Tâm sự đàn ông yêu đàn bà một đời chồng: Đã yêu thật sự thì không có cũ hay mới, trước hay sau

Tâm sự gia đình 17/04/2019 10:07

Ly hôn hay một đời chồng thì có gì là xấu với một người phụ nữ? Họ đâu muốn cuộc đời mình phải chịu cảnh chia ly. Họ cũng muốn được hạnh phúc, được yên ấm, được sống một cuộc đời giản dị. Tôi yêu người phụ nữ đó, thương cả quá khứ đau khổ với người chồng tệ bạc.

Khi biết tôi yêu và có ý định cưới người phụ nữ đó, rất nhiều người đã khuyên nhủ tôi nên suy nghĩ lại. Có người quan tâm thật lòng, họ sợ cuộc sống hôn nhân của tôi sau này sẽ phiền muộn khi cưới đàn bà một đời chồng. Ba mẹ, anh em, bạn bè thân thiết lại sợ tôi bị người đàn bà kia dụ dỗ, sợ cô ta đến với tôi chỉ vì tiền. Một vài người ác ý, nửa đùa cợt, nửa mỉa mai tôi rằng: “Đàn bà trên đời này hết rồi hay sao mà đi xài đồ cũ”.

Tâm sự đàn ông yêu đàn bà một đời chồng: Đã yêu thật sự thì không có cũ hay mới, trước hay sau - Ảnh 1
Yêu một người đàn bà từng đổ vỡ, khó khăn vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Yêu một người đàn bà đã từng ly hôn thật không dễ dàng. Không dễ từ việc làm cho người phụ nữ ấy tin tưởng, chịu mở lòng thêm một lần nữa đến việc đối diện với miệng lưỡi thế gian. Tôi yêu cô ấy, nhưng việc yêu một người đàn bà một đời chồng với nhiều người là điều không bình thường. Bởi, họ suy nghĩ rằng tôi là trai tân, tôi có điều kiện thì tại sao không chọn một cô gái độc thân, một người phụ nữ xứng đôi vừa lứa với mình.

Người đời thật lạ, họ dễ dàng phán xét người khác ngay cả khi những sự việc, những lỗi lầm không thuộc về người ấy. Hơn ai hết, tôi hiểu người phụ nữ ấy tốt xấu ra sao. Hơn ai hết, tôi thấu hiểu nội tâm người đàn bà đó có gì để mình yêu, mình thương và mong muốn đi hết cuộc đời.

Tâm sự đàn ông yêu đàn bà một đời chồng: Đã yêu thật sự thì không có cũ hay mới, trước hay sau - Ảnh 2
Tôi thương quá khứ nhiều nỗi đau và cay đắng của cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ ấy có một quá khứ rất đau buồn. Cũng từng yêu, từng hy vọng nhưng cuộc hôn nhân ấy chỉ đem lại cho cô ấy sự khổ đau và nước mắt. Người chồng cũ nghiện rượu, lại vũ phu. Thường xuyên bạo hành bằng những lời lẽ tàn nhẫn và những trận đòn ác nghiệt. Tôi từng hỏi về vết sẹo trên tay, cô ấy kể rằng một lần chồng say rượu và đánh đập đánh mức nhập viện. Chịu không nổi nên cô ấy ly hôn.

Ly hôn hay một đời chồng thì có gì là xấu với một người phụ nữ? Họ đâu muốn cuộc đời mình phải chịu cảnh chia ly. Họ cũng muốn được hạnh phúc, được yên ấm, được sống một cuộc đời giản dị. Tôi yêu người phụ nữ đó, thương cả quá khứ đau khổ với người chồng tệ bạc. Tôi muốn bù đắp lại cho cô ấy bằng tình yêu của mình.

Người đời thường gọi đàn bà một đời chồng là đã cũ. Người ta mỉa mai đàn ông yêu đàn bà từng ly hôn là "xài đồ cũ". Nhưng là con người chứ không phải đồ vật mà có cũ hay mới. Tình cảm xuất phát từ con tim, từ đáy lòng, phụ nữ khi yêu thật lòng sẽ luôn dốc tâm dốc sức vì tình yêu của mình mà chẳng có sự phân biệt người trước hay người sau.

Tâm sự đàn ông yêu đàn bà một đời chồng: Đã yêu thật sự thì không có cũ hay mới, trước hay sau - Ảnh 3
Tôi tin rồi mình sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Yêu một người đàn bà một đời chồng khó khăn lắm nhưng tôi tin rồi mình sẽ hạnh phúc. Trải qua bao nhiêu đổ vỡ, đắng chát người ta mới trân trọng được hạnh phúc hiện tại. Đi qua bao khổ đau con người ta càng nâng niu, càng quý trọng những gì mình đang có. Yêu cô ấy, tôi bỏ ngoài tai miệng lưỡi của thế gian. Chỉ cần bản thân mình tin và cảm thấy hạnh phúc là được.

Với đàn ông ngoại tình, tình nghĩa trăm năm chẳng bằng tình dục vài giờ

Với đàn ông ngoại tình, tình nghĩa trăm năm chẳng bằng tình dục vài giờ

Trên đời này, có rất nhiều người đàn ông nông cạn chỉ nghĩ làm sao để thỏa mãn thú vui mà chẳng nghĩ được lâu dài. Khi ngoại tình, chính anh đã đẩy người đàn bà hết lòng, dốc tâm dốc sức vì mình ra khỏi cuộc đời.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà một đời chồng yêu người đàn bà cũ đàn bà cũ đàn bà sau ly hôn mẹ đơn thân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 11 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 9 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động