Phụ nữ trẻ tìm niềm vui ngoài thiên hạ, đàn bà từng trải tìm bình yên bên gia đình

Đàn bà trải qua bao nhiêu biến cố chỉ cần một người đàn ông hướng về mình bằng cả trái tim. Lúc đau ốm, bệnh tật có người rót cho ly nước, mua giùm viên thuốc đã thấy an ủi. Lúc mình già nua, xấu xí người đàn ông ấy vẫn một lòng một dạ ở bên đã là hạnh phúc.

Phụ nữ càng trẻ càng suy nghĩ đơn giản. Thâm tâm họ nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng, mình cho đi như thế nào rồi sẽ nhận được về y như vậy. Họ muốn có nhiều bạn bè, ra sức kết giao để tạo nhiều quan hệ, nỗ lực hết sức để chứng tỏ bản thân. Họ cũng sợ bản thân mình chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo. Miệng lưỡi người đời cũng khiến phụ nữ trẻ dễ tổn thương nên họ ra sức làm hài lòng người khác hết mức cho dù bản thân mình cảm thấy khó chịu về điều đó. Phụ nữ trẻ sợ miệng lưỡi thiên hạ, sợ mình chưa đủ tốt, đủ hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ trẻ tìm vui ngoài thiên hạ. Tìm đến những cuộc rong chơi, trút cạn lòng mình cho những mối quan hệ ngoài gia đình. Nhưng rồi lòng người khó đoán. Miệng lưỡi thiên hạ nhiều khi chẳng giống như những gì lòng họ nghĩ. Phụ nữ trẻ va vấp, gặp nhiều đắng chát, gặp bao nhiêu xót xa lừa lọc mới nhận ra lòng người bạc bẽo.

Đàn bà từng trải, có độ chín nhất định về mặt cảm xúc sẽ tìm bình yên ngay chính trong căn nhà mình, trong mái ấm của mình. Chỉ có cha mẹ, người thân mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Khi đau khổ, họ vẫn ở bên cạnh sẻ chia. Khi gặp những biến cố lớn lao, bị nhấn chìm xuống đáy tuyệt vọng thì gia đình vẫn là bến đỗ bình yên nhất. Cho dù thiên hạ có quay lưng, người đời có khinh khi thì gia đình vẫn dang tay bảo bọc, vẫn cho mình sự bao dung, tha thứ. Đàn bà từng trải sống cho bản thân, cho gia đình, cho những người mình thương yêu nhất - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà từng trải, coi nhẹ miệng lưỡi thiên hạ, xem thường những sân si ngoài kia. Suy cho cùng, khen hay chê cũng chỉ là những tiếng đãi bôi. Càng bận tâm nhiều càng khiến cuộc đời mình xáo trộn, chẳng thể tìm được bình yên. Đàn bà vững vàng, bỏ qua hết những tị hiềm ngoài kia. Họ sống cho bản thân, cho gia đình, cho những người mình thân yêu nhất.

Với đàn bà từng trải, sự ấm êm của gia đình chính là điều quan trọng nhất. Họ không còn ghen tị với những người đàn bà ngoài kia khi khoe son phấn, khoe cuộc sống sang giàu. Chỉ cần gia đình sum vầy trong những mâm cơm ấm áp, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn là đã thấy mình đủ đầy. Đàn bà từng trải sẽ nhận ra bạc tiền, vật chất chẳng thể là điều mang lại bình yên thật sự cho mình. Đàn bà trẻ thấy rằng cuộc đời mình cần rất nhiều thứ: Nhan sắc, công việc, tiền tài. Họ mong muốn người đàn ông bên cạnh mình cũng cần thật hoàn hảo: Có ngoại hình, giỏi kiếm tiền, biết quan tâm, giỏi chiều chuộng. Nhưng đàn bà trải qua bao nhiêu biến cố chỉ cần một người đàn ông hướng về mình bằng cả trái tim. Lúc đau ốm, bệnh tật có người rót cho ly nước, mua giùm viên thuốc đã thấy an ủi. Lúc mình già nua, xấu xí thì vẫn một lòng một dạ ở bên đã là hạnh phúc. Đàn bà chỉ cần bình yên trong căn nhà mình là đủ - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời người đàn bà không cần quá nhiều tiền, chỉ cần bình yên là đủ. Bình yên không ở đâu xa mà chính trong căn nhà mình, bên cạnh những người thân yêu ruột thịt. Một ngày làm việc mệt mỏi nhưng vẫn có một nơi ấm áp để quay về, những buổi tối có thể bình yên mà ngủ thì đó cũng là một đặc ân của cuộc đời.

Gửi người thứ ba: Đừng nhân danh tình yêu đích thực để cướp chồng người khác Nhiều người thứ ba ngây thơ đến mức ngu ngốc tin vào tất cả những gì người đàn ông có vợ kia nói. Họ ngộ nhận rằng mình đang yêu, đang sống cho tình yêu đích thực. Họ tin rằng sớm muộn gì thì người kia cũng bỏ vợ vì chẳng thể sống thiếu mình.

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