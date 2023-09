Nhiều người đàn ông sau khi bị vạch trần tội lỗi, luôn tìm cách đổ thừa và ngụy biện cho những lỗi lầm của mình. Có người thành thật bảo rằng chỉ bỏ tiền mua vui, “ăn bánh trả tiền”. Có người bảo rằng, trong lúc say xỉn rượu bia dẫn lối không làm chủ được mình. Có người lại còn bảo rằng, do người đàn bà kia lẳng lơ, mồi chài, tự động ngã vào lòng họ. Và khốn nạn thay, có nhiều người đàn ông đổ thừa do vợ mang thai, vợ không chiều chuộng nên họ mới đi “đổi gió”…

Đàn ông mỗi người một kiểu, nhưng không ai dám can đảm thừa nhận rằng do bản thân nhu nhược, hèn kém đã để bản năng lấn át lí trí. Chẳng ai thừa nhận rằng, lúc lên giường với nhân tình họ đã coi rẻ, đã chà đạp lên tình nghĩa trăm năm vợ chồng. Trăm ngàn lần ngụy biện cũng chỉ khiến cho người vợ thêm đau lòng, thêm dằn vặt mà thôi.