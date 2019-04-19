Cách duy nhất để phụ nữ hạnh phúc là yêu thương chính mình

Phụ nữ yêu 19/04/2019 10:05

Đàn bà hãy nhìn chính mình trong gương, nhìn những nếp nhăn trên má, những vết chân chim trên khóe mắt và tự hỏi mình đã đối xử tốt với bản thân chưa? Đã thương mình bằng với việc mình thương người khác?

Yêu thương bản thân mình – tưởng chừng như rất đơn giản nhưng nhiều người phụ nữ khi có con, có chồng lại quên mất điều đó. Đàn bà xem gia đình, xem chồng con là tất cả niềm vui, là nguồn sống, là cả cuộc đời của mình. Ăn chẳng dám ăn ngon, mặc chẳng dám mặc đẹp, đàn bà hạn chế cả những niềm vui bé mọn của bản thân để chu toàn, để dốc tâm cho gia đình.

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Chừng nào còn đặt hạnh phúc của mình vào tay chồng thì khi đó đàn bà còn khổ - Ảnh minh họa: Internet

Bao nhiêu công lao, bao nhiêu giọt mồ hôi và tâm huyết với phụ nữ sẽ là giản đơn, bình thường nếu được chồng hiểu và ghi nhận. Với đàn bà, chẳng cần gì cao sang, chẳng cần nhiều vinh hiển lớn lao, chỉ cần một mái nhà yên ấm, một cuộc sống giản dị đã là hạnh phúc. Nhưng khốn khổ thay, đàn ông không phải lúc nào cũng hiểu được điều đó. Họ sống thờ ơ, lạnh lẽo với chính vợ con của mình. Họ xem thiên hạ ngoài kia, những thú vui ngoài kia hơn gia đình.

Đàn bà nhiều khi khổ sở và dằn vặt bởi vì mình đã sống chu toàn, đã sống hết lòng vì gia đình mà tại sao nhận lại chẳng được như ý nguyện. Hay tại mình hy sinh chưa đủ, cố gắng chưa đủ, nhẫn nhịn chưa đủ? Đàn bà à, cuộc đời này là như vậy. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu hy sinh cũng chỉ đổ sông đổ biển khi lòng dạ người đàn ông quá vô tâm, bạc bẽo.

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Đàn bà hãy tự hỏi mình: "Đã thương mình bằng thương người khác?" - Ảnh minh họa: Internet

Chừng nào đàn bà còn có suy nghĩ rằng hy sinh và nhẫn nhịn vì gia đình sẽ đổi được hạnh phúc thì chừng đó đàn bà còn khổ. Đặt cả cuộc đời, cả nguồn sống vào tay người đàn ông rồi chúng ta sẽ có được gì? Đừng kí thác cảm xúc, đừng trông đợi chồng sẽ làm cho cuộc đời mình bình yên và sung sướng. Cũng đừng quá dằn vặt, quá khổ tâm khi chồng sống không giống như những gì mình mong muốn.

Cách duy nhất để đàn bà hạnh phúc là yêu thương chính bản thân mình. Trân trọng bản thân mình hơn, chăm sóc cho mình tốt hơn. Đàn bà hãy nhìn chính mình trong gương, nhìn những nếp nhăn trên má, những vết chân chim trên khóe mắt và tự hỏi mình đã đối xử tốt với bản thân chưa? Đã thương mình bằng với việc mình thương người khác?

Mình đã bao giờ cho mình những phút bình yên, cho mình được quyền buông bỏ người đã làm mình đau? Đừng ép buộc bản thân mình phải chịu đựng, phải hy sinh vì hai chữ hạnh phúc. Bởi chừng nào còn cảm thấy khổ sở, còn cảm thấy đau lòng thì sự hy sinh đó là vô nghĩa.

Cách duy nhất để phụ nữ hạnh phúc là yêu thương chính mình - Ảnh 3
Hãy làm ngơ tất thảy, yêu thương và chiều chuộng bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Sở dĩ phụ nữ chúng ta khổ là bởi vì đã suy nghĩ và bận tâm quá nhiều thứ. Chồng sống càng thờ ơ, càng lạnh lẽo chúng ta lại càng dằn vặt bản thân mình. Để hạnh phúc, để tìm kiếm được sự bình an giữa cuộc đời này đôi khi cần phải suy nghĩ đơn giản một chút. Chồng đã tệ bạc thì hãy biết thương lấy mình.

Đừng bó buộc cuộc đời mình quanh quẩn bên một người đàn ông. Hãy cứ làm ngơ tất thảy, sống cho bản thân, yêu thương và chiều chuộng mình hơn. Suy cho cùng, nếu mình không thương mình thì còn ai trên cuộc đời này có thể làm điều đó.

Tâm sự người thứ ba: Cuối cùng tôi cũng chỉ là người thừa trong hạnh phúc của người khác

Tâm sự người thứ ba: Cuối cùng tôi cũng chỉ là người thừa trong hạnh phúc của người khác

Tôi sẽ mãi tự ru ngủ mình trong thứ tình yêu đó nếu không có một ngày vợ anh gọi điện cho tôi. Chị nói với tôi bằng thái độ bình tĩnh: “Tôi sẽ không đánh ghen hay làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cô. Hãy tránh xa chồng tôi và tránh xa cha của con tôi”.

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