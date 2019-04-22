Đàn bà một đời chồng: Không cần đàn ông vẫn sống rất hạnh phúc

Phụ nữ yêu 22/04/2019 10:12

Bình yên do mình nắm giữ, nằm trong tay mình chứ không phải bất kì một người nào khác. Đàn bà xứng đáng có được một cuộc sống yên bình, thanh thản. Và không một người đàn ông nào được phép phá hỏng điều đó.

Đàn bà chỉ khi rơi vào những hoàn cảnh trái ngang, éo le mới biết bản thân mình mạnh mẽ và kiên cường biết bao nhiêu. Ai cũng nghĩ mình mềm yếu, cũng nghĩ mình mong manh như những cánh hoa nhưng khi giẫm trên gai góc, gặp phải lòng người bạc bẽo thì tự khắc đàn bà sẽ sống khác đi. Sự bạc bẽo của đàn ông chính là điều giúp đàn bà mạnh mẽ hơn trên đường đời.

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Sự bạc bẽo của đàn ông sẽ dạy đàn bà mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, ai cũng muốn cuộc đời mình được bình yên, giản đơn, hạnh phúc. Đàn bà dù hoàn cảnh nào rồi cũng chỉ mong được yêu thương và lấy một người đàn ông tử tế làm chồng. Chồng không cần quá giàu sang, không cần nhà cao cửa rộng, chỉ cần đủ bản lĩnh để mang lại cho vợ con mình một cuộc sống tốt đẹp. Rất nhiều người phụ nữ đã nghĩ rằng, chồng chính là thước đo cho sự ổn định và trưởng thành của một người đàn bà. Có chồng, tự khắc cuộc sống của mình sẽ trở nên bình yên. Và chông chênh nhất, bất hạnh nhất chính là đàn bà phải đơn độc bước một mình trên đường đời.

Đàn bà ai cũng từng nghĩ như thế cho đến khi họ gặp phải một người đàn ông tệ bạc, ở trong một cuộc hôn nhân toàn nỗi đau và nước mắt. Chồng khi đó không trở thành điểm tựa mà chính là nguyên nhân gây ra bao nhiêu tổn thương trong lòng người đàn bà. Có chồng nhưng chẳng hề hạnh phúc, có gia đình nhưng không hề ấm áp, đàn bà rơi vào cảm giác buồn chán, mất hết niềm vui sống. Bao nhiêu người đàn bà vì sợ sự cô độc chông chênh đã chọn cách ở lại. Họ sống trong cái vòng luẩn quẩn do chính mình tạo ra, càng ở lại càng cô đơn vô cùng tận.

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Càng ở lại, càng cô đơn vô cùng tận trong cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, có nhiều người đã chọn cách buông tay người chồng tệ bạc. Họ cũng sợ lắm, đau lòng và day dứt lắm nhưng ngôi nhà này, hạnh phúc này đã không còn có thể ở lại được nữa. Họ cũng đã lầm tưởng ly hôn là kết thúc nhưng rồi một thời gian sau chính những người đàn bà đó lại có một cuộc sống tốt hơn, bình yên hơn. Bởi đơn giản rằng, con người ta không thể khóc mãi, đau lòng mãi vì một vết thương. Và đàn bà, cần phải đứng dậy từ những đau thương để kiếm tiền nuôi con, để cho con những điều tốt nhất.

Ly hôn với nhiều cuộc hôn nhân là cách giải phóng người phụ nữ khỏi những giam hãm, đau khổ. Khi không phải đối diện với những thói hư, ích kỉ, sự bạc bẽo hay những trận đòn vũ phu, đàn bà trở nên bình yên hơn, thanh thản hơn. Họ bắt đầu tìm lại cuộc sống vui vẻ trước kia, đam mê kiếm tiền và yêu thương bản thân nhiều hơn.

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Hạnh phúc nằm trong tay mình chứ không phải bất kì một người nào khác - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ khi đó đàn bà mới nhận ra rằng, không cần một người đàn ông nào họ vẫn có thể sống hạnh phúc. Bình yên do mình nắm giữ, nằm trong tay mình chứ không phải bất kì một người nào khác. Đàn bà xứng đáng có được một cuộc sống yên bình, thanh thản. Và không một người đàn ông nào được phép phá hỏng điều đó.

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