Đàn bà thương con, còn đàn ông chỉ thương bản thân mình?

Đàn bà thương con, thường coi nhẹ những cảm xúc của mình nhưng đàn ông lại làm điều ngược lại. Nếu vợ phản bội hay đã hết tình nghĩa, đàn ông chẳng ngại ngần ly hôn dẫu biết điều đó sẽ làm các con tổn thương sâu nặng.

Đàn bà khi có con rồi sẽ luôn sống vì con. Con là máu thịt, là nguồn sống, là cả cuộc đời, cả tương lai của người đàn bà. Đàn bà khi chưa có con sẽ dễ dàng buông bỏ người chồng tệ bạc, sẽ đi chọn cho mình một lối đi khác mà không hề có sự băn khoăn, day dứt nào. Nhưng khi đã có con, mọi quyết định, mọi hành động cũng đều xuất phát từ sự mong mỏi cho con hạnh phúc, bình yên. Mọi con đường đàn bà chọn đều là vì con. Đàn bà thương con nên cam chịu sống với người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà có thể hy sinh công việc, hy sinh nhiều thứ vì đứa con mình dứt ruột sinh ra. Vì hạnh phúc của con, đàn bà có thể cắn răng chịu đựng để sống với một người chồng chẳng ra gì. Vì con, đàn bà nín nhịn mọi cảm giác chua cay trong lòng chỉ cần con vui cười. Vì con, đàn bà thậm chí còn có thể hy sinh cả mạng sống của mình.

Cũng là máu mủ, là ruột thịt nhưng đàn ông ít ai có thể hy sinh vì con như đàn bà. Đàn bà thương con bằng tận cùng máu thịt nhưng đàn ông lại chỉ hờ hững qua vài lời nói. Đàn ông ít ai thức đêm thức hôm trông con. Đôi khi họ chẳng thể bỏ một bữa nhậu cho dù biết con trẻ đang ngóng đợi ba về. Đàn ông yêu con bằng nụ hôn hờ hững trên má, bằng vài cử chỉ cưng nựng rồi cũng trả lại mẹ. Đàn ông thường chú trọng cảm xúc của bản thân hơn là cảm xúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet Và trong những giây phút chọn lựa giữa hạnh phúc của bản thân hay của con cái, đàn ông thường chọn sống cho bản thân mình. Cuộc đời của người đàn ông quan trọng nhất chính là sự nghiệp, là tiền bạc. Bởi đó chính là thước đo cho sự bản lĩnh, là điều để người đàn ông có thể tự hào trong cuộc đời. Muốn biết đàn ông trọng sự nghiệp ra sao thì hãy đợi cho đến khi gia đình đổ vỡ, kéo nhau ra tòa. Còn đàn bà, đau khổ nhất chính là lúc đứng trong phiên tòa ly hôn. Đau đớn vì sợ con mình bơ vơ và tổn thương. Điều người đàn bà giành giật đó chính là quyền nuôi con chứ không phải mớ tài sản đàn ông luôn sợ mất.

Có nhiều người đàn ông vô tâm, bạc tình đã nói rằng vợ có thể bỏ, con không có với người này thì có với người khác. Đàn ông có con gái nhưng thâm tâm vẫn ao ước có con trai. Chính điều đó đã khiến đàn ông dù có con gái ở nhà nhưng vẫn “kiếm” con trai với người đàn bà khác. Bất chấp điều đó có làm vợ con mình tổn thương sâu nặng đến mức nào đi nữa. Đàn bà thương con, thường coi nhẹ những cảm xúc của mình nhưng đàn ông lại làm điều ngược lại. Nếu vợ phản bội hay đã hết tình nghĩa, đàn ông chẳng ngại ngần ly hôn dẫu biết điều đó sẽ làm các con tổn thương. Sau đổ vỡ, đàn ông dẫu có con cũng luôn mong muốn tìm lại hạnh phúc mới. Còn đàn bà, sau đổ vỡ khép lòng mình lại và không muốn bước vào hôn nhân thêm một lần nào nữa. Dẫu đau khổ bao nhiêu thì đàn bà vẫn luôn chọn một cuộc sống vì con - Ảnh minh họa: Internet Phải chăng đàn bà luôn sống vì con, còn đàn ông ích kỉ luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình? Cuộc đời đàn bà thường khổ sở, gặp nhiều khổ đau hơn đàn ông chính là trái tim thương con không bờ bến. Nhưng dẫu thế nào, nếu được chọn lại thì đàn bà luôn và sẽ luôn chọn một cuộc sống vì con.

Đàn bà à, đừng đợi nữa mà hãy thương bản thân mình ngay từ bây giờ Khi đã già, ta chẳng thể có được những chuyến đi, những cuộc chơi thâu đêm của tuổi trẻ. Khi giật mình nhận ra mình đã sống quá khắt khe, quá hà tiện với bản thân thì ngoài tiếc rẻ ra đàn bà chúng ta còn làm được gì nữa?

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