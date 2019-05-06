Đàn bà không thay đổi được chồng thì phải thay đổi chính mình: Yêu thương bản thân nhiều hơn nữa!

Phụ nữ yêu 06/05/2019 14:11

Một khi thâm tâm phụ nữ luôn bị xáo động, luôn thất vọng, buồn bã về những gì người khác mang lại thì chẳng bao giờ chúng ta có được sự bình yên thật sự. Thay vì đợi chồng thương thì đàn bà chúng ta hãy tự thương yêu chính mình.

Phụ nữ chúng ta luôn ngộ nhận rằng mình có thể dùng tình yêu, sự hy sinh, dùng trái tim để cảm hóa và thay đổi người đàn ông. Chúng ta luôn muốn chồng thấu hiểu mình cần gì và muốn gì trong cuộc hôn nhân này. Muốn chồng yêu thương, san sẻ, muốn cuộc sống gia đình bình yên với những điều bình dị.

Đàn bà không thay đổi được chồng thì phải thay đổi chính mình: Yêu thương bản thân nhiều hơn nữa! - Ảnh 1
Phụ nữ luôn mong muốn chồng thương yêu, biết quan tâm đến gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Muốn thay đổi được chồng, đàn bà không ngại hy sinh để minh chứng cho chồng thấy tình yêu của mình. Trước những vô tâm, ích kỉ của chồng, có người dùng nước mắt, dùng những lời ngọt ngào để khuyên chồng thay đổi. Cũng có người than vãn, càu nhàu, bực bội, kể ra những thói hư tật xấu của chồng. Có người còn đối xử với chồng bằng thái độ lạnh nhạt, hờ hững cốt để mong chồng nhận ra giá trị của gia đình.

Nhưng như người đời thường nói: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Khó nhất trên cuộc đời này chính là việc thay đổi người khác, muốn họ sống theo như những gì mình trông đợi. Đàn ông không phải không biết suy nghĩ, càng không phải nông cạn. Đàn ông vô tâm bởi họ thấy người đàn bà bên cạnh chẳng đáng cho họ để tâm. Họ vô tình bởi những thú vui, bạn bè, những phù phiếm ngoài kia khiến họ thích thú hơn việc về nhà quây quần, sum họp với vợ con. Họ tàn nhẫn, ích kỉ bởi thâm tâm họ quá xem nhẹ gia đình, vợ con.

Đàn bà không thay đổi được chồng thì phải thay đổi chính mình: Yêu thương bản thân nhiều hơn nữa! - Ảnh 2
Đàn ông không phải lúc nào cũng sống như những gì đàn bà chúng ta mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Cái sai của phụ nữ là cứ khóc, cứ mong chờ chồng thay đổi, để rồi khi người đàn ông cứ trơ lì như gỗ đá thì đàn bà lại đau thêm lần nữa. Cái vòng luẩn quẩn hy vọng rồi thất vọng khiến đàn bà chúng ta cứ héo úa, mỏi mòn trong hôn nhân. Đàn bà hãy nhớ rằng, không cần phụ nữ khóc, than vãn đàn ông có tâm sẽ đối xử với vợ con bằng cả tấm chân tình. Còn ngược lại, sự vô tâm, vô tình đã thấm vào máu thì chẳng có cách gì có thể thay đổi được.

Đàn bà khôn ngoan hãy nhớ rằng: Nếu không thể thay đổi được chồng thì hãy thay đổi chính cách suy nghĩ của mình. Đừng sống quá hy sinh, đừng nghĩ chồng là mọi nguồn vui sống, hạnh phúc của mình. Cũng đừng tâm niệm rằng hạnh phúc hay đau khổ của một người đàn bà chính là do người đàn ông mang lại. Khi chồng chỉ mang đến cho chúng ta sự đau khổ, dằn vặt thì phụ nữ hãy sống cho mình, hãy yêu thương mình nhiều hơn ngày hôm qua.

Đàn bà không thay đổi được chồng thì phải thay đổi chính mình: Yêu thương bản thân nhiều hơn nữa! - Ảnh 3
Phụ nữ hãy yêu thương mình nhiều hơn ngày hôm qua - Ảnh minh họa: Internet

Một khi thâm tâm phụ nữ luôn bị xáo động, luôn thất vọng, buồn bã về những gì người khác mang lại thì chẳng bao giờ chúng ta có được sự bình yên thật sự. Thay vì đợi chồng thương thì đàn bà chúng ta hãy tự thương yêu chính mình. Cuộc đời này còn nhiều niềm vui lắm. Đó là công việc, là bạn bè, là con cái, là thanh xuân của chính người đàn bà. Yêu thương và trân trọng chính mình chính là căn nguyên của sự yên ổn và hạnh phúc của đàn bà.

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