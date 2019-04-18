Đàn ông độc ác nhất là ngoại tình lúc vợ mang thai

Tâm sự gia đình 18/04/2019 09:33

Vợ mang thai, có khi chẳng được chồng mua cho món gì ngon để tẩm bổ thì anh ta lại hào phóng rút hầu bao để cung phụng người đàn bà khác. Khi vợ thức đêm trông con, rộc người mệt mỏi thì đàn ông lại chê bai vợ mình luộm thuộm, người đầy mùi bỉm sữa chứ không thơm tho, sạch sẽ như cô nhân tình trẻ đẹp.

Người đời có câu: “Sinh một đứa con mất ba hòn máu”. Trong cuộc đời người phụ nữ, giai đoạn nhạy cảm, khó khăn và khổ ải nhất chính là mang thai và sinh con. Bên cạnh niềm hạnh phúc vô bờ là làm mẹ, người phụ nữ phải chịu muôn vàn nguy cơ về sức khỏe, sự đau đớn về thể xác. Đàn ông không thể nào hiểu được rằng, để sinh được một đứa con người đàn bà đã phải chịu đựng và hy sinh những gì.

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Giai đoạn nhạy cảm, mệt mỏi và khó khăn nhất với phụ nữ là khi mang thai và sinh con - Ảnh minh họa: Internet

Khi người vợ mang thai và sinh con cũng là lúc họ yếu đuối và mỏng manh nhất. Khi ấy, điều họ cần nhất chính là sự quan tâm, yêu thương từ người chồng. Có những người đàn bà, cả cuộc đời dù chồng có nhiều tật xấu, nhiều lỗi lầm cũng không buông tay bởi những lúc họ sinh con đã nhìn thấy được ánh mắt lo lắng, thương yêu của chồng.

Đàn bà sinh con mới hiểu được lòng chồng. Một trong những giai đoạn người chồng dễ sa ngã nhất chính là lúc này. Khi đó chuyện vợ chồng sẽ bị hạn chế, thậm chí “cấm vận” vì sức khỏe cho mẹ và con. Đây cũng là lúc  người vợ trở nên xấu xí nhất, luộm thuộm, tăng cân rất nhiều. Đàn ông nhiều người không thấy được sự hy sinh của vợ, chỉ thấy mệt mỏi, buồn chán vì chuyện sinh lý không được thỏa mãn. Và trong lúc vợ khổ ải nhất, họ lại đi ngoại tình.

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Rất nhiều người đàn ông đã ngoại tình khi vợ mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình thì tệ bạc và nhẫn tâm lắm. Nhưng ngoại tình khi vợ mang nặng đẻ đau là tội ác. Khi vợ 9 tháng cưu mang đứa con trong bụng, đau đớn, mệt mỏi để sinh con cho chồng thì đàn ông chỉ nghĩ làm sao để thỏa mãn sinh lý. Đàn ông à, nếu chỉ nghĩ được như thế thì các anh là những kẻ hèn nhất trên đời!

Khi vợ mệt mỏi, nôn ói vì những cơn ốm nghén, có khi cả ngày chẳng thiết ăn uống thì chồng trong đầu chỉ nghĩ đến nhân tình. Vợ mang thai, có khi chẳng được chồng mua cho món gì ngon để tẩm bổ thì anh ta lại hào phóng rút hầu bao để cung phụng người đàn bà khác. Khi vợ thức đêm trông con, rộc người mệt mỏi đàn ông lại chê bai vợ mình luộm thuộm, người đầy mùi bỉm sữa chứ không thơm tho, sạch sẽ như cô nhân tình trẻ đẹp.

Đàn ông ngoại tình là nông cạn vô cùng. Bởi ngoài những phút giây trên giường anh sẽ có được gì? Ai là người mang nặng đẻ đau đứa con của anh? Ai là người cho anh gia đình, bên anh những lúc khó khăn khổ ải? Khi anh lên giường với người đàn bà khác, anh có bao giờ cảm thấy tội lỗi với đứa con đỏ hỏn vừa chào đời?

Đàn ông độc ác nhất là ngoại tình lúc vợ mang thai - Ảnh 3
Đàn ông à, trên đời này còn nhiều thứ để trân trọng hơn là bản năng tầm thường - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông à, trên đời này có nhiều điều đáng để ta trân trọng, yêu thương hơn là những bản năng tầm thường. Hãy thương lấy người đàn bà bên cạnh. Hãy cho cô ấy thấy được sự bản lĩnh và mạnh mẽ của một người chồng khi vợ trở dạ sinh con. Chỉ cần sống tử tế, anh sẽ có được một mái ấm và một tình yêu sắt son trọn đời.

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Ly hôn hay một đời chồng thì có gì là xấu với một người phụ nữ? Họ đâu muốn cuộc đời mình phải chịu cảnh chia ly. Họ cũng muốn được hạnh phúc, được yên ấm, được sống một cuộc đời giản dị. Tôi yêu người phụ nữ đó, thương cả quá khứ đau khổ với người chồng tệ bạc.

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