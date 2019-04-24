Phụ nữ không có đàn ông vẫn sống tốt, thậm chí rất tốt. Mỗi người có một sự lựa chọn và cách sống của riêng mình. Với riêng tôi, phụ nữ hạnh phúc nhất chính là chẳng đau lòng vì một người đàn ông nào cả. Tự mình đứng trên đôi chân của mình, tự mình làm chỗ dựa cho mình.

Phụ nữ đẹp nhất, rực rỡ nhất là khi không thuộc về bất kì ai. Chẳng vì ai mà phiền lụy, không vì ai mà đau lòng, sống như đóa hoa nở kiêu hãnh vì chính bản thân mình. Trước khi chọn sống độc thân, tôi cũng trải qua vài mối tình nhưng rồi cũng tan đàn xẻ nghé. Khoảng thời gian yêu đương đó là những tháng ngày tôi mệt mỏi nhất, ưu phiền nhất. Sau khi chia tay mối tình cuối tôi quyết định không yêu và không kết hôn. Tôi dành mọi thời gian để chăm chỉ kiếm tiền và làm tất cả những gì mình muốn. Đàn bà có chồng, mấy ai hạnh phúc thật sự với lựa chọn của mình? - Ảnh minh họa: Internet Những người phụ nữ có chồng xung quanh tôi, đa phần đều than phiền về cuộc sống của mình. Đi ăn uống hay ngồi cà phê, chủ đề bất tận của họ luôn là than vãn về chồng vô tâm, lười biếng, ích kỉ. Nhiều người tặc lưỡi: “Giá như thời gian quay trở lại chị sẽ không lấy chồng. Kết hôn rồi mới thấy những ngày tháng độc thân mới vui vẻ, sung sướng làm sao”. Đàn bà có chồng rồi họ dường như biến thành những người đàn bà khác. Họ tất bật với chồng con, với nhà cửa, với dọn dẹp, nhiều khi chẳng có thời gian cho mình. Nhiều người nói rằng họ thầm ghen tị với cuộc sống của tôi, điều đó khiến tôi càng tin rằng mình đã lựa chọn đúng.

Nhiều người nói rằng, sống độc thân đôi khi cũng cô đơn lắm. Nhưng tôi lại thích một cuộc sống như vậy. Ngoài thời gian làm việc ở công ty, nỗ lực hết sức để kiềm tiền thì rảnh rỗi tôi đi tập yoga, thể dục thẩm mỹ. Những ngày cuối tuần, tôi cho phép mình được làm biếng, có khi nằm ườn cả ngày mà chẳng sợ ai càm ràm. Rảnh rỗi, tôi mặc những bộ đồ thật đẹp, rủ rê vài người bạn đi uống cà phê. Ngồi tám chuyện đến khuya lơ mà chẳng sợ chồng con ở nhà kêu gọi như những người kia. Đàn bà độc thân, chẳng vì một người đàn ông nào mà phải đau lòng - Ảnh minh họa: Internet Khi không yêu đương, khi bị làm phiền bởi những điều đau lòng từ cách sống của đàn ông, tôi trở nên tập trung và chăm chỉ hơn trong công việc. Tôi nghĩ rằng, với một người phụ nữ hiện đại thì chỗ dựa vững chắc nhất không phải đàn ông mà là tiền. Tiền do chính mình làm ra sẽ khiến cho cuộc đời mình được yên ổn, bình yên. Tôi dành số tiền mình kiếm được để báo hiếu cha mẹ, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình của mình. Tôi cũng thường xuyên đi du lịch, ăn những món ngon mới lạ của những vùng đất mình qua.

Phụ nữ đẹp nhất, rực rỡ nhất là khi không thuộc về bất kì ai - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ không có đàn ông vẫn sống tốt, thậm chí rất tốt. Mỗi người có một sự lựa chọn và cách sống của riêng mình. Với riêng tôi, phụ nữ hạnh phúc nhất chính là chẳng đau lòng vì một người đàn ông nào cả. Tự mình đứng trên đôi chân của mình, tự mình làm chỗ dựa cho mình. Yêu thương và tận hưởng cuộc sống - đó chính là hạnh phúc của tôi.

Muốn có một người vợ hiền thục trước hết đàn ông hãy là người chồng tử tế Rất nhiều người đàn ông luôn thấy khiếm khuyết ở người bạn đời, luôn tìm cách đổ lỗi và chỉ trích chứ không hề nhìn thấy tội lỗi của bản thân. Khi chồng sống tệ bạc như thế thử hỏi phụ nữ làm sao có thể sống thật hiền thảo?

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