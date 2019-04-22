Đàn ông ngoại tình: Cần vợ lúc gian nan để rồi lạt lòng khi giàu có

Tâm sự gia đình 22/04/2019 10:14

Anh bắt đầu liếc ngang liếc dọc những cô em trẻ đẹp, mơn mởn ở quán cà phê. Từ ngoại tình tư tưởng rồi anh lên giường thật. Những cảm xúc giường chiếu mới mẻ, thăng hoa làm đầu óc anh mụ mị. Anh lén lấy tiền buôn bán của vợ đi nuôi nhân tình, cung phụng cô ta đủ thứ.

Đàn ông sợ vợ bỏ mình lúc gian nan còn đàn bà lại sợ chồng thay lòng khi giàu có. Lúc sa cơ, lúc trong tay chẳng có một đồng vẫn luôn có một người đàn bà vì chồng mà ở lại, vì chồng mà chịu hết mọi đau khổ, gian nan. Nhưng rồi, cũng chính người đàn ông đó lại thay lòng đổi dạ vì nghĩ rằng người vợ đã chẳng còn xứng đáng với mình.

Đàn ông ngoại tình: Cần vợ lúc gian nan để rồi lạt lòng khi giàu có - Ảnh 1
Khi đàn ông có tiền, họ quên hết mọi hy sinh của người vợ tào khang - Ảnh minh họa: Internet

Cái tin anh hàng xóm tôi nuôi bồ nhí làm ai cũng hết sức ngỡ ngàng. Bởi ở cái xóm này ai chẳng biết vợ anh đã hy sinh vì anh, đổ mồ hôi, rơi nước mắt vì chồng như thế nào. Ấy vậy mà vì một cô bồ trẻ đẹp ngoài đường nào đó, anh lại nhẫn tâm quên đi tất cả những ngày tháng cơ hàn, đạp đổ cả tình nghĩa vợ chồng để sống cho bản năng thấp kém.

Tôi vẫn nhớ ngày vợ chồng họ cưới nhau. Nhà cả hai đều nghèo, đám cưới giản đơn vô cùng nhưng không giấu được niềm hạnh phúc. Họ làm lụng, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc để lo cho tương lai. Đùng một cái, anh chạy xe ôm bị đụng xe. May thay chỉ bị gãy chân mà không ảnh hưởng tính mạng. Tiền bạc dành dụm hết sạch, chồng nằm một chỗ dưỡng bệnh, cả gánh nặng mưu sinh đè nặng lên vai chị.

Vẫn nhớ dáng chị oằn lưng, đạp xe chở hàng dưới trời nắng như đổ lửa. Chị làm tất cả những việc từ rửa chén, phụ quán ăn đến cả chở hàng thuê để kiếm tiền nuôi chồng đang nằm ở nhà. Chị ăn chẳng dám ăn, nhiều khi chỉ ăn mì tôm, ăn bánh mì không để dành tiền mua thức ăn ngon cho chồng tẩm bổ. Gương mặt chị sạm lại vì nắng, đôi bàn tay chị ứa máu vì làm việc quá nhiều.

Đàn ông ngoại tình: Cần vợ lúc gian nan để rồi lạt lòng khi giàu có - Ảnh 2
Chị làm việc đến ứa máu bàn tay để lo cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Vài tháng sau, anh lành chân. Vợ chồng chị bàn nhau mở một tiệm bán thức ăn sáng chứ giờ sức khỏe anh yếu chẳng thể chạy xe ôm được. Chị lại thức khuya dậy sớm nấu nướng, bưng bê. Nhờ chị nấu ăn ngon lại sạch sẽ nên khách ghé quán càng nhiều. Cuộc sống chị dần ổn định. Hai năm sau chị sinh con. Ai cũng mừng cho chị.

Nhưng cuộc sống này rất khéo trêu ngươi. Chị vì làm việc quá nhiều, chẳng chăm sóc cơ thể nên trông chị già đi nhiều so với tuổi của mình. Chồng chị trong túi có đồng ra đồng vào, hay ngồi nhậu nhẹt, cà phê với bạn bè lại bắt đầu sinh tật. Anh bắt đầu liếc ngang liếc dọc những cô em trẻ đẹp, mơn mởn ở quán cà phê. Từ ngoại tình tư tưởng rồi anh lên giường thật. Những cảm xúc giường chiếu mới mẻ, thăng hoa làm đầu óc anh mụ mị. Anh lén lấy tiền buôn bán của vợ đi nuôi nhân tình, cung phụng cô ta đủ thứ.

Đàn ông ngoại tình: Cần vợ lúc gian nan để rồi lạt lòng khi giàu có - Ảnh 3
Tình nghĩa vợ chồng chẳng là gì so với dục tình? - Ảnh minh họa: Internet

Khi việc anh ta ngoại tình bại lộ, ai cũng sững sỡ về lòng dạ bạc bẽo của con người. Phải chăng, tình nghĩa vợ chồng, bao hy sinh cố gắng chẳng là gì khi đặt lên bàn cân so sánh với dục tình? Đàn bà hy sinh lắm, cố gắng đến kiệt sức rồi cũng bị đàn ông lãng quên để sống cho bản năng ích kỉ. Phải chăng đàn ông khi gian nan cần vợ rồi lạt lòng khi đã giàu sang?

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