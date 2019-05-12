Tại sao đàn ông khi giàu sang thường dễ phản bội người vợ từng trải qua gian nan cùng mình?

Phụ nữ yêu 12/05/2019 10:39

Đàn ông nghèo không có cơ hội để “hư” và rất ít cám dỗ xung quanh. Khi anh không có tiền, những nơi chốn vui chơi của đàn ông cũng hiếm có dịp nào được biết đến. Và những người đàn bà khác, chẳng dại dột gì mà nhìn ngắm một kẻ đã có vợ lại còn chẳng có tiền.

Đàn bà chúng ta vẫn thường nghĩ rằng: “Gái có công thì chồng chẳng phụ”. Trên đời này, có ai lại nhẫn tâm quay lưng phản bội người cùng mình vượt qua mọi gian khó, khổ ải? Nhưng cuộc đời này chẳng phải là một trang tiểu thuyết dành cho những kẻ ưa mơ mộng. Đàn ông khi nghèo khó, vợ vẫn một lòng một dạ ở bên. Nhưng đến lúc giàu có, anh ta lại tự cho mình cái quyền chọn một người đàn bà khác xứng đáng hơn. Tại sao lại có chuyện như vậy?

Tại sao đàn ông khi giàu sang thường dễ phản bội người vợ từng trải qua gian nan cùng mình? - Ảnh 1
Khi đàn ông giàu có, họ thấy người vợ bên cạnh mình chẳng còn xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nghèo và đàn ông giàu suy nghĩ cũng khác nhau. Khi anh ta nghèo, anh ta dễ hài lòng với mọi thứ, dễ “biết đủ”. Đàn ông khi đó cũng chẳng thấy phiền hà khi có một người vợ chưa được đẹp, không biết cách ăn mặc, chải chuốt. Những bữa cơm giản dị, một gia đình hạnh phúc cũng sẽ khiến anh ta hài lòng.

Mặc khác, đàn ông nghèo không có cơ hội để “hư” và rất ít cám dỗ xung quanh. Khi anh không có tiền, những nơi chốn vui chơi của đàn ông cũng hiếm có dịp nào được biết đến. Và những người đàn bà khác, chẳng dại dột gì mà nhìn ngắm một kẻ đã có vợ lại còn chẳng có tiền.

Nhưng đàn ông giàu, hoặc bỗng chốc đang nghèo mà có nhiều tiền lại thấy mình cần phải sống khác đi. Họ tự thấy những thứ xung quanh phải xứng tầm với túi tiền của họ, kể cả đàn bà. Bất chấp người vợ đã từng họ mưu sinh, cùng họ trải qua những ngày tháng gian khổ, đàn ông lại thấy rằng vợ mình bây giờ chẳng còn xứng đáng. Lòng họ bắt đầu ngấm ngầm so sánh vợ với những người đàn bà trẻ đẹp ngoài kia. Khoảng cách từ ngoại tình trong suy nghĩ đến ngoại tình thực sự ngắn ngủi vô cùng.

Tại sao đàn ông khi giàu sang thường dễ phản bội người vợ từng trải qua gian nan cùng mình? - Ảnh 2
Đàn ông càng có nhiều tiền họ càng có nhiều cám dỗ vây quanh - Ảnh minh họa: Internet

Mặc khác, khi đàn ông có tiền họ rất dễ hư hỏng. Ngoài kia có bao nhiêu thú vui phù phiếm, bao nhiêu dịch vụ sẵn sàng cúi đầu trước đàn ông có tiền. Những bữa nhậu bất tận, những điểm ăn chơi trá hình, những cuộc vui thâu đêm… Và trong những thú vui ấy, luôn luôn có những ả đàn bà sẵn sàng nhìn túi tiền của đàn ông mà phục vụ. Thân xác, chiều chuộng trên giường chỉ là chuyện nhỏ nếu đàn ông không ngại ngần rút hầu bao.

Đàn ông càng nhiều tiền thì cám dỗ xung quanh anh ta cũng tỉ lệ thuận theo. Điều đó lí giải tại sao, đàn ông đã từng rất chung thủy, rất yêu vợ con lại sinh tật, đổ đốn khi có tiền. Những ngày tháng gian khó, người đàn bà cùng họ trải qua gian nan ngay lập tức cho về quá khứ.

Tại sao đàn ông khi giàu sang thường dễ phản bội người vợ từng trải qua gian nan cùng mình? - Ảnh 3
Đàn ông hơn nhau ở cách đối xử với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng không phải tất cả đàn ông nghèo đều chung thủy và tất cả những kẻ giàu đều đi ngoại tình. Có những kẻ trong túi vài đồng bạc lẻ cũng bày trò thèm của lạ. Tuy nhiên cũng có những người đàn ông giàu có nhưng biết đủ với người đàn bà bên cạnh. Họ có nhiều cơ hội để ngoại tình nhưng có bản lĩnh để từ chối. Làm đàn ông hơn nhau không phải ví tiền ai dày hay mỏng mà đó chính là cách đối xử với người đàn bà bên cạnh mình.

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