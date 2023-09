Vợ tốt hay xấu đều do cách đối xử của chồng mà ra cả

Người đời có câu rằng: “Vợ đẹp là vợ người ta”. Lẽ thường, trong mắt đấng mày râu, vợ người khác luôn trẻ trung xinh đẹp, luôn ngoan ngoãn hiền dịu. Còn vợ mình thì tập trung bao nhiêu thói xấu, luộm thuộm, hay than vãn, càu nhàu. Vợ người ta lúc nào cũng hiền lành như mèo, còn vợ mình thì dữ dằn như “sư tử Hà Đông”.

Đàn ông luôn nghĩ rằng vợ đẹp là vợ của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Khi cuộc sống vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt” đàn ông thường nghĩ rằng mọi nguyên nhân đều do vợ mà ra cả. Do vợ không biết vun vén, do vợ tham lam, không bao giờ biết đủ với những gì đàn ông mang lại. Nhưng đàn ông à, trước khi chê bai, trách cứ vợ hãy trả lời cho câu hỏi: “Mình đã là người chồng tốt hay chưa?”.