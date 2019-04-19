Đàn bà 40: Không cần nhà quá rộng, không cần chồng quá giàu, chỉ cần bình yên là đủ

Đàn bà từng trải hiểu rằng, điều gì trên đời này cũng có giá của nó. Cưới một người chồng giàu có chưa chắc lòng dạ anh ta đã hướng về mình. Cưới một người chồng giản dị chưa chắc cuộc đời đã khổ. Chỉ cần bản thân mình biết đủ là sẽ hạnh phúc.

Phụ nữ càng trẻ, càng ao ước và đặt những mục tiêu to lớn cho cuộc đời mình. Trên đường đời, họ không muốn thua kém bạn bè. Bản thân phải thật xinh đẹp, thật thành công trong sự nghiệp, phải sống một cuộc đời mà người khác ngưỡng mộ. Đối với đàn ông, phụ nữ càng trẻ lại càng đặt nhiều điều kiện: Ngoại hình đẹp, tâm lí, giỏi kiếm tiền, phải mang lại cho mình một cuộc sống đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần. Đàn bà 40 hiểu rằng tiền bạc không làm nên hạnh phúc thật sự - Ảnh minh họa: Internet Nhưng đàn bà 40, họ không còn quá coi trọng những phù phiếm bên ngoài. Họ hiểu tiền quan trọng nhưng điều đó cũng không làm nên hạnh phúc thật sự của một người đàn bà. Đàn bà thật sự yên ổn, thật sự hạnh phúc nhất không phải ở trong một ngôi nhà thật lộng lẫy, có một người chồng kiếm nhiều tiền mà đàn bà chỉ bình yên khi có một người chồng luôn xếp vợ con trên tất thảy mọi thứ trên đời. Có cả mọi thứ, có cả thế giới nhưng đàn bà cô độc nhất, khổ tâm nhất khi hiểu rằng trái tim người đàn ông đó không thuộc về mình.

Trải qua bao nhiêu đắng chát, gặp gỡ bao nhiêu hạng người, đàn bà từng trải nhìn thấu chân tâm và trọng nhất chữ Tình. Với phụ nữ trẻ, họ dễ bị vẻ bề ngoài mê hoặc, bị tiền bạc làm cho si mê. Nhưng để một người đàn bà có thể ăn đời ở kiếp, có thể nguyện ở bên mà dốc lòng dốc sức thì người đàn ông đó phải có chân tâm. Khó khăn không rời bỏ, hoạn nạn chẳng buông tay. Những lúc cuộc đời trên đỉnh vinh quang, hay rơi xuống vực bên cạnh vẫn còn có một người để an ủi, để sẻ chia, để cùng đồng hành vượt qua thì coi như có được điều quý giá nhất trong cuộc đời. Đàn bà 40 yêu thương và chấp nhận người đàn ông bên cạnh mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà 40 đã yêu thương và chấp nhận người chồng bên cạnh mình. Dẫu còn nhiều thiếu sót, còn nhiều khiếm khuyết nhưng đàn bà bao dung hơn. Họ hiểu rằng, cuộc đời này vô thường và trái ngang lắm. Còn được ở bên nhau, những buổi tối cả nhà cùng nhau quây quần, những bữa cơm giản dị bình thường cũng là một đặc ân của cuộc đời.

Đàn bà từng trải càng sống giản dị. Họ đã thôi ganh tị, trong lòng thôi khó chịu khi nhìn những người đàn bà khác có nhiều son phấn, váy đẹp, có một người chồng giỏi giang kiếm nhiều tiền, được sống trong nhà cao cửa rộng, xe cộ xênh xang. Đàn bà cũng không còn muộn phiền khi nhìn lại bản thân mình thua kém vật chất người khác. Đàn bà từng trải hiểu rằng, điều gì trên đời này cũng có giá của nó. Cưới một người chồng giàu có chưa chắc lòng dạ anh ta đã hướng về mình. Cưới một người chồng giản dị chưa chắc cuộc đời đã khổ. Chỉ cần bản thân mình biết đủ là sẽ hạnh phúc. Đàn bà 40 coi trọng gia đình hơn tất thảy mọi thứ trên đời - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà 40 không còn quá quan trọng miệng lưỡi thế gian, không muộn phiền trước bao khen chê. Đàn bà giờ đây chỉ sống cho gia đình, cho chồng con của mình là đủ. Hạnh phúc của một người đàn bà không đến từ những phù phiếm vật chất bên ngoài. Chỉ cần lòng bình yên, chỉ cần mỗi buổi tối lên giường có thể cảm thấy ấm áp – đó là một người đàn bà hạnh phúc.

Tâm sự người thứ ba: Cuối cùng tôi cũng chỉ là người thừa trong hạnh phúc của người khác Tôi sẽ mãi tự ru ngủ mình trong thứ tình yêu đó nếu không có một ngày vợ anh gọi điện cho tôi. Chị nói với tôi bằng thái độ bình tĩnh: “Tôi sẽ không đánh ghen hay làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cô. Hãy tránh xa chồng tôi và tránh xa cha của con tôi”.

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