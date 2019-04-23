Muốn có một người vợ hiền thục trước hết đàn ông hãy là người chồng tử tế

Tâm sự gia đình 23/04/2019 10:12

Rất nhiều người đàn ông luôn thấy khiếm khuyết ở người bạn đời, luôn tìm cách đổ lỗi và chỉ trích chứ không hề nhìn thấy tội lỗi của bản thân. Khi chồng sống tệ bạc như thế thử hỏi phụ nữ làm sao có thể sống thật hiền thảo?

Trên cuộc đời này đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều mong sẽ gặp được người tử tế, cưới được một người thương yêu mình thật sự. Còn có hạnh phúc nào hơn khi trong một cuộc hôn nhân cả hai cùng trân trọng đối phương, trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, cùng nhau vun vén và xây dựng mái ấm. Nhưng trớ trêu thay, có những cuộc hôn nhân không hề có sự ấm áp. Khi “cơm không lành canh chẳng ngọt” người ta có xu hướng đổ tất cả tội lỗi lên người bạn đời của mình.

Muốn có một người vợ hiền thục trước hết đàn ông hãy là người chồng tử tế - Ảnh 1
Đàn ông luôn thấy lỗi lầm của vợ mà không nhìn thấy tội lỗi của mình - Ảnh minh họa: Internet

Chị hàng xóm của tôi sau một trận cãi nhau tanh bành với chồng đã dắt con về nhà ngoại. Chị vợ đi rồi, anh chồng bực bội gọi đám bạn bè đến nhà ăn nhậu. Vừa cụng bia vừa kể oang oang về những thói xấu của vợ cho bạn nhậu nghe: “Nó đi được thì cho nó đi luôn, cái thứ đàn bà không biết điều ấy thì vứt đi chẳng cần. Lắm mồm, suốt ngày chỉ biết đến tiền, con cái thì nheo nhóc không biết trông…”. Nhà sát vách tường nên tôi nghe rõ tất cả những lời anh miệt thị vợ. Tôi nghe chua xót trong lòng. Sao anh ta chỉ biết kể tội vợ mà không tự hỏi mình đã là người chồng tốt hay chưa?

Anh ta nhậu nhẹt cả ngày. Chiều nào cũng thấy ngồi nhậu. Làm được bao nhiêu tiền đều ném vào bia rượu. Chị vợ cong lưng với sạp rau ngoài chợ nuôi hai đứa con ăn học. Hàng tháng anh chồng chẳng phụ được vợ đồng nào nuôi con. Tệ thay, con cái cũng mình chị chăm lo. Chị đầu tắt mặt tối, làm lụng không nghỉ tay chẳng có phút nào được nghỉ ngơi. Hiếm khi thấy anh chồng bế con hộ vợ hay thậm chí tắm con, chơi với con một lần.

Muốn có một người vợ hiền thục trước hết đàn ông hãy là người chồng tử tế - Ảnh 2
Khi có một người chồng tệ bạc, phụ nữ làm sao có thể trở nên thật hiền thảo? - Ảnh minh họa: Internet

Thử hỏi sống với một người chồng như vậy, chị có thể nói những lời ngon ngọt, có thể dịu dàng, hiền thục? Khi chị yêu cầu anh bớt nhậu, phụ giúp chị trông hai đứa con thì anh lập tức vặn vẹo, chửi bới chị. Bao nhiêu lần tôi thấy chị khóc, bất lực trong chính ngôi nhà của mình. Ngày hôm nay, không chịu nổi nữa nên chị mới dắt hai con về nhà mẹ đẻ. Những tưởng anh chồng sẽ suy nghĩ lại, sẽ hối hận về cách sống của mình nhưng anh ta không hề thay đổi. Anh ta còn bảo rằng: “Tôi mà có một người vợ biết điều thì cuộc sống bây giờ đã ấm êm chứ không phải tệ hại như thế này".

Trên đời này, đàn ông như anh chồng kia lại rất nhiều. Họ luôn thấy khiếm khuyết ở người bạn đời, luôn tìm cách đổ lỗi và chỉ trích chứ không hề nhìn thấy tội lỗi của bản thân. Khi chồng sống tệ bạc như thế thử hỏi phụ nữ làm sao có thể sống thật hiền thảo?

Muốn có một người vợ hiền thục trước hết đàn ông hãy là người chồng tử tế - Ảnh 3
Đàn ông không tốt sống với ai cũng không thể hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nên nhớ, khi bản thân chưa tốt thì sống với ai cũng chẳng thể hạnh phúc được. Đàn ông sống tử tế, biết bổn phận và trách nhiệm của một người chồng thì khi đó phụ nữ tức khắc sẽ trở nên ngoan ngoãn, hiền thục. Còn ngược lại, đàn ông vô tâm thì đừng trách phụ nữ vô tình.

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