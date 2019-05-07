Gửi người thứ ba: Đừng nhân danh tình yêu đích thực để cướp chồng người khác

Tâm sự gia đình 07/05/2019 10:44

Nhiều người thứ ba ngây thơ đến mức ngu ngốc tin vào tất cả những gì người đàn ông có vợ kia nói. Họ ngộ nhận rằng mình đang yêu, đang sống cho tình yêu đích thực. Họ tin rằng sớm muộn gì thì người kia cũng bỏ vợ vì chẳng thể sống thiếu mình.

Người thứ ba – những kẻ trâng tráo lên giường với chồng người khác trên đời này cũng có nhiều dạng. Có kẻ chỉ nhắm vào ví tiền của đàn ông, cam chịu phận bồ nhí, sống trong bóng tối để được cung phụng, chiều chuộng. Có người làm nhân tình nhưng “biết thân biết phận”, biết xấu hổ và sợ đánh ghen, sợ gièm pha. Nhưng cũng có những người thứ ba tự huyễn hoặc rằng mình đang sống cho tình yêu đích thực của cuộc đời. Ngủ với chồng người khác mà tự hào rằng mình sống cho tình yêu. Cướp chồng người khác mà vỗ ngực rằng sống theo con tim thì chẳng có gì sai.

Gửi người thứ ba: Đừng nhân danh tình yêu đích thực để cướp chồng người khác - Ảnh 1
Nhiều người thứ ba tin rằng mình đang sống cho tình yêu đích thực - Ảnh minh họa: Internet

Chị đồng nghiệp của tôi kể rằng chồng mình đi ngoại tình. Cô nhân tình của chồng rất trẻ đẹp. Nghe một vài người nói lại thì cô này rất giỏi giang, giỏi ngoại ngữ và kiếm được rất nhiều tiền. Chị thầm nghĩ, với điều kiện như thế có khó gì để kiếm được một người đàn ông tốt mà phải đi cướp chồng thiên hạ? Chị đang đau đầu không biết xử trí sao với chuyện ăn vụng của chồng thì cô nhân tình chủ động tìm gặp chị.

Trái với suy nghĩ của chị rằng cô ta đã biết hối lỗi, sợ chị làm lớn chuyện ảnh hưởng đến công việc nên mới chủ động hẹn gặp. Ai ngờ cô ta chẳng những không xấu hổ, chẳng ngại ngùng mà bảo rằng chị hãy ly hôn với chồng đi. Chị quá bất ngờ không thể nói được gì thì cô này nói rằng hãy giải thoát cho chồng để sống một cuộc sống hạnh phúc. Cô ta bảo rằng họ yêu nhau thực sự, họ sinh ra là để dành cho nhau. Trớ trêu là gặp nhau khi anh bị ràng buộc nên phải rơi vào tình huống này. Cô ta bảo rằng vợ chồng chị sống với nhau không hạnh phúc thì chẳng khác gì địa ngục.

Gửi người thứ ba: Đừng nhân danh tình yêu đích thực để cướp chồng người khác - Ảnh 2
Điều kiện của cô ta có thể kiếm được người đàn ông tốt cớ sao lại đi cướp chồng thiên hạ? - Ảnh minh họa: Internet

Cô ta nói nhiều lắm. Thậm chí cô ta còn khóc mà nói rằng không có chồng chị thì cô ta không sống nữa, cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì. Những gì cô ta nói chị biết là thật lòng. Nhưng cô ta sai rồi! Chồng chị chỉ là kẻ thích trăng hoa, gieo rắc tình cảm ở khắp mọi nơi. Chỉ khi chị chìa những tấm hình chồng mình với một cô gái khác thì cô này mới im lặng. Và chấp nhận rút lui. Còn chị vì nhiều lí do, vì cha mẹ 2 bên mà chấp nhận sống với người chồng trăng hoa như vậy.

Người thứ ba trên đời này giống như cô nhân tình kia không phải hiếm. Họ ngây thơ đến mức ngu ngốc tin vào tất cả những gì người đàn ông có vợ kia nói. Họ ngộ nhận rằng mình đang yêu, đang sống cho tình yêu đích thực. Họ tin rằng sớm muộn gì thì người kia cũng bỏ vợ vì chẳng thể sống thiếu mình. Nhưng người thứ ba à, chẳng có đàn ông nào đi ngoại tình mà nói rằng mình yêu vợ, mình đang hạnh phúc cả.

Gửi người thứ ba: Đừng nhân danh tình yêu đích thực để cướp chồng người khác - Ảnh 3
Chẳng có tình yêu nào lại được xây dựng trên nỗi đau của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Rốt cuộc thì người đàn ông cũng trở về với vợ con, với gia đình của mình. Chỉ có người thứ ba ôm đau khổ vì mộng tưởng tình yêu đã tan tành. Chẳng có thứ tình yêu đích thực nào lại lén lút, vụng trộm. Và chẳng có hạnh phúc nào lại xây dựng trên nỗi đau khổ của một người đàn bà khác.

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