Đàn bà ngoại tình: Tự đạp đổ cuộc đời của mình xuống vực

Tâm sự gia đình 25/04/2019 10:23

Chị mang tiếng người đàn bà ngoại tình, trắc nết bị chồng ruồng bỏ. Tội lỗi của anh chồng trước kia không ai nhớ nhưng người ta vẫn luôn nhắc về tội lỗi của chị. Người ta xì xầm bàn tán, bĩu môi khinh khi. Ba mẹ chị đau lòng, khổ sở vì thấy con gái dang dở, mang điều tiếng. Nhưng đau lòng nhất chính là đứa con trai của chị không còn coi trọng mẹ.

Ngoại tình là cửa tử, nhất là đối với phụ nữ. Đàn ông ngoại tình với người đời là tội nhẹ, nếu biết hối lỗi, biết quay đầu thì quá khứ được xóa sạch. Còn với phụ nữ, chỉ cần một lần cởi áo ăn nằm với người khác, cả cuộc đời đã mang nhơ nhuốc. Nỗi tủi nhục ấy còn khiến cho con cái xấu hổ, coi thường mẹ.

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Phụ nữ một lần lên giường với người khác, cả đời đã mang nhơ nhuốc - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có một người chị họ, năm nay 40 tuổi. Chị ly hôn cách đây 10 năm. Chồng cũ của chị là một người đàn ông rất tệ bạc. Mọi tật xấu của đàn ông anh ta đều có cả. Anh nghiện rượu, đánh đập vợ như cơm bữa, làm được bao nhiêu tiền đều ném vào bia rượu. Và tệ hại nhất chính là anh ta thường xuyên mua vui bằng cách “ăn bánh trả tiền” bên ngoài.

Khó có thể kể hết nỗi khổ tâm của chị tôi khi có một người chồng như vậy. Chị một mình làm lụng nuôi con, chịu đựng những trận đòn và những tiếng chửi rủa của chồng. Có chồng mà như không, chị khóc hết nước mắt. Rồi quá mệt mỏi, quá khổ sở chị lại ngã vào lòng một người đàn ông khác. Anh ta cũng chẳng thương yêu gì chị nhưng những quan tâm, những lời lẽ ngọt ngào đã khiến chị xiêu lòng.

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 Quá khổ sở vì chồng, chị ngã vào lòng một người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Họ chỉ qua lại chừng vài tháng thì chồng chị phát hiện. Tôi nhớ mãi buổi chiều hôm đó. Anh chồng nắm tóc chị lôi ra giữa sân. Anh ta chửi bới, đánh đập, kêu gào mọi người đến xem người đàn bà lăng loàn, đĩ thõa. Chị khóc, ngồi co mình lại, xung quanh là những tiếng xì xầm, bàn tán, miệt thị của hàng xóm. Người ta ngay lập tức quên đi sự tệ bạc, khốn nạn của người chồng, chỉ chĩa mũi dao vào người chị. Ngay hôm sau anh chồng viết đơn ly hôn. Nhân tình thấy vậy cũng lặn mất tăm.

Từ đó, chị mang tiếng người đàn bà ngoại tình, trắc nết bị chồng ruồng bỏ. Tội lỗi của anh chồng trước kia không ai nhớ nhưng người ta vẫn luôn nhắc về tội lỗi của chị. Người ta xì xầm bàn tán, bĩu môi khinh khi. Ba mẹ chị đau lòng, khổ sở vì thấy con gái dang dở, mang điều tiếng. Nhưng đau lòng nhất chính là đứa con trai của chị không còn coi trọng mẹ.

Ngày chị dắt con đi khỏi nhà, thằng bé mới 10 tuổi, chưa biết gì. 10 năm qua đi, con đã trưởng thành. Nghe thiên hạ, nghe miệng đời vẽ vời, đồn thổi. Họ bảo rằng ngày trước vì chị ngoại tình, sống trắc nết nên mới bị chồng bỏ. Họ nói có một người mẹ như vậy thì xấu hổ vô cùng. Con chị sau khi thi trượt đại học thì buồn chán bỏ lên thành phố đi làm. Cả năm mới về nhà 1 lần, cũng hiếm khi gọi điện cho mẹ. Chị biết, nó oán trách quá khứ tội lỗi của mẹ.

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Nếu thời gian quay lại, chị đã không ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Giờ chị sống rất cô đơn. Chị bảo giá như thời gian quay trở lại chị sẽ dũng cảm chọn cách ly hôn chứ không phải ngoại tình. Cứ ngỡ ngoại tình để có chỗ bám víu ai ngờ lại tự mình đẩy cuộc đời xuống vực. Ngoại tình là con đường chết. Đàn bà lỡ bước vào thì chẳng còn cơ hội để quay đầu.

Đàn bà ly hôn: Đau đủ rồi thì phải buông tay

Đàn bà ly hôn: Đau đủ rồi thì phải buông tay

Chị bảo rằng bao nhiêu năm qua mình đã khóc đủ rồi nên bây giờ chẳng còn nước mắt để rơi. Chị trở nên trống rỗng, vô tâm. 10 năm, người đàn bà bây giờ đã cạn sức trong hôn nhân rồi. Buông tay để mình sống yên ổn, đi một con đường khác tươi sáng hơn.

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