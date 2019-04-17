Tâm sự đàn ông yêu đàn bà một đời chồng: Đã yêu thật sự thì không có cũ hay mới, trước hay sau

Ly hôn hay một đời chồng thì có gì là xấu với một người phụ nữ? Họ đâu muốn cuộc đời mình phải chịu cảnh chia ly. Họ cũng muốn được hạnh phúc, được yên ấm, được sống một cuộc đời giản dị. Tôi yêu người phụ nữ đó, thương cả quá khứ đau khổ với người chồng tệ bạc.

Khi biết tôi yêu và có ý định cưới người phụ nữ đó, rất nhiều người đã khuyên nhủ tôi nên suy nghĩ lại. Có người quan tâm thật lòng, họ sợ cuộc sống hôn nhân của tôi sau này sẽ phiền muộn khi cưới đàn bà một đời chồng. Ba mẹ, anh em, bạn bè thân thiết lại sợ tôi bị người đàn bà kia dụ dỗ, sợ cô ta đến với tôi chỉ vì tiền. Một vài người ác ý, nửa đùa cợt, nửa mỉa mai tôi rằng: “Đàn bà trên đời này hết rồi hay sao mà đi xài đồ cũ”. Yêu một người đàn bà từng đổ vỡ, khó khăn vô cùng - Ảnh minh họa: Internet Yêu một người đàn bà đã từng ly hôn thật không dễ dàng. Không dễ từ việc làm cho người phụ nữ ấy tin tưởng, chịu mở lòng thêm một lần nữa đến việc đối diện với miệng lưỡi thế gian. Tôi yêu cô ấy, nhưng việc yêu một người đàn bà một đời chồng với nhiều người là điều không bình thường. Bởi, họ suy nghĩ rằng tôi là trai tân, tôi có điều kiện thì tại sao không chọn một cô gái độc thân, một người phụ nữ xứng đôi vừa lứa với mình.

Người đời thật lạ, họ dễ dàng phán xét người khác ngay cả khi những sự việc, những lỗi lầm không thuộc về người ấy. Hơn ai hết, tôi hiểu người phụ nữ ấy tốt xấu ra sao. Hơn ai hết, tôi thấu hiểu nội tâm người đàn bà đó có gì để mình yêu, mình thương và mong muốn đi hết cuộc đời. Tôi thương quá khứ nhiều nỗi đau và cay đắng của cô ấy - Ảnh minh họa: Internet Người phụ nữ ấy có một quá khứ rất đau buồn. Cũng từng yêu, từng hy vọng nhưng cuộc hôn nhân ấy chỉ đem lại cho cô ấy sự khổ đau và nước mắt. Người chồng cũ nghiện rượu, lại vũ phu. Thường xuyên bạo hành bằng những lời lẽ tàn nhẫn và những trận đòn ác nghiệt. Tôi từng hỏi về vết sẹo trên tay, cô ấy kể rằng một lần chồng say rượu và đánh đập đánh mức nhập viện. Chịu không nổi nên cô ấy ly hôn.

Ly hôn hay một đời chồng thì có gì là xấu với một người phụ nữ? Họ đâu muốn cuộc đời mình phải chịu cảnh chia ly. Họ cũng muốn được hạnh phúc, được yên ấm, được sống một cuộc đời giản dị. Tôi yêu người phụ nữ đó, thương cả quá khứ đau khổ với người chồng tệ bạc. Tôi muốn bù đắp lại cho cô ấy bằng tình yêu của mình. Người đời thường gọi đàn bà một đời chồng là đã cũ. Người ta mỉa mai đàn ông yêu đàn bà từng ly hôn là "xài đồ cũ". Nhưng là con người chứ không phải đồ vật mà có cũ hay mới. Tình cảm xuất phát từ con tim, từ đáy lòng, phụ nữ khi yêu thật lòng sẽ luôn dốc tâm dốc sức vì tình yêu của mình mà chẳng có sự phân biệt người trước hay người sau. Tôi tin rồi mình sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Yêu một người đàn bà một đời chồng khó khăn lắm nhưng tôi tin rồi mình sẽ hạnh phúc. Trải qua bao nhiêu đổ vỡ, đắng chát người ta mới trân trọng được hạnh phúc hiện tại. Đi qua bao khổ đau con người ta càng nâng niu, càng quý trọng những gì mình đang có. Yêu cô ấy, tôi bỏ ngoài tai miệng lưỡi của thế gian. Chỉ cần bản thân mình tin và cảm thấy hạnh phúc là được.

Với đàn ông ngoại tình, tình nghĩa trăm năm chẳng bằng tình dục vài giờ Trên đời này, có rất nhiều người đàn ông nông cạn chỉ nghĩ làm sao để thỏa mãn thú vui mà chẳng nghĩ được lâu dài. Khi ngoại tình, chính anh đã đẩy người đàn bà hết lòng, dốc tâm dốc sức vì mình ra khỏi cuộc đời.

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