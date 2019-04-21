Vợ tốt hay xấu đều do cách đối xử của chồng mà ra cả

Phụ nữ luôn đáp trả lại những gì mình nhận. Cho cô ấy sự bản lĩnh, một bờ vai sẽ nhận lại sự ngưỡng mộ, tôn sùng. Cho cô ấy sự quan tâm, chia sẻ sẽ nhận lại sự ngọt ngào, hiền dịu. Còn ngược lại, khi đàn ông chỉ cho cô ấy sự ích kỉ, vô tâm thì đừng trách tại sao người vợ lại buộc lòng phải sống chua ngoa, cay nghiệt.

Người đời có câu rằng: “Vợ đẹp là vợ người ta”. Lẽ thường, trong mắt đấng mày râu, vợ người khác luôn trẻ trung xinh đẹp, luôn ngoan ngoãn hiền dịu. Còn vợ mình thì tập trung bao nhiêu thói xấu, luộm thuộm, hay than vãn, càu nhàu. Vợ người ta lúc nào cũng hiền lành như mèo, còn vợ mình thì dữ dằn như “sư tử Hà Đông”. Đàn ông luôn nghĩ rằng vợ đẹp là vợ của người khác - Ảnh minh họa: Internet Khi cuộc sống vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt” đàn ông thường nghĩ rằng mọi nguyên nhân đều do vợ mà ra cả. Do vợ không biết vun vén, do vợ tham lam, không bao giờ biết đủ với những gì đàn ông mang lại. Nhưng đàn ông à, trước khi chê bai, trách cứ vợ hãy trả lời cho câu hỏi: “Mình đã là người chồng tốt hay chưa?”.

Người ta thường chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác mà không bao giờ biết những lỗi lầm của bản thân. Là phụ nữ, dĩ nhiên ai cũng muốn mình lúc nào cũng xinh đẹp, hiền lành, lúc nào cũng dạ thưa, nói những lời ngọt ngào với chồng. Là người vợ, hơn bất kì ai, người phụ nữ lúc nào cũng muốn gia đình mình thật ấm êm, thật hạnh phúc. Nhưng đàn bà không thể giả vờ mình hạnh phúc, giả vờ mình bình yên khi sống với một người chồng vô tâm, vô tình. Đàn bà không thể dối lòng mình khi trong cuộc hôn nhân này chẳng nhận được những gì mình hằng ao ước. Đàn bà chẳng thể ngọt ngào, hiền dịu khi có một người chồng vô tâm, vô tình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông à, vợ xấu hay tốt đều do cách đối xử của người đàn ông mà ra cả. Đừng vội nhìn ngắm, đừng ghen tị những người đàn ông ngoài kia có những người vợ hiền lành, xinh đẹp mà hãy nhìn cách những người chồng kia đối xử với vợ của mình. Phụ nữ chỉ thảnh thơi, có thời gian chăm sóc cơ thể, làm đẹp khi có một người chồng bản lĩnh, có thể gánh vác kinh tế. Phụ nữ có thể dịu dàng, ngọt ngào khi có một người chồng thấu hiểu, biết vợ mình cần gì và muốn gì cho cuộc hôn nhân này.

Phụ nữ luôn đáp trả lại những gì mình nhận. Cho cô ấy tình yêu sẽ nhận được một tình yêu son sắt, thủy chung. Cho cô ấy sự bản lĩnh, một bờ vai sẽ nhận lại sự ngưỡng mộ, tôn sùng. Cho cô ấy sự quan tâm, chia sẻ sẽ nhận lại sự ngọt ngào, hiền dịu. Còn ngược lại, khi đàn ông chỉ cho cô ấy sự ích kỉ, vô tâm thì đừng trách tại sao người vợ lại buộc lòng phải sống chua ngoa, cay nghiệt. Phụ nữ nhận được gì sẽ trả lại nấy - Ảnh minh họa: Internet Chỉ cần nhìn người phụ nữ là có thể đoán biết được người chồng có tốt hay không. Hình ảnh người phụ nữ là sự phản ánh chính xác nhất những gì họ đã nhận được từ người đàn ông. Vì có một người chồng quá vô dụng, lười biếng nên đàn bà phải gồng mình sống như một người đàn ông. Vì có một người chồng chẳng thể mang lại một cuộc sống tốt đẹp nên đàn bà buộc lòng phải mạnh mẽ, kiên cường. Và vì có một người chồng quá lạt lẽo, quá vô tình nên đàn bà phải sống vô tâm. Đàn bà là vậy, nhận được gì sẽ trả lại thứ ấy!

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Lúc hết tiền mới hiểu ai là người thật tâm thật dạ với mình Khi tôi thú thật mình sắp phá sản, có người lật mặt, tỏ thái độ khinh khi. Cả cô nhân tình tôi vung tiền không tiếc tay để cung phụng cũng trở mặt nhanh chóng. Cô ta sợ tôi đòi lại những món quà giá trị đã tặng nên đổi số liên lạc, biến mất tăm giữa thành phố này.

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