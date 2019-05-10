Đàn bà à, đừng khóc vì chồng nữa, hãy trở thành một người xinh đẹp và tự do

Cho dù đêm đêm mất ngủ, nước mắt rơi, lòng dạ chua xót thì điều đó cũng chẳng làm động lòng chồng. Sự tàn tạ và héo úa của chúng ta chỉ càng khiến cho đàn ông thấy sự vô tâm và ích kỉ của họ là chính đáng. Cứ như thế, chúng ta tự nhốt bản thân mình trong chiếc lồng tù túng.

Có người đàn bà nào từ khi bước chân vào hôn nhân mà chưa từng rơi nước mắt vì chồng chưa? Có lẽ, tìm được một người đàn bà như thế còn khó hơn cả hái sao trên trời. Một cuộc hôn nhân dù viên mãn đến đâu cũng có những nỗi niềm mà người ngoài không thể thấu. Không phải chỉ có những người đàn bà có chồng tệ bạc mới khóc. Bởi hạnh phúc đấy nhưng cũng có những lúc cô đơn vô cùng. Ấm áp đấy nhưng cũng có lúc lạnh lẽo thấu tâm can vì tự thấy chồng với mình chẳng khác gì người dưng. Đàn bà nào cũng rơi nước mắt khi bước vào hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Làm sao có thể đong đếm được những giọt nước mắt của đàn bà đã khóc cho chồng, cho cuộc hôn nhân này. Đau lòng vì những vô tâm, ích kỉ, vì những giây phút lạc lòng nhau. Buồn vì ngay cả những điều bé mọn mình cần mà người chồng cũng chẳng thể hiểu thấu. Nhưng những giọt nước mắt ấy chẳng thấm vào đâu so với những người đàn bà phải sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh: Chồng tệ bạc, chồng bạo hành, vô tâm. Cô đơn nhất trong hôn nhân là sống cạnh chồng nhưng vẫn cảm thấy mình trơ trọi.

Vì sống bằng tình cảm nên một khi bị chồng đối xử vô tâm, lạnh nhạt, đàn bà trở nên héo hon, tàn tạ. Cứ khóc rồi tự mình lau nước mắt vì chồng có bao giờ biết đến những giọt nước mắt ấy. Vì buồn khổ trong hôn nhân nên đàn bà dần mất đi niềm vui sống. Họ trở thành những người đàn bà chán đời, không biết chăm sóc bản thân, thậm chí sống ngày qua ngày như một chiếc bóng. Nếu chồng vô tâm ích kỉ thì đàn bà hãy làm ngơ đi mà sống - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà à, nếu chồng không thương thì phải biết thương lấy chính mình. Đàn ông đã vô tâm, đã sống quá ích kỉ thì chỉ còn cách là làm ngơ đi mà sống. Chúng ta có đủ nước mắt để khóc cả đời hay không? Cho dù đêm đêm mất ngủ, nước mắt rơi, lòng dạ chua xót thì điều đó cũng chẳng làm động lòng chồng. Sự tàn tạ và héo úa của chúng ta chỉ càng khiến cho đàn ông thấy sự vô tâm và ích kỉ của họ là chính đáng. Cứ như thế, chúng ta tự nhốt bản thân mình trong chiếc lồng tù túng, càng ngày càng chìm sâu vào u uẩn.

Đừng khóc nữa, chúng ta hãy trở thành những người đàn bà xinh đẹp và vui vẻ. Như một đóa hoa kiêu hãnh, chẳng vì ai mà phiền lụy, chẳng vì ai mà phải đau lòng và làm héo úa bản thân. Cuộc đời này ngoài chồng ra thì còn nhiều niềm vui lắm: Là con cái, công việc, bạn bè, là chính bản thân mình. Cuộc đời này ngoài chồng ra thì còn nhiều niềm vui khác - Ảnh minh họa: Internet Chồng vô tâm, ích kỉ thì mặc kệ. Những buổi tối thay vì nằm khóc vì chồng thì hãy để thời gian ấy làm đẹp, đắp mặt nạ, đọc sách, thư giãn. Chồng đi nhậu khuya chưa về thì hãy đóng cửa đi ngủ. Chồng không quan tâm thì hãy tìm vui bên bạn bè, tìm đến những sở thích của bản thân. Hãy trở thành một người đàn bà xinh đẹp, vui vẻ. Như vậy mới là một người đàn bà khôn ngoan.

Tâm sự mẹ đơn thân: Bỏ ngoài tai mọi sân si của thiên hạ, chỉ cần con bình yên là đủ Thiên hạ luôn vậy, đôi khi sự lỡ lầm, trái ngang của người khác lại là niềm vui để họ bàn tán. Nhưng tôi đã không còn là một cô gái ngây thơ, dễ đau lòng trước những lời nói của người khác. Mặc kệ miệng đời, chỉ cần tôi làm đúng, chỉ cần con tôi hạnh phúc là đủ.

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