ được ở bên nhau viên mãn. Tôi muốn có cả hai người đàn bà bên đời - Ảnh minh họa: Internet Cả hai người đàn bà đều tin rằng họ là duy nhất, là quan trọng, là số 1 trong lòng tôi. Tôi có một gia đình yên ấm để trở về. Có một cô nhân tình bé nhỏ yêu mình hết lòng hết dạ. Ai đó sẽ chê trách tôi tham lam, sống ích kỉ. Nhưng tôi mặc kệ, tôi muốn có cả hai người đàn bà này bên mình và tôi không muốn rời xa ai cả.

Tại sao đàn ông khi giàu sang thường dễ phản bội người vợ từng trải qua gian nan cùng mình? Đàn ông nghèo không có cơ hội để “hư” và rất ít cám dỗ xung quanh. Khi anh không có tiền, những nơi chốn vui chơi của đàn ông cũng hiếm có dịp nào được biết đến. Và những người đàn bà khác, chẳng dại dột gì mà nhìn ngắm một kẻ đã có vợ lại còn chẳng có tiền.

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