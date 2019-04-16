Với đàn ông ngoại tình, tình nghĩa trăm năm chẳng bằng tình dục vài giờ

Phụ nữ yêu 16/04/2019 14:27

Trên đời này, có rất nhiều người đàn ông nông cạn chỉ nghĩ làm sao để thỏa mãn thú vui mà chẳng nghĩ được lâu dài. Khi ngoại tình, chính anh đã đẩy người đàn bà hết lòng, dốc tâm dốc sức vì mình ra khỏi cuộc đời.

Rất nhiều người phụ nữ khi biết chồng ăn vụng, có nhân tình, nuôi bồ nhí đã dằn vặt anh ta bằng rất nhiều câu hỏi: Tại sao anh lại làm điều khốn nạn đó? Anh không trân trọng gia đình, không coi trọng vợ con hay sao? Bao nhiêu năm qua, sự hy sinh của vợ với anh chưa đủ hay sao?

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Đàn ông ngoại tình chỉ thấy cái lợi trước mắt mà chẳng nghĩ được lâu dài - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có chồng ngoại tình đau lắm, khổ tâm lắm nhưng đừng cố tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó. Bởi đàn ông ngoại tình, họ chẳng nghĩ được sâu xa, chẳng thấy được gia đình, mái ấm. Họ bị dục vọng làm cho mờ mắt, bị bản năng làm cho mụ mị. Chỉ nghĩ làm sao thỏa mãn được xúc cảm tầm thường chứ chẳng hề nghĩ đến hai từ tình nghĩa.

Nhiều người đàn ông sau khi bị vạch trần tội lỗi, luôn tìm cách đổ thừa và ngụy biện cho những lỗi lầm của mình. Có người thành thật bảo rằng chỉ bỏ tiền mua vui, “ăn bánh trả tiền”. Có người bảo rằng, trong lúc say xỉn rượu bia dẫn lối không làm chủ được mình. Có người lại còn bảo rằng, do người đàn bà kia lẳng lơ, mồi chài, tự động ngã vào lòng họ. Và khốn nạn thay, có nhiều người đàn ông đổ thừa do vợ mang thai, vợ không chiều chuộng nên họ mới đi “đổi gió”…

Đàn ông mỗi người một kiểu, nhưng không ai dám can đảm thừa nhận rằng do bản thân nhu nhược, hèn kém đã để bản năng lấn át lí trí. Chẳng ai thừa nhận rằng, lúc lên giường với nhân tình họ đã coi rẻ, đã chà đạp lên tình nghĩa trăm năm vợ chồng. Trăm ngàn lần ngụy biện cũng chỉ khiến cho người vợ thêm đau lòng, thêm dằn vặt mà thôi.

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Đàn ông ngoại tình là hèn kém và nhu nhược bởi vì đã để bản năng lấn át lí trí - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông khi thấy vợ mình dằn vặt, khổ tâm còn mạnh miệng nói rằng: “Đàn ông ai cũng như thế cả. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn về nhà, vẫn chọn vợ con thì các bà la lối làm gì?”. Với đàn ông, chuyện ngoại tình giống chuyện ăn một tô phở, chuyện đi nhầm một chuyến xe. Nhưng với phụ nữ, chuyện gì họ cũng có thể bao dung và tha thứ cho chồng, trừ chuyện ngoại tình.

Đàn ông trên đời này vẫn còn những người bản lĩnh, dám khước từ sự mời gọi của bản năng. Không phải họ không có ham muốn với những người đàn bà khác mà họ hiểu rằng cuộc đời mình chỉ cần một người đàn bà là đủ. Đàn bà ngoài kia có thể đẹp hơn, gợi cảm hơn, ngọt ngào hơn nhưng tình nghĩa trăm năm, ăn đời ở kiếp là vợ chứ không phải người kia. Đàn ông hơn nhau chính là biết giới hạn cho mình. Biết suy nghĩ bằng đầu óc chứ không phải để thứ nằm giữa… hai chân dẫn dắt mình.

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Nếu đàn ông chỉ coi trọng tình dục thì đàn bà bỏ đi không tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Tình nghĩa trăm năm là thứ không thể đem ra so sánh với tình dục vài giờ. Oái ăm thay, trên đời này có rất nhiều người đàn ông nông cạn chỉ nghĩ làm sao để thỏa mãn thú vui mà chẳng nghĩ được lâu dài. Khi ngoại tình, chính anh đã đẩy người đàn bà hết lòng vì mình, dốc tâm dốc sức vì mình ra khỏi cuộc đời. Với phụ nữ, một khi đàn ông chỉ coi trọng thể xác thì đàn bà bỏ đi không tiếc!

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Bao nhiêu đêm trằn trọc, bất an, dằn vặt bởi suy nghĩ chồng mình phản bội. Em đau đớn ngay cả những phút giây gia đình vui vẻ, vợ chồng gần gũi. Những vết thương ấy bào mòn em mỗi ngày, khiến em chẳng thể giả vờ được rằng mình đang ổn, đang hạnh phúc.

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