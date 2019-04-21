Khi độc thân, ta chẳng phải quàng trên vai trách nhiệm làm mẹ, làm vợ, làm dâu. Ta chẳng cần nhìn mặt ai mà sống, chẳng vì ai mà nín nhịn những cảm xúc chua cay trong lòng. Có những ngày muốn làm biếng, chỉ muốn nằm ườn cũng chẳng phải sợ ai gièm pha, càu nhàu.

Người ta thường nói rằng hôn nhân giống như một cái toilet, người bên ngoài thì nôn nóng bước vào, còn người bên trong thì lại muốn thoát ra. Chỉ những người phụ nữ bước vào hôn nhân nhiều năm, đã sinh con cái, đã thấm đẫm những muộn phiền cay đắng mới có thể hiểu rõ bản chất của hôn nhân. Hạnh phúc đấy mà cũng đau lòng đấy, có chồng bên cạnh đấy nhưng nhiều lúc cũng cô đơn vô cùng tận. Rất nhiều cô gái trẻ nôn nóng có chồng - Ảnh minh họa: Internet Càng ngày càng có nhiều phụ nữ chán chồng. Họ thường khuyên các cô gái trẻ rằng cứ ăn chơi đã, cứ sống vui vẻ, đừng dại dột bước vào hôn nhân sớm để rồi phải sớm mang những ưu phiền của đàn bà. Ngồi xuống giữa một cuộc nói chuyện của những người đàn bà mới thấy những ông chồng vô tâm, lười biếng và vô tình đến mức nào. Và có đôi lúc, đàn bà mệt mỏi buông chẳng được, ở lại cũng không xong chẳng khác nào cảnh cá chậu chim lồng.

Nhưng nghịch lý ở chỗ những cô gái trẻ luôn sợ mình ế, luôn than mình ế. Càng sốt ruột khi bạn bè xung quanh ai cũng có gia đình, có con bồng bế mà bản thân còn chưa tìm được đối tượng phù hợp để kết hôn. Khi nghe những người đàn bà khác than chồng thì tặc lưỡi: “Mình sẽ có một người chồng tốt, sẽ sống một cuộc đời khác với những người đàn bà nhàu nhĩ kia”. Nhưng rồi, người phụ nữ nào kết hôn rồi cũng nhận ra khoảng thời gian độc thân, không ràng buộc hôn nhân mới là những ngày tháng thong dong, bình yên nhất. Khi ta độc thân, chẳng cần vì ai mà sống, vì ai mà nín nhịn những cảm xúc chua cay trong lòng - Ảnh minh họa: Internet Khi độc thân, ta chẳng phải quàng trên vai trách nhiệm làm mẹ, làm vợ, làm dâu. Ta chẳng cần nhìn mặt ai mà sống, chẳng vì ai mà nín nhịn những cảm xúc chua cay trong lòng. Có những ngày muốn làm biếng, chỉ muốn nằm ườn cũng chẳng phải sợ ai gièm pha, càu nhàu. Buồn chán thì gặp bạn bè, có thể ngồi cà phê thâu đêm mà chẳng sợ ai đánh giá.

Đàn bà sống với chồng, sống với gia đình chồng mới nhận ra những ngày sống với cha mẹ thật sung sướng biết bao nhiêu. Người ta xem mình như người dưng nhưng với cha mẹ ta là báu vật. Nhiều khi miếng ăn ba mẹ còn chuẩn bị sẵn. Những lúc muộn phiền, mệt mỏi ba mẹ lo lắng thương yêu. Phụ nữ khi bước vào hôn nhân mới tiếc rẻ những ngày tháng còn độc thân, rực rỡ thanh xuân. Đôi khi còn thầm ước giá như thời gian quay lại ta sẽ sống khác đi, quý trọng hơn những khoảnh khắc còn ở bên cha mẹ và đừng vội lấy chồng. Bởi thế, những cô gái còn độc thân đừng sốt ruột khi bạn bè đã lập gia đình. Hãy cứ tận hưởng thanh xuân và tuổi trẻ một cách trọn vẹn nhất có thể. Phụ nữ à, khi chưa kết hôn hãy tận hưởng tuổi trẻ và thanh xuân một cách trọn vẹn nhất - Ảnh minh họa: Internet Phận đàn bà là vậy. Có những nỗi cô đơn và muộn phiền đã mặc định sẵn cho cuộc đời của người phụ nữ. Dẫu muốn hay không, rồi chúng ta cũng phải lấy chồng, phải chịu những nỗi cô đơn và khổ tâm trong hôn nhân. Nhưng phụ nữ sẽ chấp nhận hết, ôm hết vào lòng nếu điều đó đổi được hạnh phúc, đổi được bình yên. Chỉ mong những người đàn ông trong mái nhà mình hãy bớt vô tâm, bớt vô tình với người đàn bà bên cạnh.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Lúc hết tiền mới hiểu ai là người thật tâm thật dạ với mình Khi tôi thú thật mình sắp phá sản, có người lật mặt, tỏ thái độ khinh khi. Cả cô nhân tình tôi vung tiền không tiếc tay để cung phụng cũng trở mặt nhanh chóng. Cô ta sợ tôi đòi lại những món quà giá trị đã tặng nên đổi số liên lạc, biến mất tăm giữa thành phố này.

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