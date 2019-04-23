Gửi người thứ ba: Chen chân vào hạnh phúc của người khác không chỉ tàn nhẫn mà còn độc ác

Tâm sự gia đình 23/04/2019 10:29

Sai lầm lớn nhất của đàn bà là làm người thứ ba, độc ác nhất là lên giường với chồng người khác. Hãy để gia đình họ được yên ấm, hãy để người đàn ông đó không có cơ hội phản bội vợ con. Hãy cho những đứa trẻ ngây thơ đừng chịu hậu quả của một cuộc hôn nhân tan vỡ.

Trên đời này, nếu những kẻ thứ ba kia biết liêm sỉ, biết tự trọng thì đã không có những gia đình tan nát, bất hạnh. Những kẻ thứ ba kia nếu biết đau lòng thì đã không có những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của cha, những người vợ suốt đời mang vết thương bị phản bội trong lòng, những người cha người mẹ già phải đau lòng khi hôn nhân con cái tan vỡ. Ngủ với chồng người khác, câu chuyện đó không còn là của hai người nữa mà trở thành nỗi đau của rất nhiều người.

Gửi người thứ ba: Chen chân vào hạnh phúc của người khác không chỉ tàn nhẫn mà còn độc ác - Ảnh 1
Đằng sau câu chuyện ngoại tình là nỗi đau của rất nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông trong thiên hạ không thiếu, hà cớ gì phải đi giành giật hạnh phúc của một người đàn bà khác? Bao nhiêu người đàn bà sẵn sàng cởi áo ăn nằm với đàn ông có vợ mà chẳng nghĩ trước sau, chẳng lường hậu quả. Ả nhân tình của anh rể tôi cũng vậy. Đó là người đàn bà nổi tiếng lẳng lơ. Môi lúc nào cũng son đỏ chót, ăn mặc hở hang. Tôi không nghĩ tại sao anh rể của mình lại có thể phản bội một người vợ như chị tôi để lên giường với người đàn bà như vậy.

Chị tôi lúc đó đang mang thai tháng thứ 4. Chị vác bụng đến tận nhà trọ của ả nhân tình đánh ghen. Anh rể tôi quàng tay che chở cho ả nhân tình đang trần như nhộng. Nhìn thấy cảnh đó, chị quá chua xót nên quay xe về. Trên đường đi, chị nghĩ quẩn nên lái xe lao đầu vào một chiếc xe tải ngược chiều. May sao, anh tài xế kia đánh lái nên lao xuống ruộng. Chị bị ngã gãy tay và cái thai không sao.

Gửi người thứ ba: Chen chân vào hạnh phúc của người khác không chỉ tàn nhẫn mà còn độc ác - Ảnh 2
Bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu mái ấm bị đạp đổ vì những kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Tôi vừa thương vừa trách chị mình dại dột. Nhưng nguồn cơn của mọi tội lỗi đều xuất phát từ ả đàn bà kia. Nói dại, nếu chị tôi và đứa con trong bụng mất đi thì chẳng khác nào người thứ ba kia gián tiếp giết người. Trách anh rể tôi phụ bạc nhưng ả đàn bà kia thì chẳng ai lạ gì thói lẳng lơ, trắc nết. Nếu ả không chủ tâm quyến rũ thì có thể anh đã không có cơ hội để phản bội vợ con.

Trên đời này đếm làm sao hết có nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu mái ấm bị đạp đổ, bao nhiêu người đàn bà làm điều dại dột vì những kẻ thứ ba kia. Làm người thứ ba không chỉ là tàn nhẫn mà còn là sự độc ác vô cùng. Khi nào tiếng nói của lương tri còn bị che mờ bởi dục vọng, khi lòng tự trọng không thắng nổi bản năng thì những câu chuyện đau lòng vẫn còn kéo dài mãi.

Gửi người thứ ba: Chen chân vào hạnh phúc của người khác không chỉ tàn nhẫn mà còn độc ác - Ảnh 3
Làm người thứ ba là lựa chọn sai lầm nhất của đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Là đàn bà, sai lầm lớn nhất là làm người thứ ba, độc ác nhất là lên giường với chồng người khác. Hãy để gia đình họ được yên ấm, hãy để người đàn ông đó không có cơ hội phản bội vợ con. Hãy cho những đứa trẻ ngây thơ đừng chịu hậu quả của một cuộc hôn nhân tan vỡ. Làm người thứ ba rồi đàn bà nhận được gì? Lợi ích không thấy chỉ toàn thấy những nỗi đau và mất mát của người khác. Người thứ ba hãy dừng lại trước khi quá muộn màng.

Khi đàn bà chọn ra đi là đã cạn sức với cuộc hôn nhân của mình

Khi đàn bà chọn ra đi là đã cạn sức với cuộc hôn nhân của mình

Trái tim người đàn bà không phải là sỏi đá để người đàn ông mặc sức vô tâm, tệ bạc. Đàn bà cũng có giới hạn cho những nỗi đau và vết thương trong lòng mình. Họ không thể cứ cắn răng chịu đựng cả đời, cứ nhẫn nhịn đứng im để người chồng chĩa những mũi dao tàn nhẫn vào tim mình mãi.

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