Tâm sự người thứ ba: Cuối cùng tôi cũng chỉ là người thừa trong hạnh phúc của người khác

Tôi sẽ mãi tự ru ngủ mình trong thứ tình yêu đó nếu không có một ngày vợ anh gọi điện cho tôi. Chị nói với tôi bằng thái độ bình tĩnh: “Tôi sẽ không đánh ghen hay làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cô. Hãy tránh xa chồng tôi và tránh xa cha của con tôi”.

Người ta luôn nói rằng đừng tin vào miệng lưỡi của đàn ông đã có vợ, đừng ngu dại làm người thứ ba. Nhưng tôi lại làm điều ngược lại: Tôi yêu một người đàn ông đã có gia đình. Tôi đã tự huyễn hoặc mình về tình yêu ấy. Tôi nghĩ mình được yêu, được thương. Chính tôi mới chiếm vị trí số 1, là quan trọng nhất trong trái tim của người đàn ông đó chứ không phải người vợ ở nhà. Tôi nghĩ mình chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim người đàn ông đó - Ảnh minh họa: Internet Tôi đã từng rất tự tin về mình. 20 tuổi, xinh đẹp, rạng rỡ, bao nhiêu người đàn ông vây quanh. Nhưng tôi lại bị cuốn hút bởi người đàn ông đã có gia đình kia. Anh chững chạc, điềm tĩnh, trưởng thành. Anh luôn tâm lí và biết cách chiều lòng phụ nữ. Tôi phải lòng anh bất chấp việc anh đã có vợ. Tôi nghĩ: Mình phải có được người đàn ông đó trong đời.

Không khó để biết được vợ anh là ai. Một người đàn bà ở độ tuổi 35 với hai đứa con. Một vài lần vô tình gặp mặt, tôi thấy thỏa mãn trong lòng khi nhìn nét mặt nhàu nhĩ của chị. Đàn bà ở tuổi đó thanh xuân đã sắp tàn, vậy mà chị ta lại không biết cách ăn mặc, không hề son phấn nên trông càng già hơn. Chẳng trách chồng chị ta chê và cũng chẳng từ chối khi tôi bày tỏ tình cảm của mình. Tôi tin rồi mình sẽ có một cái kết viên mãn với tình yêu của mình - Ảnh minh họa: Internet Tôi có phần tự mãn về mình. Là người thứ ba nhưng tôi nghĩ ngoài tờ giấy kết hôn thì tôi đâu có thua kém gì người đàn bà kia. Thậm chí tôi được yêu hơn, được chiều chuộng và cung phụng nhiều hơn. Sau giờ làm, anh hay ghé chỗ tôi. Chúng tôi nấu ăn, cùng ăn tối vui vẻ rồi anh mới về nhà. Anh cũng liên tục than vãn về người vợ nhàm chán ở nhà. Anh bảo giá mà gặp tôi trước thì anh đã là người đàn ông hạnh phúc nhất đời. Anh bảo chờ đợi một thời gian nữa, rồi anh sẽ ly hôn và chúng tôi sẽ về sống với nhau một nhà.

Tôi sẽ mãi tự ru ngủ mình trong thứ tình yêu đó nếu không có một ngày vợ anh gọi điện cho tôi. Chị nói với tôi bằng thái độ bình tĩnh: “Tôi sẽ không đánh ghen hay làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cô. Hãy tránh xa chồng tôi và tránh xa cha của con tôi”. Tôi bực dọc đem chuyện này kể với anh. Tôi nghĩ anh sẽ bênh vực tôi, sẽ bảo tôi yên tâm và thậm chí tôi đã nghĩ anh sẽ nhanh chóng chấm dứt với vợ để tránh gây cho tôi những rắc rối. Nhưng không, khi anh nghe chuyện vợ gọi điện, mặt anh biến sắc hẳn. Anh lấy lí do mệt để về nhà sớm. Rồi từ hôm đó anh ít gặp mặt tôi và khốn nạn thay, anh nhắn tin rằng chúng tôi phải cắt đứt vì anh còn trách nhiệm với con. Cuối cùng, tôi nhận ra mình cũng chỉ là kẻ qua đường với người đàn ông tham lam kia - Ảnh minh họa: Internet Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng mình chỉ là kẻ qua đường trong chuyện tình này. Tôi chỉ là người thừa, là cái bóng bên cuộc hôn nhân của người khác mà cứ ngỡ chính mình là nhân vật chính. Rốt cuộc, tôi cũng chỉ là nơi để gã đàn ông tham lam kia mua vui mà thôi. Khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn màng.

Tâm sự đàn ông yêu đàn bà một đời chồng: Đã yêu thật sự thì không có cũ hay mới, trước hay sau Ly hôn hay một đời chồng thì có gì là xấu với một người phụ nữ? Họ đâu muốn cuộc đời mình phải chịu cảnh chia ly. Họ cũng muốn được hạnh phúc, được yên ấm, được sống một cuộc đời giản dị. Tôi yêu người phụ nữ đó, thương cả quá khứ đau khổ với người chồng tệ bạc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-nguoi-thu-ba-cuoi-cung-toi-cung-chi-la-nguoi-thua-trong-hanh-phuc-cua-nguoi-khac-322140.html